Pátek, 27. února 2026

SAKT: Hrozí zvýšení cen televizních operátorů

Ceny za televizní balíčky by se opět mohly zvýšit. Upozorňuje na to Slovenská asociace kabelových telekomunikací (SAKT), která sdružuje drtivou většinu trhu telekomunikačních operátorů na Slovensku. Důvodem je i neúměrné a opakované zvyšování poplatků ze strany Slovenského ochranného svazu autorského (SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský) za používání hudebních děl.

Zvyšování poplatků pro SOZA se podle SAKT logicky promítne do zvyšování cen televizních operátorů. Zákazníci tak sáhnou ještě hlouběji do svých peněženek, přičemž by měsíčně mělo jít o výraznou sumu.

"Jsme pohoršeni kroky, které chystá Slovenský ochranný svaz autorský. Na neodůvodněně vysoký nárůst poplatků v novém sazebníku doplatí všichni zákazníci - znovu a opakovaně. Naše asociace sdružuje převážnou většinu telekomunikačních operátorů na slovenském trhu a proto považujeme za nezbytné vyjádřit nesouhlas s připravovanými kroky SOZA. Naším cílem je udržet ceny dostupné pro slovenské domácnosti, ale bez rozumné dohody toho nedosáhneme," uvedl prezident SAKT, Vlastimil Lakatoš.

SAKT upozorňuje, že ze strany organizace kolektivní správy SOZA dochází k dlouhodobému navyšování poplatků, které přesahují přiměřenou míru. Navíc, podmínky SOZA jsou nastaveny tak, že nereflektují reálný podíl hudebních děl na celkové hodnotě audiovizuálního obsahu.

SAKT přišel s nabídkou až 40 procentního navýšení, které akceptovaly další 2 organizace kolektivní správy. SOZA však takovou možnost zásadně odmítá a trvá na vlastních podmínkách, a sice na výrazném zvýšení fixních poplatků. Navíc požaduje i podíl z tržeb telekomunikačních operátorů.

"SOZA každý rok neúměrně a drasticky zvyšuje ceny za používání děl zastupovaných SOZA a dokonce chce i podíl z tržeb telekomunikačních operátorů, což je z našeho pohledu nepřijatelné. SOZA přitom zastupuje jen hudební díla, která nejsou dominantní součástí audiovizuálních děl. Právě ty používají ve svých produktech telekomunikační operátoři," vysvětlil Lakatoš.



"SOZA si neuvědomuje reálnou hodnotu svých hudebních děl a svými kroky vyvíjí cenový tlak na své partnery a jejich zákazníky. Vnímáme podobné reakce i z jiných oblastí trhu, kde SOZA působí, naposledy při neúměrném a neopodstatněném zvyšování poplatků za používání hudebních děl ve městech a obcích. Nemíníme tolerovat nesmyslné zvyšování poplatků, které se promítnou v koncových cenách našich zákazníků," dodal prezident SAKT na závěr.

SAKT zastupuje zájmy poskytovatelů digitální TV, kabelových a internetových služeb. Sdružuje více než 100 operátorů. Mezi členy jsou například Slovak Telekom, DIGI Slovakia, UPC, CANAL+, Orange Slovensko, ANTIK Telecom, Swan, Slovanet, Satro a další a zastupují více než 1,3 milionu abonentů na Slovensku.

