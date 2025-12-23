Quantcast
Úterý, 23. prosince 2025

OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware

Vývojový tým OpenPLi uvolnil novou verzi svého populárního image pro vybrané linuxové set top boxy se systémem Enigma2 (E2). Novinek je spousta, včetně oprav řady chyb. Nechybí ani podpora dalších přijímačů.

Stejně jako před rokem, kdy vyšlo OpenPLi s verzí 9.1, tak i letos kolem Vánoc vychází nový image pro E2 boxy. Programátoři připravili pro své fanoušky řadu vylepšení a inovací. Finální verze nového image OpenPLi dostala označení 9.2.


▲ Obr č. 1 - Bootovací obrazovka OpenPLi 9.2 (foto: OpenPLi)
Z novinek OpenPLi jmenujme přidanou podporu pro externí titulky. S přehrávanými video soubory se nyní mohou zobrazovat titulky ve formátech SRT / ASS / SSA a jsou automaticky zobrazeny v tomto pořadí. Nové OpenPLi přidalo také tlačítko EPG pro výběr kanálu v módu SimpleChannelSelection.

Nové OpenPLi také opravuje problém s instalací nových závislostí opkg na špatném místě, pokud má uživatel picony na HDD nebo USB médiu. Další oprava řeší chybu s authentizací bluetooth dálkového ovladače Gigablue.

Nově je možné OpenPLi instalovat do přijímačů Gigablue Quad 4K PRO a Gigablue Trio 4K PRO. Dále má image podporu pro unicable switch GT-S2dCSS24.

Do feedu byl přidán skin DarkOS, který se stane defaultním skinem v OpenPLi 10. Vylepšena byla také aktualizace, která bude nově využívat HTTP místo HTTPS a update boxu mohou probíhat bez korektně nastaveného času. Pro autodiseqc byla přidána detekce pozice Astra 23,5°E. Image dále obsahuje aktualizovaný plugin Youtube, nově je dostupný plugin pro službu Pluto TV. Plugin Backupsuite byl vylepšen o podporu přijímače Dreambox DM8000.



Image OpenPLi 9.2 také nabízí picony k zobrazení ve skinu přijímačů Vu+ Duo 4K a Vu+ Solo 4K. Zvětšuje velikost hodin na dipleji přijímače Vu+ Uno 4K SE.

V novém image OpenPLi jsou také aktualizovány ovladače (pokud se od posledního image změnily). Jde o modely přijímačů Gigablue, Xtrend, Vuplus, Zgemma. Pro všechny přijímače byl opraven problém s blindscanem a transcodingem.

To je jen výběr z mnoha novinek, vylepšení, aktualizací a oprav, které najde uživatel v novém OpenPLi 9.2. Pokud má uživatel problémy s některými funkcemi ve stávajícím OpenPLi, může vyzkoušet novou verzi. Před upgradem na vyšší verzi důrazně upozorňujeme, že je velmi vhodné si vytvořit zálohu stávajícího funkčního prostředí (image), na které je pak možné se v případě potíží s novou verzí rychle vrátit.

Postup instalace image se liší podle výrobce přijímače. Většina moderních přijímačů umí nainstalovat nový image z USB disku připojený k přednímu USB konektoru. Pokud má uživatel OpenPLi 9.1, mohl by podle autorů použít průběžnou aktualizaci pohodlně z menu přijímače. V každém případě je důležité provést zmíněnou zálohu stávajícího image na HDD nebo USB disk a až poté testovat nový image.

redakce

