STVR ukončí provoz teletextu

Na Slovensku již brzy nebude žádný z hlavních vysílatelů poskytovat teletextové stránky. Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) ohlásil ukončení provozu služby teletext na konci tohoto měsíce.
Důvodem je technická zastaralost této platformy a dlouhodobá nízká využívanost, která již neodpovídá nákladům na její provoz.
▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání teletextu STVR
Půjde o významnou změnu STVR, která bude mít dopad zejména na diváky pozemní, satelitní a kabelové televize. Tedy na platformách, které teletextové stránky divákům poskytovaly. Většina internetových televizních platforem typu OTT a IPTV teletextové stránky neposkytují. Takže ani diváci nemají možnost se k této službě STVR dostat.
Teletext nebude STVR poskytovat od 1.3.2026, čímž vstoupí do historie televizního vysílání. Na Slovensku se začal vysílat teletext v roce 1988 v rámci tehdejší Československé televize (ČST). Později jej začaly poskytovat i komerční televize. Postupně ale teletext na hlavních komerčních televizích Markíza a JOJ skončil. V případě Markízy teletext skončil na konci roku 2021.
V současné době diváci získávají zprávy, programové informace prostřednictvím digitálních platforem.
STVR zároveň zdůraznila, že dostupnost informací pro diváky zůstává zachována. Aktuální zprávy, programové informace a servisní oznamy budou diváci nadále nacházet na webu stvr.sk, na zpravodajském webu spravy.stvr.sk, v aplikaci Správy pro mobilní zařízení a také ve vysílání zpravodajského okruhu STVR 24 (:24), který přináší průběžný zpravodajský servis během celého dne.
redakce
redakce