Sobota, 15. listopadu 2025, svátek má Leopold

3sat o Silvestra: Koncerty Imagine Dragons, Rihanna či Usher

Na poslední den roku 2025 připravil provozovatel televizní stanice 3sat opět pásmo koncertů populární hudby v rámci cyklu Pop Around the Clock. Hudební fanoušci se mohou těšit například na Pink Floyd, Whitney Houston či Simply Red.

V pohodlí domova mohou fanoušci pop a rockové hudby sledovat koncerty předních hvězd z různých míst na světě a také v řadě případů se vypravit proti proudu. Některé koncerty jsou z konce 80. a průběhu 90. let minulého století. Většina koncertů bude odvysílána v premiéře.

Stanici 3sat je možné přijímat zcela zdarma ( FTA) z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E. Pro příjem postačí parabola o běžném rozměru (od cca 60 cm).

technické parametry 3sat:

satelit: Astra 1P (19,2°E)
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

3sat HD.
service ID: 11150
video PID: 6510 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)
CA systém: žádný (FTA)

Program 3sat na 31.12.2025:


05:55 Pop Around@Bauhaus: MIA
Bauhaus Dessau, Německo, 2025
(premiéra)

06:55 Pop Around@Bauhaus: LOI
Bauhaus Dessau, Německo, 2025
(premiéra)

08:00 Pop Around@Bauhaus: Die Fantastischen Vier
Bauhaus Dessau, Německo, 2025
09:00 Cypress Hill & London Symphony Orchestra: Black Sunday
Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie, 2024
(premiéra)

10:00 Imagine Dragons & LA Film Orchestra:
Live from the Hollywood Bowl
Hollywood Bowl, Los Angeles, USA, 2024
(premiéra)

11:15 Pink Floyd: Pulse
Earls Court, Londýn, Velká Británie, 1994
(premiéra)

13:00 David Gilmour: Live at the Circus Maximus, Rom
Circus Maximus, Řím, Itálie, 2024
(premiéra)

14:45 Marius Müller Westernhagen: Live 1989
Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Německo, 1989
(premiéra)

16:00 Bruce Springsteen: Live in Dublin
Point Theatre, Dublin, Irsko, 2006
(premiéra)

17:15 An Evening with Elton John & Brandi Carlile
Palladium Theatre, Londýn, Velká Británie, 2025

18:00 Raye: My 21st Century Symphony -
Live at the Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie, 2023
(premiéra)

19:00 Mariah Carey: Daydream World Tour
Tokyo Dome, Japonsko, 1996
(premiéra)

20:15 Whitney Houston: The Concert for a New South Africa
Kings Park Stadium, Durban, Jižní Afrika, 1994
(premiéra)

21:45 Rihanna: Loud - Live at the O2
O2 Arena, Londýn, Velká Británie, 2011
(premiéra)

23:00 Usher: Rendezvous in Paris
La Seine Musicale, Paris, Francie, 2024
(premiéra)

00:25 Simply Red: Live in Santiago
Moviestar Arena, Santiago de Chile, Chile, 2025
(premiéra)

01:30 Sade: Live in San Diego
San Diego State University Open Air Theatre, USA, 1993
(premiéra)

02:30 Evanescence: Live in Amsterdam
Ziggo Dome, Amsterdam, Nizozemí, 2022
(premiéra)



03:30 Iggy Pop: Live at Montreux Jazz Festival 2023
Stravinski Auditorium, Montreux, Švýcarsko, 2023
(premiéra)

04:45 Electric Callboy: Tekkno Tour '23 - Live in Europe
Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Lipsko, Vídeň, Zürich, Hamburg,
Varšava, Oberhausen, Německo, 2023

