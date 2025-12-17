RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - Lanová

RTI cz s novým DAB vysílačem Ostrava - LanováDNES! | Tisk | komentáře
Rádia v DABu si nově mohou naladit další posluchači. Plzeňská společnost RTI cz, jeden z provozovatelů digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting), rozšířila pokrytí svého multiplexu C o nový vysílač.
Společnost RTI cz uvedla v úterý 16. prosince 2025 do provozu nový vysílač Ostrava - Lanová na kanálu (bloku) 9D s vertikální polarizací a s výkonem ERP 20 kW. Vysílač pokryje svým signálem Moravskoslezský kraj a výrazně přispěje k pokrytí bílých míst - tedy oblastí, kde signál RTI cz doposud nebyl k dispozici nebo byl nekvalitní (nedostatečný).
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
DAB multiplex RTI cz aktuálně obsahuje celkem 10 rozhlasových stanic - Rádio Blaník, Český Blaník, DAB plus TOP40, Hitrádio 90, Hitrádio, Rock Rádio, Rádio 7, Rádio Proglas, Rádio Prostor a Rádio Čas.
Ačkoliv DAB síť RTI cz je celoplošná, umožňuje regionálně cílenou reklamu ale i regionální distribuci rozhlasových stanic (to je případ Hitrádia, které se vysílá v každém regionu jiné). Přispívá k tomu kanálová sada 9B a 9D (vyjma Středočeského kraje, kde se používá blok 8D), které může provozovatel sítě libovolně v jednotlivých regionech měnit po celou dobu platnosti kmitočtových přídělů. To je i důvod, proč některé vysílače byly v minulých měsících přeladěny na druhý ze dvou přidělených bloků.
redakce
