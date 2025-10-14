Třetí fáze testů 5G vysílání

Třetí fáze testů 5G vysíláníDNES! | Tisk | komentáře
5G Broadcast se dostává do třetí fáze testování digitálního televizního a rozhlasového vysílání. V novém vysílacím standardu mohou uživatelé sledovat vysílání na chytrých telefonech a tabletech na cestách a bez potřeby mobilních dat.
redakce
České Radiokomunikace (ČRa) zahajují třetí fázi testování digitálního televizního a rozhlasového vysílání v novém vysílacím standardu 5G. Vysílání v 5G Broadcast umožní divákům sledovat televizi ve vysoké kvalitě prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů, například na cestách, a to bez potřeby využití mobilních dat. Testy budou probíhat v Praze po celý rok a se stejným výkonem jako vysílání DVB-T2. Informovala o tom společnost ČRa.
▲ Obr č. 1 - Srovnání DVB-T2 a 5G Broadcast. Ilustrační foto (foto: ČRa)
Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se kromě Česka testuje i v dalších zemích Evropy, například ve Francii, Německu, Itálii, Belgii nebo Polsku. Pokročila možnost přijímat 5G vysílání na mobilních telefonech (koncových zařízeních), již nyní jsou k dispozici modely Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra, které po SW úpravě podporují příjem 5G Broadcast.
„
Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se jeví jako velmi perspektivní. Hlavními výhodami je vysoká efektivita využití kmitočtového spektra, jehož kapacita je limitovaná, výrazně nižší spotřeba elektrické energie a vysoká odolnost a dostupnost služeb v případě krizových událostí,“ říká Miloš Mastník, generální ředitel ČRa. „
Vysílání v 5G dokáže přinést divákům jejich oblíbené pořady do mobilních telefonů anebo tabletů bez toho, aby museli používat mobilní data, je také hospodárnější a ekologičtější než dosavadní technologie,“ doplňuje Miloš Mastník.
ČRa nyní startují testovací vysílání z vysílače Praha město ze žižkovské televizní věže se stejným výkonem, jako nyní běží vysílání v DVB-T2.
Účelem testu je ověřit nastavení a parametry sítě, pokrytí signálem, kompatibilitu telefonů, propojení 5 GB s datovými sítěmi a interoperabilita s mobilními sítěmi 5G v pásmu 700 MHz.
Technické údaje:Lokalita testovacího vysílání: Praha město
Kmitočet: 750 MHz (CH55/56)
Vyzářený výkon ERP: 32 kW (Praha - město)
Šířka kanálu: 8/5 MHz
Polarizace: vertikální
redakce