CANAL+ v srpnu: Rozbuška, Fukušima či Podfukáři 3

CANAL+ v srpnu: Rozbuška, Fukušima či Podfukáři 3DNES! | Tisk | komentáře
CANAL+ v srpnu exkluzivně uvede premiéru třetí série oceňovaného historického krimiseriálu Policie Paříž 1910, který vznikl pod značkou CANAL+ Original Creation. Srpnový program nabídne druhou řadu seriálu Billy The Kid, nové díly dokusérie Big Pete nebo filmové hity Grand Turismo a Můj kamarád tučňák.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ (www.canalplus.cz).
Policie Paříž 1910 - 3. řada (Police Paris 1910, 2025)
Strhující kriminální thriller Policie Paříž 1910 se odehrává v Paříží v době belle époque. Na pozadí politických intrik, soudních procesů a mediálního skandálu sledujeme napínavé vyšetřování komisaře Jouina, kterého opět ztvárnil francouzský herec Jérémie Laheurte. Paříží otřese aféra Steinheilové a příběh podává svědectví o světě, v němž se běžné události stávají státními záležitostmi a pravda se utváří stejně tak u soudů jako v novinách. Po prvních dvou sériích Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 uzavírá úspěšnou historickou kriminální ságu třetí řada. Policie Paříž 1910 byla letos v premiéře uvedena na prestižním festivalu seriálové tvorby CANNESERIES 2026.
5. srpna 22:30
Billy the Kid - 2. řada (Billy the Kid, 2023)
Po úspěšné první řadě se scenárista a producent Michael Hirst (Vikingové, Tudorovci) vrací k příběhu jedné z nejznámějších postav amerického Divokého západu. Druhá řada seriálu Billy the Kid pokračuje v mapování života legendárního pistolníka, který se po sérii dramatických událostí ocitá na útěku a stále hlouběji se propadá do světa násilí, zrady a mocenských střetů. Konflikt mezi Billym a jeho největšími protivníky eskaluje během tzv. války v okrese Lincoln. Seriál vedle přestřelek nabízí také psychologicky propracovaný portrét muže rozpolceného mezi touhou po svobodě a nevyhnutelným osudem psance. V hlavní roli se znovu představuje Tom Blyth, jehož charismatický výkon doplňuje Daniel Webber jako Billyho dlouholetý rival Jesse Evans.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
Gran Turismo (Gran Turismo, 2023)
Film Gran Turismo režiséra Neilla Blomkampa přináší skutečný příběh britského závodníka Janna Mardenborougha, který svou vášeň pro videohry dokázal proměnit ve splněný sen. Stovky hodin strávených u závodního simulátoru Gran Turismo mu v roce 2011 pomohly zvítězit v prestižní soutěži GT Academy. Výhra mu otevřela dveře do světa profesionálního motorsportu a dovedla ho až na legendární závod 24 hodin Le Mans. V hlavní roli exceluje Archie Madekwe, kterého doplňují David Harbour, Orlando Bloom a Djimon Hounsou.
Big Pete (The Big Pete, 2026)
Exkluzivní dokumentární série, která vzniká ve spolupráci stanice CANAL+ a společnosti Livesport, se vrací na obrazovky s novými díly. Petr Čech, česká brankářská legenda, se opět ujímá role hostitele a moderátora, aby divákům zprostředkoval autentický pohled do zákulisí vrcholového sportu. V otevřených rozhovorech přivítá hvězdné hosty, jako je ikona Arsenalu Ashley Cole nebo bývalý anglický reprezentant Aaron Lennon, jenž jako jeden z prvních otevřeně promluvil o vážných psychických problémech ve světě fotbalu. Emočně silným momentem bude setkání s Ryanem Masonem, jehož kariéru předčasně ukončilo vážné zranění hlavy a jemuž byl právě Petr Čech v nejtěžších chvílích klíčovým rádcem. Sérii v režii Michala Fencla doplní také osobnosti jako Carlo Cudicini, Sue Smith či hokejový brankář Pavel Francouz. Premiérový díl startuje v pondělí 17. srpna, další epizody budou následovat vždy ve čtrnáctidenním intervalu.
Můj kamarád tučňák (My Penguin Friend, 2024)
Dojemné rodinné drama inspirované skutečným příběhem o přátelství, které nezná hranic. Skromný rybář João se po těžké životní tragédii uzavřel do sebe a straní se světa. Vše se změní v den, kdy z mořských vln zachrání osamělého tučňáka umazaného od ropy. João se o vysíleného tvora postará, pojmenuje ho DinDim a mezi osamělým mužem a mořským poutníkem se vytvoří nečekaně silné pouto, které rybáři po letech vrátí ztracenou radost. Když se však DinDim jednoho dne vydá zpět do širého oceánu, zdá se, že se jejich cesty navždy rozdělily. Jenže příroda je mocnější než lidský rozum a věrný tučňák je odhodlaný překonat tisíce kilometrů nebezpečných vod, aby našel cestu domů ke svému zachránci. V hlavní roli citlivého snímku o naději a síle pouta mezi člověkem a zvířetem exceluje Jean Reno.
16. srpna 20:05
Fukušima (Fukushima 50, 2020)
Strhující drama je inspirované skutečnými událostmi, které se odehrály po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku v březnu 2011. Když přírodní katastrofa vyřadí z provozu chladicí systémy jaderné elektrárny Fukušima Daiiči, skupina zaměstnanců v čele s ředitelem a vedoucím směny riskuje vlastní životy, aby zabránila ještě větší katastrofě. Film zachycuje dramatický boj s časem, náročná rozhodnutí pod obrovským tlakem i odvahu lidí, kteří navzdory smrtelnému nebezpečí zůstali na svých místech. Působivý snímek režiséra Securóa Wakamacua vzdává hold skutečným hrdinům, jejichž nasazení pomohlo odvrátit ještě ničivější následky jedné z největších jaderných havárií moderní historie.
28. srpna 20:05
Rozbuška (Fuze, 2025)
Akční britský thriller režiséra Davida Mackenzieho. Když je na staveništi v centru Londýna objevena nevybuchlá bomba ze druhé světové války, město zachvátí panika a úřady zahájí rozsáhlou evakuaci. Zatímco se bezpečnostní složky soustředí na odvrácení hrozící katastrofy, skupina zločinců využije vzniklý chaos k odvážně naplánované loupeži. Napětí se stupňuje s každou minutou a závod s časem rozhodne nejen o osudu cenné kořisti, ale i o životech mnoha lidí. V hlavních rolích se představí Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw a Sam Worthington.
29. srpna 20:05
Podfukáři 3 (Now You See Me: Now You Don’t, 2025)
Na scénu se vrací legendární čtveřice, která se tentokrát spojí s novou generací iluzionistů. Čeká je jejich dosud nejodvážnější mise - získat Diamantové srdce, jeden z nejvzácnějších drahokamů na světě, který se nachází v rukou nebezpečné zločinecké organizace. Každý trik, každý tah i každá iluze musí být dokonale načasované. S rostoucím rizikem přicházejí nečekané zvraty, které prověří nejen důvtip a odvahu skupiny, ale také jejich vzájemnou důvěru. Třetí díl úspěšné série opět nabízí strhující kombinaci napětí, chytrých podvodů, velkolepých iluzí a překvapivých odhalení. Režie se ujal Ruben Fleischer a v hlavních rolích se představí Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Rosamund Pike a Morgan Freeman.
Apple TV
5. srpna 20:05
Ted Lasso (Ted Lasso, 2026), premiéra 4. řady
Celosvětově úspěšný a mnoha cenami Emmy ověnčený seriál z produkce Apple TV+ se vrací ve své očekávané čtvrté řadě. Ted Lasso se znovu objevuje v anglickém Richmondu, kde před ním stojí dosud největší profesní i osobní výzva: převzít vedení ženského fotbalového týmu hrajícího druhou ligu. Během nové sezóny se Ted i jeho svěřenkyně učí nebát se neznámého a nacházet odvahu k riskantním krokům, o kterých dříve jen snili. Pokračování fenoménu, který si získal srdce diváků po celém světě, opět nabízí jedinečnou kombinaci laskavého humoru, optimismu a inspirativních lidských příběhů.
(CANAL+)
redakce
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ (www.canalplus.cz).
Premiéry seriálů3. srpna 22:00
Policie Paříž 1910 - 3. řada (Police Paris 1910, 2025)
Strhující kriminální thriller Policie Paříž 1910 se odehrává v Paříží v době belle époque. Na pozadí politických intrik, soudních procesů a mediálního skandálu sledujeme napínavé vyšetřování komisaře Jouina, kterého opět ztvárnil francouzský herec Jérémie Laheurte. Paříží otřese aféra Steinheilové a příběh podává svědectví o světě, v němž se běžné události stávají státními záležitostmi a pravda se utváří stejně tak u soudů jako v novinách. Po prvních dvou sériích Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 uzavírá úspěšnou historickou kriminální ságu třetí řada. Policie Paříž 1910 byla letos v premiéře uvedena na prestižním festivalu seriálové tvorby CANNESERIES 2026.
5. srpna 22:30
Billy the Kid - 2. řada (Billy the Kid, 2023)
Po úspěšné první řadě se scenárista a producent Michael Hirst (Vikingové, Tudorovci) vrací k příběhu jedné z nejznámějších postav amerického Divokého západu. Druhá řada seriálu Billy the Kid pokračuje v mapování života legendárního pistolníka, který se po sérii dramatických událostí ocitá na útěku a stále hlouběji se propadá do světa násilí, zrady a mocenských střetů. Konflikt mezi Billym a jeho největšími protivníky eskaluje během tzv. války v okrese Lincoln. Seriál vedle přestřelek nabízí také psychologicky propracovaný portrét muže rozpolceného mezi touhou po svobodě a nevyhnutelným osudem psance. V hlavní roli se znovu představuje Tom Blyth, jehož charismatický výkon doplňuje Daniel Webber jako Billyho dlouholetý rival Jesse Evans.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
Premiéry filmů8. srpna 20:05
Gran Turismo (Gran Turismo, 2023)
Film Gran Turismo režiséra Neilla Blomkampa přináší skutečný příběh britského závodníka Janna Mardenborougha, který svou vášeň pro videohry dokázal proměnit ve splněný sen. Stovky hodin strávených u závodního simulátoru Gran Turismo mu v roce 2011 pomohly zvítězit v prestižní soutěži GT Academy. Výhra mu otevřela dveře do světa profesionálního motorsportu a dovedla ho až na legendární závod 24 hodin Le Mans. V hlavní roli exceluje Archie Madekwe, kterého doplňují David Harbour, Orlando Bloom a Djimon Hounsou.
Premiéra nových dílů dokumentu17. srpna 20:05
Big Pete (The Big Pete, 2026)
Exkluzivní dokumentární série, která vzniká ve spolupráci stanice CANAL+ a společnosti Livesport, se vrací na obrazovky s novými díly. Petr Čech, česká brankářská legenda, se opět ujímá role hostitele a moderátora, aby divákům zprostředkoval autentický pohled do zákulisí vrcholového sportu. V otevřených rozhovorech přivítá hvězdné hosty, jako je ikona Arsenalu Ashley Cole nebo bývalý anglický reprezentant Aaron Lennon, jenž jako jeden z prvních otevřeně promluvil o vážných psychických problémech ve světě fotbalu. Emočně silným momentem bude setkání s Ryanem Masonem, jehož kariéru předčasně ukončilo vážné zranění hlavy a jemuž byl právě Petr Čech v nejtěžších chvílích klíčovým rádcem. Sérii v režii Michala Fencla doplní také osobnosti jako Carlo Cudicini, Sue Smith či hokejový brankář Pavel Francouz. Premiérový díl startuje v pondělí 17. srpna, další epizody budou následovat vždy ve čtrnáctidenním intervalu.
Filmové hity2. srpna 18:20
Můj kamarád tučňák (My Penguin Friend, 2024)
Dojemné rodinné drama inspirované skutečným příběhem o přátelství, které nezná hranic. Skromný rybář João se po těžké životní tragédii uzavřel do sebe a straní se světa. Vše se změní v den, kdy z mořských vln zachrání osamělého tučňáka umazaného od ropy. João se o vysíleného tvora postará, pojmenuje ho DinDim a mezi osamělým mužem a mořským poutníkem se vytvoří nečekaně silné pouto, které rybáři po letech vrátí ztracenou radost. Když se však DinDim jednoho dne vydá zpět do širého oceánu, zdá se, že se jejich cesty navždy rozdělily. Jenže příroda je mocnější než lidský rozum a věrný tučňák je odhodlaný překonat tisíce kilometrů nebezpečných vod, aby našel cestu domů ke svému zachránci. V hlavní roli citlivého snímku o naději a síle pouta mezi člověkem a zvířetem exceluje Jean Reno.
16. srpna 20:05
Fukušima (Fukushima 50, 2020)
Strhující drama je inspirované skutečnými událostmi, které se odehrály po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku v březnu 2011. Když přírodní katastrofa vyřadí z provozu chladicí systémy jaderné elektrárny Fukušima Daiiči, skupina zaměstnanců v čele s ředitelem a vedoucím směny riskuje vlastní životy, aby zabránila ještě větší katastrofě. Film zachycuje dramatický boj s časem, náročná rozhodnutí pod obrovským tlakem i odvahu lidí, kteří navzdory smrtelnému nebezpečí zůstali na svých místech. Působivý snímek režiséra Securóa Wakamacua vzdává hold skutečným hrdinům, jejichž nasazení pomohlo odvrátit ještě ničivější následky jedné z největších jaderných havárií moderní historie.
28. srpna 20:05
Rozbuška (Fuze, 2025)
Akční britský thriller režiséra Davida Mackenzieho. Když je na staveništi v centru Londýna objevena nevybuchlá bomba ze druhé světové války, město zachvátí panika a úřady zahájí rozsáhlou evakuaci. Zatímco se bezpečnostní složky soustředí na odvrácení hrozící katastrofy, skupina zločinců využije vzniklý chaos k odvážně naplánované loupeži. Napětí se stupňuje s každou minutou a závod s časem rozhodne nejen o osudu cenné kořisti, ale i o životech mnoha lidí. V hlavních rolích se představí Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw a Sam Worthington.
29. srpna 20:05
Podfukáři 3 (Now You See Me: Now You Don’t, 2025)
Na scénu se vrací legendární čtveřice, která se tentokrát spojí s novou generací iluzionistů. Čeká je jejich dosud nejodvážnější mise - získat Diamantové srdce, jeden z nejvzácnějších drahokamů na světě, který se nachází v rukou nebezpečné zločinecké organizace. Každý trik, každý tah i každá iluze musí být dokonale načasované. S rostoucím rizikem přicházejí nečekané zvraty, které prověří nejen důvtip a odvahu skupiny, ale také jejich vzájemnou důvěru. Třetí díl úspěšné série opět nabízí strhující kombinaci napětí, chytrých podvodů, velkolepých iluzí a překvapivých odhalení. Režie se ujal Ruben Fleischer a v hlavních rolích se představí Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Rosamund Pike a Morgan Freeman.
Apple TV
5. srpna 20:05
Ted Lasso (Ted Lasso, 2026), premiéra 4. řady
Celosvětově úspěšný a mnoha cenami Emmy ověnčený seriál z produkce Apple TV+ se vrací ve své očekávané čtvrté řadě. Ted Lasso se znovu objevuje v anglickém Richmondu, kde před ním stojí dosud největší profesní i osobní výzva: převzít vedení ženského fotbalového týmu hrajícího druhou ligu. Během nové sezóny se Ted i jeho svěřenkyně učí nebát se neznámého a nacházet odvahu k riskantním krokům, o kterých dříve jen snili. Pokračování fenoménu, který si získal srdce diváků po celém světě, opět nabízí jedinečnou kombinaci laskavého humoru, optimismu a inspirativních lidských příběhů.
(CANAL+)
redakce