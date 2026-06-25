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CANAL+ na zařízeních Amazon Fire TV

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Streamovací platforma CANAL+ bude plně podporována zařízeními Fire TV společnosti Amazon. Globální mediální a zábavní skupina CANAL+ se dohodla na nové strategické spolupráci a Amazon, která zahrnuje několik zemí, včetně Česka a Slovenska.

Dohoda pokrývá Francii, Českou republiku, Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Nizozemí, Belgii a Švýcarsko. Cílem dohody je urychlit distribuci napříč zařízeními Fire TV, zlepšit objevitelnost obsahu a posílit zapojení uživatelů.


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▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
Vedle této rozšířené spolupráce CANAL+ s Amazonem připravila společnost CANAL+ France časově omezenou nabídku komerčního balíčku. Od 23. června 2026 získají klienti, kteří si zakoupí vhodné zařízení Amazon Fire TV na stránkách amazon.fr, jeden měsíc přístupu ke službám CANAL+ v ceně. Tato propagační nabídka si klade za cíl podpořit objevování a sledování obsahu CANAL+ na zařízeních Fire TV. Zatím není známa žádná akční nabídka CANAL+ pro zákazníky z České republiky a Slovenska se zařízením Fire TV.

Tato nová spolupráce odráží společný závazek obou společností poskytovat svým zákazníkům smysluplnou hodnotu. Kombinací prvotřídní nabídky obsahu CANAL+ s pokrytím zařízení a distribučními možnostmi Amazonu využijí CANAL+ a Amazon své silné stránky k tomu, aby zákazníkům pomohly snadněji objevovat a užívat si celou škálu obsahu dostupného v aplikaci CANAL+.



Spolupráce má za cíl zlepšit zážitek více než 18 milionů předplatitelů CANAL+ v celé Evropě, prohloubit zapojení stávajících zákazníků a představit CANAL+ novému publiku v celém regionu.

Jon Kirk, viceprezident pro obsahové aplikace a zapojení partnerů společnosti Amazon Devices and Services, dodává: „S téměř 300 miliony prodaných zařízení Fire TV po celém světě se neustále snažíme našim zákazníkům přinášet nové způsoby, jak objevovat obsah, který mají rádi. Tato posílená spolupráce s CANAL+ přesně to dělá a nabízí našim evropským zákazníkům vyšší hodnotu a bezproblémový způsob objevování.“

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