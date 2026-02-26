Nelegální streamovací služba Bitplay byla ukončena

Nelegální streamovací služba Bitplay byla ukončenaDNES! | Tisk | komentáře
Pirátská služba Bitplay, která mimo jiné neoprávněně zpřístupňovala prémiové sportovní televizní kanály, živé přenosy sportovních utkání a vybraný seriálový obsah, byla ukončena. K zastavení činnosti došlo v návaznosti na trestní oznámení Asociace komerčních televizí (AKTV) a následné prověřování ze strany Policie České republiky.
Asociace komerčních televizí identifikovala pirátskou službu Bitplay v polovině roku 2025. S ohledem na to, že provozovatel i přes zaslané výzvy oprávněných nositelů autorských práv neukončil svou činnost, se členové asociace rozhodli podniknout vůči provozovateli právní kroky. Společně se svým dodavatelem, společností Warezio, která pro televizní vysílatele monitoruje výskyt nelegálně sdíleného televizního obsahu, připravila AKTV důkazní materiál, na jehož základě orgány činné v trestním řízení ztotožnily fyzickou osobu provozovatele.
Služba Bitplay, operující na doménách bitplay.my, starstreams.pro, starsites.fun a starlive.click, nabízela přístup k prémiovým placeným sportovním kanálům a přenosům bez příslušných licencí držitelů práv. Služba byla propagována prostřednictvím sociálních sítí a dalších online kanálů a cílila na české, slovenské a polské uživatele.
Vedle újmy, která je pirátstvím způsobena nositelům autorských práv, představuje využívání nelegálních služeb bezpečnostní riziko i pro uživatele. Největším problémem může být zneužití osobních nebo platebních údajů, ale třeba i neúmyslné stažení různého škodlivého software (viry, malware, spyware a další).
Kromě aktivní právní ochrany autorských práv se Asociace komerčních televizí dlouhodobě zaměřuje také na osvětovou činnost. V rámci těchto aktivit provozuje informační stránku o autorských právech, která je k dispozici na adrese NormalneLegalne.cz. Zájemci zde najdou rozcestník legálních zdrojů, slovníček s výkladem pojmů k tématu ochrany duševního vlastnictví, odpovědi na časté dotazy (FAQ) a také pravidelné aktuality zaměřené na internetové pirátství.
Nelegální streaming poškozuje držitele vysílacích práv, partnery sportovních soutěží i samotné sportovce a sportovní kluby. Investice do kvalitního obsahu jsou možné pouze v prostředí, kde jsou autorská práva respektována a chráněna,“ uvedl Marek Singer, prezident AKTV. „
Zásah proti službě Bitplay je dalším krokem v našem systematickém postupu proti nelegálnímu šíření našeho obsahu. I nadále budeme aktivně postupovat proti subjektům, které neoprávněně nabízejí a zpeněžují chráněný obsah.“
