Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 14. října 2025, svátek má Agáta

Třetí fáze testů 5G vysílání

DNES! | Tisk | komentáře

5G Broadcast se dostává do třetí fáze testování digitálního televizního a rozhlasového vysílání. V novém vysílacím standardu mohou uživatelé sledovat vysílání na chytrých telefonech a tabletech na cestách a bez potřeby mobilních dat.

České Radiokomunikace (ČRa) zahajují třetí fázi testování digitálního televizního a rozhlasového vysílání v novém vysílacím standardu 5G. Vysílání v 5G Broadcast umožní divákům sledovat televizi ve vysoké kvalitě prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů, například na cestách, a to bez potřeby využití mobilních dat. Testy budou probíhat v Praze po celý rok a se stejným výkonem jako vysílání DVB-T2. Informovala o tom společnost ČRa.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Srovnání DVB-T2 a 5G Broadcast. Ilustrační foto (foto: ČRa)
Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se kromě Česka testuje i v dalších zemích Evropy, například ve Francii, Německu, Itálii, Belgii nebo Polsku. Pokročila možnost přijímat 5G vysílání na mobilních telefonech (koncových zařízeních), již nyní jsou k dispozici modely Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra, které po SW úpravě podporují příjem 5G Broadcast.

Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se jeví jako velmi perspektivní. Hlavními výhodami je vysoká efektivita využití kmitočtového spektra, jehož kapacita je limitovaná, výrazně nižší spotřeba elektrické energie a vysoká odolnost a dostupnost služeb v případě krizových událostí,“ říká Miloš Mastník, generální ředitel ČRa. „Vysílání v 5G dokáže přinést divákům jejich oblíbené pořady do mobilních telefonů anebo tabletů bez toho, aby museli používat mobilní data, je také hospodárnější a ekologičtější než dosavadní technologie,“ doplňuje Miloš Mastník.

ČRa nyní startují testovací vysílání z vysílače Praha město ze žižkovské televizní věže se stejným výkonem, jako nyní běží vysílání v DVB-T2.



Účelem testu je ověřit nastavení a parametry sítě, pokrytí signálem, kompatibilitu telefonů, propojení 5 GB s datovými sítěmi a interoperabilita s mobilními sítěmi 5G v pásmu 700 MHz.

Technické údaje:

Lokalita testovacího vysílání: Praha město
Kmitočet: 750 MHz (CH55/56)
Vyzářený výkon ERP: 32 kW (Praha - město)
Šířka kanálu: 8/5 MHz
Polarizace: vertikální

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová
21:05 Inspektorka Candice Renoirová
22:00 Modré stíny (4/4)
kanál CT2 20:00 Ramesse II. a jeho dynastie (6/6)
20:50 LEX Anička
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (14)
21:40 Odznak Vysočina II (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (15)
21:30 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (3)
21:25 Labyrint (4)
22:40 Profesionálové 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův poloostrov (16, 17)
22:30 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Gerri (3/4)
22:15 OKTOPUS (4/13)
23:15 Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
kanál DVOJKA 20:10 Nancy Wakeová: Hľadaná Gestapom
21:05 Van Damme: Dve tváre akčného hrdinu
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (13)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dlouhá míle (3)
22:00 30 případů majora Zemana (19)
00:00 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook