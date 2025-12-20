Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 20. prosince 2025, svátek má Dagmar

STVR vrátila AM kmitočty

DNES! | Tisk | komentáře

Analogové AM vysílání nechce provozovat ani STVR (Slovenská televize a rozhlas) na Slovensku. Veřejnoprávní vysílatel požádal regulátora o odejmutí kmitočtových přídělů na středovlnné vysílání.

Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na svém letošním posledním zasedání konaného 17. prosince 2025 vyhověl požadavku STVR ve věci odnětí kmitočtů 1521 kHz (vysílač Rimavská Sobota), 702,2 kHz (vysílač Košice) a 1098 kHz(vysílač Nitra) na středních vlnách, které původně využíval pro šíření programových služeb Rádio Devín a Rádio Patria. O odebrání kmitočtů provozovatel ze zákona STVR požádal 26.11.2025.

"Účastník jednání uvedl, že z důvodu ukončení jejich využívání žádá Radu o zúžení výše uvedených licencí," uvedl k tomu regulátor RpMS.

Středovlnné analogové AM vysílání přináší nespornou výhodu pro posluchače a tím je široký dosah. Signál se dostane i do členitého terénu, kde FM vysílání v pokrytí prohrává. Z výhod je to ale všechno. Z mnoha nevýhod jmenujme vysoké náklady na provoz vysílačů a také nekvalitní zvuk, který nemůže konkurovat analogovému vysílání v pásmu FM.



Z ekonomických důvodů je AM vysílání proto postupně omezováno či ukončeno. Náhradou pro posluchače jsou jiné formy distribuce rozhlasového vysílání - lokální a regionální formou FM či DAB vysílání, multiregionální přes satelit či celosvětové pokrytí přes internet.

Obdobnou strategii zvolil i Český rozhlas, který již před léty ukončil vysílání na středních i dlouhých vlnách.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Paramount urychlí uzavření stanic MTV
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Tři zlaté dukáty
21:35 Hříšný tanec
23:15 Tentokrát se budu smát já
kanál CT2 20:00 Návrat sedmé roty
21:30 Dobrodruzi
23:20 Drsný chlapík
kanál NOVA 20:20 Řachanda
22:45 Kameňák 4
00:40 Přežít Vánoce
kanál PRIMA 20:15 Pohádky pro Emu
22:35 Labyrint lží
01:10 Po stopách vraha
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (9)
21:20 Profesionálové 4 (10)
22:30 Homolka a tobolka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Zuzana - žena, ktorá neluže
21:05 Magda
22:00 Postřižiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:05 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Příběh lásky a cti
00:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook