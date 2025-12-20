STVR vrátila AM kmitočty

STVR vrátila AM kmitočtyDNES! | Tisk | komentáře
Analogové AM vysílání nechce provozovat ani STVR (Slovenská televize a rozhlas) na Slovensku. Veřejnoprávní vysílatel požádal regulátora o odejmutí kmitočtových přídělů na středovlnné vysílání.
Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na svém letošním posledním zasedání konaného 17. prosince 2025 vyhověl požadavku STVR ve věci odnětí kmitočtů 1521 kHz (vysílač Rimavská Sobota), 702,2 kHz (vysílač Košice) a 1098 kHz(vysílač Nitra) na středních vlnách, které původně využíval pro šíření programových služeb Rádio Devín a Rádio Patria. O odebrání kmitočtů provozovatel ze zákona STVR požádal 26.11.2025.
"
Středovlnné analogové AM vysílání přináší nespornou výhodu pro posluchače a tím je široký dosah. Signál se dostane i do členitého terénu, kde FM vysílání v pokrytí prohrává. Z výhod je to ale všechno. Z mnoha nevýhod jmenujme vysoké náklady na provoz vysílačů a také nekvalitní zvuk, který nemůže konkurovat analogovému vysílání v pásmu FM.
Z ekonomických důvodů je AM vysílání proto postupně omezováno či ukončeno. Náhradou pro posluchače jsou jiné formy distribuce rozhlasového vysílání - lokální a regionální formou FM či DAB vysílání, multiregionální přes satelit či celosvětové pokrytí přes internet.
Obdobnou strategii zvolil i Český rozhlas, který již před léty ukončil vysílání na středních i dlouhých vlnách.
redakce
"
Účastník jednání uvedl, že z důvodu ukončení jejich využívání žádá Radu o zúžení výše uvedených licencí," uvedl k tomu regulátor RpMS.
redakce