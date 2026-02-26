Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 26. února 2026, svátek má Dorota

Nelegální streamovací služba Bitplay byla ukončena

DNES! | Tisk | komentáře

Pirátská služba Bitplay, která mimo jiné neoprávněně zpřístupňovala prémiové sportovní televizní kanály, živé přenosy sportovních utkání a vybraný seriálový obsah, byla ukončena. K zastavení činnosti došlo v návaznosti na trestní oznámení Asociace komerčních televizí (AKTV) a následné prověřování ze strany Policie České republiky.

Asociace komerčních televizí identifikovala pirátskou službu Bitplay v polovině roku 2025. S ohledem na to, že provozovatel i přes zaslané výzvy oprávněných nositelů autorských práv neukončil svou činnost, se členové asociace rozhodli podniknout vůči provozovateli právní kroky. Společně se svým dodavatelem, společností Warezio, která pro televizní vysílatele monitoruje výskyt nelegálně sdíleného televizního obsahu, připravila AKTV důkazní materiál, na jehož základě orgány činné v trestním řízení ztotožnily fyzickou osobu provozovatele.

Služba Bitplay, operující na doménách bitplay.my, starstreams.pro, starsites.fun a starlive.click, nabízela přístup k prémiovým placeným sportovním kanálům a přenosům bez příslušných licencí držitelů práv. Služba byla propagována prostřednictvím sociálních sítí a dalších online kanálů a cílila na české, slovenské a polské uživatele.

Nelegální streaming poškozuje držitele vysílacích práv, partnery sportovních soutěží i samotné sportovce a sportovní kluby. Investice do kvalitního obsahu jsou možné pouze v prostředí, kde jsou autorská práva respektována a chráněna,“ uvedl Marek Singer, prezident AKTV. „Zásah proti službě Bitplay je dalším krokem v našem systematickém postupu proti nelegálnímu šíření našeho obsahu. I nadále budeme aktivně postupovat proti subjektům, které neoprávněně nabízejí a zpeněžují chráněný obsah.“

Vedle újmy, která je pirátstvím způsobena nositelům autorských práv, představuje využívání nelegálních služeb bezpečnostní riziko i pro uživatele. Největším problémem může být zneužití osobních nebo platebních údajů, ale třeba i neúmyslné stažení různého škodlivého software (viry, malware, spyware a další).



Kromě aktivní právní ochrany autorských práv se Asociace komerčních televizí dlouhodobě zaměřuje také na osvětovou činnost. V rámci těchto aktivit provozuje informační stránku o autorských právech, která je k dispozici na adrese NormalneLegalne.cz. Zájemci zde najdou rozcestník legálních zdrojů, slovníček s výkladem pojmů k tématu ochrany duševního vlastnictví, odpovědi na časté dotazy (FAQ) a také pravidelné aktuality zaměřené na internetové pirátství.

(AKTV)

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (6/8)
20:50 Otcové průmyslu (8/10)
21:20 Naše lázně - Františkovy Lázně (5/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (3)
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (18)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (46)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté dno
22:05 Kriminálka Staré Město (3)
23:20 Profesionálové (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Badatelé
21:45 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Látka na sny
22:05 Komisár Montalbano
00:05 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Ján Štrasser jubiluje
21:10 Spomíname na Svetozára Stračinu
22:20 SK DEJINY
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (10)
21:55 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (2)
21:30 Muž na radnici (3)
23:00 Medicopter 117 (28)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook