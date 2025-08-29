Nová DTH platforma Eutelsatu ve standardu DVB-NIP

Nová DTH platforma Eutelsatu ve standardu DVB-NIP2dny | Tisk | komentáře
Satelitní operátor Eutelsat ve spolupráci se společností ENENSYS spouští první satelitní platformu nové generace založenou na standardu DVB-NIP. Toto řešení je navrženo tak, aby operátorům DTH umožnilo snadněji oslovit uživatele s více obrazovkami a zefektivnit distribuci vzdělávacího obsahu.
Společnost ENENSYS Technologies oznámila spolupráci s Eutelsatem, prvním satelitním operátorem, na spuštění první DTH platformy nové generace založené na standardu DVB-NIP. Tento projekt je součástí úsilí Eutelsatu o vývoj satelitních televizních služeb přizpůsobených pro simultánní příjem na více zařízeních.
Společnost ENESYS poskytne technologickou infrastrukturu, která Eutelsatu umožní spustit služby založené na tomto standardu. Podle společnosti DVB-NIP umožňuje nové využití satelitního vysílání, včetně distribuce na více obrazovek, vzdělávacího obsahu či v hotelovém segmentu.
Součástí řešení ENENSYS StarStream je modul Mediacast Broadband, který umožňuje generování a distribuci signálu DVB-NIP spolu s obsahem DVB-I, lineárními televizními službami, VOD a vzdělávacími materiály s využitím technologie MABR.
DVB-NIP umožní operátorům DTH rozšířit jejich nabídku na mobilní zařízení a další obrazovky a usnadní poskytování vzdělívacího obsahu v regionech s omezeným přístupem k internetu za relativně nízkou cenu.
Platforma ENENSYS byla nainstalována v teleportu společnosti Eutelsat v Rambouillet a je nyní připravena poskytovat služby DTH nové generace. Provoz a možnosti platformy budou představeny na stánku společnosti Eutelsat na veletrhu IBC2025 od 12. do 15. září s využitím kapacity na satelitu Eutelsat Hot Bird (parametry uvádíme níže). Poprvé bylo řešení DVB-NIP představeno na IBC2023 v Amsterdamu.
satelit: Eutelsat Hot Bird 13G (13°E)
frekvence: 12,226 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
standard: DVB-NIP
Vysílací systém DVB-NIP je založen na stávajících technologiích DVB, doplněných o možnosti distribuce obsahu pomocí IP. Tento systém je navržen pro použití ve vysílacích sítích DVB-S2X, DVB-S2 nebo DVB-T2.
Přenosový systém Native IP je komplexní architektura založená na IP, která distribuuje audiovizuální obsah pomocí technologií DVB-I, komprese videa s adaptivní bitovou rychlostí (ABR - Adaptive Bit Rate), doručování v DVB-DASH a DVB-AVC a mechanismů multicastu zahrnutých v DVB-MABR.
Mezi výhody tohoto přístupu patří: větší flexibilita, lepší integrace s pozemní IP infrastrukturou, možnost opětovného využití streamů z cloudových OTT koncových stanic namísto nutnosti záměrného nasazení koncové stanice DVB-TS výhradně pro distribuci prostřednictvím tradičních DVB vysílacích sítí, vylepšená kompatibilita s moderními IP zařízeními, jako jsou chytré telefony, tablety a počítače, a možnost používat jeden nativní IP přenos k současnému obsluze široké škály aplikací B2B a B2C.
Hromadné distribuce identického obsahu se stále nejlépe dosahuje prostřednictvím broadcast, ale využitím moderních video technologií v hybridním kontextu může vysílání bezproblémově kombinovat to nejlepší z IP unicast a multicast distribuce.
DVB-NIP překlenuje propast mezi širokopásmovými a vysílacími sítěmi a připravuje cestu pro skutečně konvergované řešení distribuce médií. Využívá efektivitu vysílacích sítí k distribuci obsahu ve velkém měřítku do moderních IP zařízení a plně integruje vysílací technologie s technologiemi používanými v širokopásmových sítích.
OTT distribuce přes satelit pomocí multicastu může sloužit široké škále trhů a aplikací. Formát distribuce není omezen pouze na video (živé vysílání, SVOD) - příjemcům lze také odesílat push VOD obsah nebo PDF soubory. Živá distribuce může být jednosměrná nebo obousměrná, přičemž obousměrné doručení využívá satelitní zpětnou cestu s využitím platformy VSAT.
DVB-NIP znamená konec rychle rostoucích nákladů na CDN. DVB-NIP zajišťuje vysokou spolehlivost a zabraňuje přetížení internetu během živého vysílání. Ty pak mohou být poskytovány v nejvyšší možné kvalitě UHD bez zasekávání nebo problémem s načítáním.
zdroj: satkurier.pl + ENENSYS
redakce
Společnost ENENSYS Technologies oznámila spolupráci s Eutelsatem, prvním satelitním operátorem, na spuštění první DTH platformy nové generace založené na standardu DVB-NIP. Tento projekt je součástí úsilí Eutelsatu o vývoj satelitních televizních služeb přizpůsobených pro simultánní příjem na více zařízeních.
Společnost ENESYS poskytne technologickou infrastrukturu, která Eutelsatu umožní spustit služby založené na tomto standardu. Podle společnosti DVB-NIP umožňuje nové využití satelitního vysílání, včetně distribuce na více obrazovek, vzdělávacího obsahu či v hotelovém segmentu.
Součástí řešení ENENSYS StarStream je modul Mediacast Broadband, který umožňuje generování a distribuci signálu DVB-NIP spolu s obsahem DVB-I, lineárními televizními službami, VOD a vzdělávacími materiály s využitím technologie MABR.
DVB-NIP umožní operátorům DTH rozšířit jejich nabídku na mobilní zařízení a další obrazovky a usnadní poskytování vzdělívacího obsahu v regionech s omezeným přístupem k internetu za relativně nízkou cenu.
Platforma ENENSYS byla nainstalována v teleportu společnosti Eutelsat v Rambouillet a je nyní připravena poskytovat služby DTH nové generace. Provoz a možnosti platformy budou představeny na stánku společnosti Eutelsat na veletrhu IBC2025 od 12. do 15. září s využitím kapacity na satelitu Eutelsat Hot Bird (parametry uvádíme níže). Poprvé bylo řešení DVB-NIP představeno na IBC2023 v Amsterdamu.
satelit: Eutelsat Hot Bird 13G (13°E)
frekvence: 12,226 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
standard: DVB-NIP
Co je to DVB-NIP?DVB-NIP je relativně nový standard pro digitální video vysílání. NIP je zkratkou pro nativní internetový protokol (Native IP), což v kombinaci s DVB znamená konvergenci širokopásmových a vysílacích služeb.
Vysílací systém DVB-NIP je založen na stávajících technologiích DVB, doplněných o možnosti distribuce obsahu pomocí IP. Tento systém je navržen pro použití ve vysílacích sítích DVB-S2X, DVB-S2 nebo DVB-T2.
Přenosový systém Native IP je komplexní architektura založená na IP, která distribuuje audiovizuální obsah pomocí technologií DVB-I, komprese videa s adaptivní bitovou rychlostí (ABR - Adaptive Bit Rate), doručování v DVB-DASH a DVB-AVC a mechanismů multicastu zahrnutých v DVB-MABR.
Mezi výhody tohoto přístupu patří: větší flexibilita, lepší integrace s pozemní IP infrastrukturou, možnost opětovného využití streamů z cloudových OTT koncových stanic namísto nutnosti záměrného nasazení koncové stanice DVB-TS výhradně pro distribuci prostřednictvím tradičních DVB vysílacích sítí, vylepšená kompatibilita s moderními IP zařízeními, jako jsou chytré telefony, tablety a počítače, a možnost používat jeden nativní IP přenos k současnému obsluze široké škály aplikací B2B a B2C.
Hromadné distribuce identického obsahu se stále nejlépe dosahuje prostřednictvím broadcast, ale využitím moderních video technologií v hybridním kontextu může vysílání bezproblémově kombinovat to nejlepší z IP unicast a multicast distribuce.
DVB-NIP překlenuje propast mezi širokopásmovými a vysílacími sítěmi a připravuje cestu pro skutečně konvergované řešení distribuce médií. Využívá efektivitu vysílacích sítí k distribuci obsahu ve velkém měřítku do moderních IP zařízení a plně integruje vysílací technologie s technologiemi používanými v širokopásmových sítích.
OTT distribuce přes satelit pomocí multicastu může sloužit široké škále trhů a aplikací. Formát distribuce není omezen pouze na video (živé vysílání, SVOD) - příjemcům lze také odesílat push VOD obsah nebo PDF soubory. Živá distribuce může být jednosměrná nebo obousměrná, přičemž obousměrné doručení využívá satelitní zpětnou cestu s využitím platformy VSAT.
DVB-NIP znamená konec rychle rostoucích nákladů na CDN. DVB-NIP zajišťuje vysokou spolehlivost a zabraňuje přetížení internetu během živého vysílání. Ty pak mohou být poskytovány v nejvyšší možné kvalitě UHD bez zasekávání nebo problémem s načítáním.
zdroj: satkurier.pl + ENENSYS
redakce