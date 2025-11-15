3sat o Silvestra: Koncerty Imagine Dragons, Rihanna či Usher

3sat o Silvestra: Koncerty Imagine Dragons, Rihanna či UsherDNES! | Tisk | komentáře
Na poslední den roku 2025 připravil provozovatel televizní stanice 3sat opět pásmo koncertů populární hudby v rámci cyklu Pop Around the Clock. Hudební fanoušci se mohou těšit například na Pink Floyd, Whitney Houston či Simply Red.
V pohodlí domova mohou fanoušci pop a rockové hudby sledovat koncerty předních hvězd z různých míst na světě a také v řadě případů se vypravit proti proudu. Některé koncerty jsou z konce 80. a průběhu 90. let minulého století. Většina koncertů bude odvysílána v premiéře.
Stanici 3sat je možné přijímat zcela zdarma ( FTA) z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E. Pro příjem postačí parabola o běžném rozměru (od cca 60 cm).
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
3sat HD.
service ID: 11150
video PID: 6510 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)
CA systém: žádný (FTA)
05:55 Pop Around@Bauhaus: MIA
Bauhaus Dessau, Německo, 2025
(premiéra)
06:55 Pop Around@Bauhaus: LOI
Bauhaus Dessau, Německo, 2025
(premiéra)
08:00 Pop Around@Bauhaus: Die Fantastischen Vier
Bauhaus Dessau, Německo, 2025
Cypress Hill & London Symphony Orchestra: Black Sunday
09:00 Cypress Hill & London Symphony Orchestra: Black Sunday
Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie, 2024
(premiéra)
10:00 Imagine Dragons & LA Film Orchestra:
Live from the Hollywood Bowl
Hollywood Bowl, Los Angeles, USA, 2024
(premiéra)
11:15 Pink Floyd: Pulse
Earls Court, Londýn, Velká Británie, 1994
(premiéra)
13:00 David Gilmour: Live at the Circus Maximus, Rom
Circus Maximus, Řím, Itálie, 2024
(premiéra)
14:45 Marius Müller Westernhagen: Live 1989
Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Německo, 1989
(premiéra)
16:00 Bruce Springsteen: Live in Dublin
Point Theatre, Dublin, Irsko, 2006
(premiéra)
17:15 An Evening with Elton John & Brandi Carlile
Palladium Theatre, Londýn, Velká Británie, 2025
18:00 Raye: My 21st Century Symphony -
Live at the Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie, 2023
(premiéra)
19:00 Mariah Carey: Daydream World Tour
Tokyo Dome, Japonsko, 1996
(premiéra)
20:15 Whitney Houston: The Concert for a New South Africa
Kings Park Stadium, Durban, Jižní Afrika, 1994
(premiéra)
21:45 Rihanna: Loud - Live at the O2
O2 Arena, Londýn, Velká Británie, 2011
(premiéra)
23:00 Usher: Rendezvous in Paris
La Seine Musicale, Paris, Francie, 2024
(premiéra)
00:25 Simply Red: Live in Santiago
Moviestar Arena, Santiago de Chile, Chile, 2025
(premiéra)
01:30 Sade: Live in San Diego
San Diego State University Open Air Theatre, USA, 1993
(premiéra)
02:30 Evanescence: Live in Amsterdam
Ziggo Dome, Amsterdam, Nizozemí, 2022
(premiéra)
03:30 Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023
Stravinski Auditorium, Montreux, Švýcarsko, 2023
(premiéra)
04:45 Electric Callboy: Tekkno Tour '23 - Live in Europe
Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Lipsko, Vídeň, Zürich, Hamburg,
Varšava, Oberhausen, Německo, 2023
