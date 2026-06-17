CANAL+ v červenci: Magoři na kole či Greenland 2: Útěk

CANAL+ v červenci: Magoři na kole či Greenland 2: ÚtěkDNES! | Tisk | komentáře
Co přinese VOD platforma CANAL+ a lineární stanice CANAL+ Action v sedmém měsíci roku 2026?
CANAL+ uvede exkluzivně premiéru atraktivního dokumentu Magoři na kole režiséra Matěje Pichlera. Diváci se mohou těšit také na pokračování katastrofického thrilleru Greenland 2: Útěk s Gerardem Butlerem v hlavní roli. Akční nabídku doplní snímek Equalizer 3: Poslední kapitola, který uzavírá úspěšnou trilogii s Denzelem Washingtonem v roli nekompromisního bývalého vládního agenta. Začátkem srpna přichází třetí série oblíbeného seriálu Policie Paříž 1910, která tentokrát poodhalí svět intrik a skandálů pohledem médií.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
4. července, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Bikeři Tomáš Zejda a Ondra Novák se vydávají na neobyčejnou expedici s cílem zdolat nepálskou horu Mera Peak (6461 m n. m.) - nejvyšší místo, které kdy bylo pokořeno na kole. Bláznivý nápad, kterým by se zapsali do Guinnessovy knihy rekordů, postupně dostává reálnou podobu a přípravy na náročný sjezd přitvrzují. Ty největší překážky ale na oba dobrodruhy čekají paradoxně už během samotného výstupu. Unikátní dokument zaznamenává nejen jejich fyzické i psychické vypětí, ale i výpovědi jiných jezdců a rodinných příslušníků. „Není to jen film o krásách hor, ale také silný příběh o dvou kamarádech, o překonávání sama sebe a o tom, že jenom fyzická příprava nestačí,“ říká režisér snímku Matěj Pichler.
Greenland 2: Útěk (Greenland 2: Migration, 2026)
5. července, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Strhující thriller s hvězdným Geradem Butlerem navazuje na úspěšný katastrofický film a znovu sleduje osudy rodiny Garrityových, která díky úkrytu v podzemním bunkru přežila globální katastrofu. Bezpečí, které jim poskytoval izolovaný svět pod zemí, však není trvalé. Když se objeví možnost najít nový domov, jsou nuceni vydat se na nebezpečnou cestu napříč zpustošenou Evropou. Svět, který po katastrofě zůstal, je drsnější a nevyzpytatelnější než kdy dříve. Zamrzlá krajina, nedostatek zdrojů a střety s dalšími přeživšími proměňují každý krok v boj o život. John Garrity v podání Butlera se společně s manželkou Allison a synem Nathanem snaží ochránit svou rodinu a zároveň neztratit víru v lepší budoucnost. Režisér Ric Roman Waugh natočil napínavý příběh, který posouvá důraz od samotné katastrofy k postapokalyptickému dramatu o přežití a hledání nového domova.
Equalizer 3: Poslední kapitola (The Equalizer 3, 2023)
11. července, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Příběh přivádí zpět Roberta McCalla, bývalého vládního agenta, který se po letech násilí snaží najít klidný život na jihu Itálie. V malebném přímořském městečku konečně nachází místo, které může nazývat domovem, a mezi místními obyvateli si vytváří přátelské vazby. Jeho vytoužený klid však netrvá dlouho. McCall brzy zjistí, že lidé, na kterých mu záleží, žijí ve strachu pod vlivem místních mafiánských bossů. Když se situace začne vyostřovat a nevinní obyvatelé se stávají oběťmi násilí a vydírání, rozhodne se znovu využít své mimořádné schopnosti. Postaví se organizovanému zločinu a rozpoutá nekompromisní boj z spravedlnost. Denzel Washington v roli Roberta McCalla opět předvádí charismatický výkon, který kombinuje klidnou rozvahu s nebezpečnou efektivitou. The Equalizer 3: Poslední kapitola uzavírá příběh legendárního ochránce jako působivý thriller o odvaze, odplatě a boji proti bezpráví.
Policie Paříž 1910 (Paris Police 1910)
od 3. srpna 2026 každé pondělí na CANAL+ Action a VOD CANAL+
Po dvou úspěšných sériích Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 přichází začátkem srpna nové premiérové díly originální produkce CANAL+. Tentokrát se děj posouvá do světa médií, které živí skandály a intriky - tvůrci opět kladou důraz na poutavé vyprávění a precizní dobové detaily. Meg Steinheilová je nalezena přivázaná k posteli, zatímco její manžel a matka leží zavražděni ve vedlejším pokoji. Celou Paříží otřásá skandál, který přiživuje neblahá pověst Meg jakožto neslavně proslulých „smrtících rtů“. Tisk je nenasytný - a nikdo víc než Labruyère, šéfredaktor listu Le Matin, který v pádu Meg vidí senzaci desetiletí. Vyšetřování vedené inspektorem Jouinem postupuje rychle a Meg se brzy stává hlavní podezřelou. Předpokládá se, že do případu jsou zapleteni i Fiersi a policejní prefekt Lépine. Meg, zahnaná do úzkých, svolává tisk: je připravena odhalit „celou pravdu“... Ale jakou pravdu?
Policie Pařiž 1900, VOD CANAL+, červenec 2026
Policie Pařiž 1905, VOD CANAL+, od 13. července 2026
Apple TV
Silo.
Od 3. července na Apple TV
Dystopické drama se vrací, aby dál rozplétalo záhady podzemního krytu. Juliette Nicholsová (Rebecca Ferguson) sice přežila nucené „čištění“, ale do sila se vrací se ztrátou paměti právě ve chvíli, kdy komunita čelí nové smrtící hrozbě. Nová řada zároveň odhaluje samotné počátky sila a spiknutí, které vedlo k jeho vybudování. Desetidílná série podle knižní předlohy Hugha Howeyho doplňuje obsazení o Colina Hankse či Jessicu Henwick a slibuje další šokující odhalení o světě „předtím“.
Lucky.
Od 15. července na Apple TV
Anya Taylor-Joy září v roli geniální podvodnice Lucky v napínavém kriminálním thrilleru podle bestselleru Marissy Stapley. Když se ambiciózní milionová loupež katastrofálně zvrtne, Lucky se ocitá na útěku před agenty FBI i bezohledným zločineckým bossem. Sedmidílná minisérie sleduje její boj o holé přežití, ve kterém musí využít všechen svůj důvtip, aby našla cestu ven. Ve hvězdně obsazeném seriálu z produkce Hello Sunshine se dále představí Annette Bening či Timothy Olyphant.
(CANAL+)
redakce
CANAL+ uvede exkluzivně premiéru atraktivního dokumentu Magoři na kole režiséra Matěje Pichlera. Diváci se mohou těšit také na pokračování katastrofického thrilleru Greenland 2: Útěk s Gerardem Butlerem v hlavní roli. Akční nabídku doplní snímek Equalizer 3: Poslední kapitola, který uzavírá úspěšnou trilogii s Denzelem Washingtonem v roli nekompromisního bývalého vládního agenta. Začátkem srpna přichází třetí série oblíbeného seriálu Policie Paříž 1910, která tentokrát poodhalí svět intrik a skandálů pohledem médií.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
PREMIÉRA DOKUMENTUMagoři na kole (2024, r. Matěj Pichler)
4. července, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Bikeři Tomáš Zejda a Ondra Novák se vydávají na neobyčejnou expedici s cílem zdolat nepálskou horu Mera Peak (6461 m n. m.) - nejvyšší místo, které kdy bylo pokořeno na kole. Bláznivý nápad, kterým by se zapsali do Guinnessovy knihy rekordů, postupně dostává reálnou podobu a přípravy na náročný sjezd přitvrzují. Ty největší překážky ale na oba dobrodruhy čekají paradoxně už během samotného výstupu. Unikátní dokument zaznamenává nejen jejich fyzické i psychické vypětí, ale i výpovědi jiných jezdců a rodinných příslušníků. „Není to jen film o krásách hor, ale také silný příběh o dvou kamarádech, o překonávání sama sebe a o tom, že jenom fyzická příprava nestačí,“ říká režisér snímku Matěj Pichler.
Greenland 2: Útěk (Greenland 2: Migration, 2026)
5. července, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Strhující thriller s hvězdným Geradem Butlerem navazuje na úspěšný katastrofický film a znovu sleduje osudy rodiny Garrityových, která díky úkrytu v podzemním bunkru přežila globální katastrofu. Bezpečí, které jim poskytoval izolovaný svět pod zemí, však není trvalé. Když se objeví možnost najít nový domov, jsou nuceni vydat se na nebezpečnou cestu napříč zpustošenou Evropou. Svět, který po katastrofě zůstal, je drsnější a nevyzpytatelnější než kdy dříve. Zamrzlá krajina, nedostatek zdrojů a střety s dalšími přeživšími proměňují každý krok v boj o život. John Garrity v podání Butlera se společně s manželkou Allison a synem Nathanem snaží ochránit svou rodinu a zároveň neztratit víru v lepší budoucnost. Režisér Ric Roman Waugh natočil napínavý příběh, který posouvá důraz od samotné katastrofy k postapokalyptickému dramatu o přežití a hledání nového domova.
Equalizer 3: Poslední kapitola (The Equalizer 3, 2023)
11. července, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Příběh přivádí zpět Roberta McCalla, bývalého vládního agenta, který se po letech násilí snaží najít klidný život na jihu Itálie. V malebném přímořském městečku konečně nachází místo, které může nazývat domovem, a mezi místními obyvateli si vytváří přátelské vazby. Jeho vytoužený klid však netrvá dlouho. McCall brzy zjistí, že lidé, na kterých mu záleží, žijí ve strachu pod vlivem místních mafiánských bossů. Když se situace začne vyostřovat a nevinní obyvatelé se stávají oběťmi násilí a vydírání, rozhodne se znovu využít své mimořádné schopnosti. Postaví se organizovanému zločinu a rozpoutá nekompromisní boj z spravedlnost. Denzel Washington v roli Roberta McCalla opět předvádí charismatický výkon, který kombinuje klidnou rozvahu s nebezpečnou efektivitou. The Equalizer 3: Poslední kapitola uzavírá příběh legendárního ochránce jako působivý thriller o odvaze, odplatě a boji proti bezpráví.
Policie Paříž 1910 (Paris Police 1910)
od 3. srpna 2026 každé pondělí na CANAL+ Action a VOD CANAL+
Po dvou úspěšných sériích Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 přichází začátkem srpna nové premiérové díly originální produkce CANAL+. Tentokrát se děj posouvá do světa médií, které živí skandály a intriky - tvůrci opět kladou důraz na poutavé vyprávění a precizní dobové detaily. Meg Steinheilová je nalezena přivázaná k posteli, zatímco její manžel a matka leží zavražděni ve vedlejším pokoji. Celou Paříží otřásá skandál, který přiživuje neblahá pověst Meg jakožto neslavně proslulých „smrtících rtů“. Tisk je nenasytný - a nikdo víc než Labruyère, šéfredaktor listu Le Matin, který v pádu Meg vidí senzaci desetiletí. Vyšetřování vedené inspektorem Jouinem postupuje rychle a Meg se brzy stává hlavní podezřelou. Předpokládá se, že do případu jsou zapleteni i Fiersi a policejní prefekt Lépine. Meg, zahnaná do úzkých, svolává tisk: je připravena odhalit „celou pravdu“... Ale jakou pravdu?
Policie Pařiž 1900, VOD CANAL+, červenec 2026
Policie Pařiž 1905, VOD CANAL+, od 13. července 2026
Apple TV
Silo.
Od 3. července na Apple TV
Dystopické drama se vrací, aby dál rozplétalo záhady podzemního krytu. Juliette Nicholsová (Rebecca Ferguson) sice přežila nucené „čištění“, ale do sila se vrací se ztrátou paměti právě ve chvíli, kdy komunita čelí nové smrtící hrozbě. Nová řada zároveň odhaluje samotné počátky sila a spiknutí, které vedlo k jeho vybudování. Desetidílná série podle knižní předlohy Hugha Howeyho doplňuje obsazení o Colina Hankse či Jessicu Henwick a slibuje další šokující odhalení o světě „předtím“.
Lucky.
Od 15. července na Apple TV
Anya Taylor-Joy září v roli geniální podvodnice Lucky v napínavém kriminálním thrilleru podle bestselleru Marissy Stapley. Když se ambiciózní milionová loupež katastrofálně zvrtne, Lucky se ocitá na útěku před agenty FBI i bezohledným zločineckým bossem. Sedmidílná minisérie sleduje její boj o holé přežití, ve kterém musí využít všechen svůj důvtip, aby našla cestu ven. Ve hvězdně obsazeném seriálu z produkce Hello Sunshine se dále představí Annette Bening či Timothy Olyphant.
(CANAL+)
redakce