Tlačítko a předinstalovaná aplikace CANAL+ na televizorech Thomson
Ambiciozní partnerství v celé Evropě zahájila francouzská společnost CANAL+, která je přítomna na téměř 70 trzích, se značkou Thomson. Díky této dohodě budou její aplikace dostupné na chytrých televizorech Thomson v Evropě.
▲ Obr č. 1 - Logo společnosti CANAL+ (foto: CANAL+)
Prostřednictvím tohoto partnerství CANAL+ znovu potvrdila svůj závazek zpřístupnit svoji zábavní nabídku svým téměř 40 milionům předplatitelů po celém světě.
CANAL+ a Thomson posílí své strategické partnerství spuštěním společných marketingových a obchodních iniciativ - od balení pod společnou značkou až po exkluzivní propagační nabídky online i v obchodech.
redakce
Předinstalovaná aplikace CANAL+Aplikace společnosti CANAL+ budou předinstalovány na všech smart TV (chytrých televizorech) značky Thomson na všech evropských trzích, kde CANAL+ působí - včetně Francie, Polska, Švýcarska, Nizozemí, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Belgie a Rumunska. K dispozici zde bude aplikace CANAL+ spolu s místními aplikacemi ze skupiny (Skylink, FOCUS+, TV Vlaanderen a Télésat). Aplikace bude předinstalována i na nejnovějších televizorech Thomson poháněné technologií TiVo. Předinstalovaná aplikace zjednoduší přístup zákazníků k obsahu streamovací služby CANAL+ a jejich dalších aplikací, aniž by dodatečnou aplikaci museli složitě instalovat.
Speciální tlačítko CANAL+ na dálkovém ovladačiVedle předinstalované aplikace CANAL+ bude na všech dálkových ovladačích Thomson Smart TV integrováno také speciální tlačítko CANAL+.
