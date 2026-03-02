sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma

sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarmaDNES! | Tisk | komentáře
Máte v úmyslu řešit příjem televizních programů či upgradovat své přijímací zařízení? Operátor OTT platformy sweet.tv nabízí zákazníkům set top box zdarma. Podmínkou je objednání služby na určité období.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Sweet.tv přichází s atraktivní akční nabídkou. Zákazník, který si objedná balíček "L" na dobu šesti měsíců získá k tomu set top box, který se pak stane jeho majetkem i po skončení předplatného.
* Objednávka pro zákazníky z České republiky
* Objednávka pro zákazníky ze Slovenska
2. Zaplaťte 1350 Kč za tarif "L" na šest měsíců (platí pro zákazníky z Česka), respektive 51 eur za tarif "L" na 6 měsíců (platí pro klienty ze Slovenska).
3. Následně bude zákazníkům prostřednictvím společnosti Packeta (Zásilkovna) doručen set top box přímo domů, eventuálně do výdejních automatů.
Pokud nepotřebujete set top box, můžete si objednat službu sweet.tv za zvýhodněných podmínek - s 50% slevou a to využitím slevových kuponů z webu parabola.cz, které jsou nadále funkční.
ČTĚTE TAKÉ:
* Slevové kódy sweet.tv
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
redakce
redakce