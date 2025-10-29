Quantcast
Středa, 29. října 2025

WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio

DNES!

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) sto dní před zahájením Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 oznámila, že zpřístupní olympijský obsah všem předplatitelům HBO Max v Evropě. Hry tak budou moci sledovat miliony diváků, přičemž všech 116 medailových disciplín z Milano Cortina 2026 bude vysíláno živě. Začínající sezóna zimních sportů na WBD nabídne 131 dní živého vysílání na Eurosportu, TNT Sports, HBO Max a discovery+.

Do zahájení Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 zbývá už pouhých 100 dní. Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) a její sportovní divize Sports Europe proto 29. října 2025 zveřejnily první záběry svých italských studií, ze kterých bude zajišťovat olympijské vysílání pro fanoušky po celé Evropě. Veškerý olympijský obsah bude během her dostupný živě na streamovacích platformách HBO Max a discovery+.


obrázek

▲ Obr č. 1 - První pohled na studia WBD v italské Cortině, odkud se během her bude každý den vysílat živě (foto: WBD)

Zasněžené království zimních sportů

Vysílání bude zajišťovat studio Winter Wonderland, které je součástí areálu Nations Village a nachází se přímo v srdci Cortiny d’Ampezzo. Toto severoitalské městečko leží v údolí mezi zasněženými vrcholy Dolomit, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Samotné studio zabírá dvě patra a bude centrálou veškerého evropského vysílání. Pro tyto účely je vybaveno speciálními natáčecími plochami určenými pro trhy v Itálii, Německu, Norsku a Polsku. Každý z těchto regionů bude mít k dispozici vlastní lokalizovaný obsah v odpovídajících jazykových mutacích.

WBD studio vybavila mnoha dalšími technologickými i redakčními inovacemi. Winter Wonderland disponuje také virtuálními funkcionalitami, které budou využívány v rámci živého vysílání - zejména zdokonalenými nástroji pro pokročilou analytiku jednotlivých sportů. Samozřejmě se počítá s tím, že studio během her osobně či zprostředkovaně navštíví celá plejáda sportovců a dalších významných hostů. Jak je již zvykem, pozornost bude zaměřena na všechny sportovní příběhy, které se během italských her odehrají.

Už jen 100 dní

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině 2026 odstartuje až únorový zahajovací ceremoniál na stadionu San Siro v Miláně. WBD nicméně svým divákům nabídne tematický olympijský obsah ještě předtím, počínaje 29. říjnem 2025. Stanice Eurosport 1 odvysílá dva dokumenty, které naznačí, co lze od nadcházejících her očekávat. Oba pořady budou souběžně dostupné i na platformách HBO Max a discovery+.

• Athletes to Watch (31. 10.): série krátkých filmů zaměřených na konkrétní olympijské talenty. V jednotlivých profilech se postupně představí Eileen Gu (Čína, snowboarding), Marcel Hirscher (Nizozemsko, alpské lyžování), Stefan Kraft (Rakousko, skoky na lyžích) a Emily Harrop (Francie, skialpinismus). Další profily bude možné zhlédnout exkluzivně na streamovacích platformách.
• Monuments (29. 10. od 21:30): originální dokusérie z produkce Eurosportu podrobněji rozebere jednotlivé zimní olympijské sporty a tradice s důrazem na ikonická místa s nimi spojená. První epizoda se tematicky zaměří na Cortinu d’Ampezzo a představí její příběh, který ji předurčil stát se jasným kandidátem na pořadatelství nadcházející zimní olympiády.

Jde samozřejmě jen o začátek delší cesty. Další nový sportovní obsah, produkce a dokumenty bude WBD uvádět průběžně až do zahájení Zimních olympijských her v Miláně a Cortině v únoru 2026.

Nezpochybnitelný domov zimních sportů

Sezónu zimních sportů minulý týden symbolicky odstartoval Světový pohár v alpském lyžování v rakouském Söldenu. WBD Sports Europe bude i nadále zprostředkovávat dění ze všech významných událostí a celkově odvysílá 1 427 hodin živých sportovních přenosů během 131 dnů. Televizní obsah vzniká ve spolupráci se šesti sportovními federacemi, které zaštiťují celkem 13 různých zimních sportů.

Reportéři Eurosportu jsou rozmístěni po celé Evropě tak, aby mohli denně sledovat dění až na 15 místech. Zajištěno tak je pokrytí všech závodů Světového poháru v alpském lyžování, biatlonu, skocích na lyžích, severské kombinaci, freestyle lyžování, běhu na lyžích, skialpinismu, sáňkování, snowboardingu, krasobruslení, curlingu a dalších disciplín.

WBD také oznámila, že veškerý živý obsah ze Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 bude dostupný v rámci všech předplatitelských plánů HBO Max. Toto rozhodnutí se týká všech národních trhů, kde je služba k dispozici - včetně Rakouska, Německa, Švýcarska, Lichtenštejnska, Lucemburska a Itálie, kde bude platforma spuštěna v lednu příštího roku. V dalších regionech bude olympijský obsah dostupný na discovery+.

Díky tomuto kroku budou moci olympiádu sledovat miliony předplatitelů z celé Evropy. V součtu půjde o 19 dnů zimních sportů, během nichž se uskuteční 116 medailových disciplín v 8 sportech a 16 odvětvích. Soutěžit v nich bude celkem 2 900 sportovců. WBD kromě prémiového lineárního vysílání Eurosportu představí také nové funkcionality na streamovacích platformách - například časovou osu s možností označit si konkrétní momenty, notifikace o získaných zlatých medailích nebo výběr z až 20 jazykových mutací sportovních komentářů.

Návrat osvědčených matadorů

Tým olympijských expertů Eurosportu bude sestávat převážně z bývalých mistrů a mistryň světa i sportovních legend s osobní zkušeností ze zimních olympiád. Jeho kompletní sestava bude zveřejněna začátkem příštího roku, nicméně už teď je jisté, že své analýzy a komentáře poskytnou tito odborníci:

• Viktoria Rebensburg (Německo a mezinárodní) - německá alpská lyžařka, která má na kontě 19 vítězství ve Světovém poháru.
• Tina Maze (Itálie a mezinárodní) - slovinská alpská lyžařka, která má na kontě 26 vítězství ve Světovém poháru.
• Gauthier de Tessières (Francie a mezinárodní) - francouzský alpský lyžař a držitel medaile ze světového šampionátu.
• Francesca Marsaglia (Itálie a mezinárodní) - italská alpská lyžařka.
• Johan Clarey (Francie a mezinárodní) - francouzský alpský lyžař a držitel medaile ze světového šampionátu.
• Martin Schmitt (Německo a mezinárodní) - čtyřnásobný mistr světa ve skocích na lyžích.
• Tiffany Zahorski (Velká Británie a mezinárodní) - britsko-ruská krasobruslařka se zkušeností ze zimních olympijských her.

Kromě těchto na slovo vzatých expertů se do olympijského vysílání vrátí i populární animované postavičky z univerza Looney Tunes. Ty se v této souvislosti objevily již během loňských letních her v Paříži, kde byl představen populární krátkometrážní formát Looney Tunes Presents: Sports Made Simple. V každé z minutových až půldruhé minuty dlouhých epizod vystupuje Bugs Bunny, který s nadhledem a humorem představuje některý z olympijských sportů. V nových dílech se zaměří postupně na snowboarding, krasobruslení, rychlobruslení, lední hokej, bobování a skoky na lyžích. Šest nových epizod bude k dispozici začátkem roku 2026 na YouTube kanálech Eurosportu, HBO Max, TNT Sports a WB Kids.

Při příležitosti 100 dnů do zahájení olympijských her představí WBD také nové třičtvrtěminutové promo video, které vzdává hold nasazení a odhodlání všech sportovců. Spot bude zařazen do lineárního vysílání stanic Eurosport a TNT Sports.



WBD Sports Europe v průběhu loňského roku svým originálním obsahem oslovila více než 109 milionů diváků, přičemž kumulativní dosah jejích stanic a platforem vzrostl meziročně o 10 %. Stoupající poptávka po zimních sportech je zřejmá - počet zhlédnutí stoupl o 16 % na 31 milionů, stejně jako počet streamovaných minut, který se rovněž zvýšil o 16 %. Díky tomu, že WBD usiluje o paritní zastoupení mužských a ženských sportovních disciplín, posílila také ženská divácká základna. Divácky nejoblíbenějším zimním sportem nadále zůstává alpské lyžování, nicméně ve věkové skupině do 24 let se největší popularitě ze všech sportů těší snowboarding.

Kalendář hlavních eventů zimní sezóny 2025/2026


Zahájení eventuUkončení eventuDisciplínaSportovní událostMísto konání
25/10/2526/10/25ALPSKÉ LYŽOVÁNÍSvětový pohár – zahájeníSölden / Rakousko
21/11/2523/11/25SKOKY NA LYŽÍCHSvětový pohár – zahájeníLillehammer / Norsko
28/11/2530/11/25CROSS COUNTRYNordic OpeningRuka / Finsko
29/11/2507/12/25BIATLONSvětový pohár - zahájeníÖstersund / Švédsko
04/12/2507/12/25SKOKY NA LYŽÍCHSvětový pohár v PolskuWisla / Polsko
06/12/2506/12/25OLYMPIJSKÁ POCHODEŇZahájení pochoduRome / Itálie
18/12/2522/12/25ALPSKÉ LYŽOVÁNÍMužské turné po DolomitechGardena/Alta Badia / Itálie
28/12/2406/01/25SKOKY NA LYŽÍCHTurné čtyř můstkůNěmecko / Rakousko
03/01/2604/01/26CROSS COUNTRYTour de Ski / Příprava na ZOHVal di Fiemme / Itálie
14/01/2618/01/26KRASOBRUSLENÍEvropské mistrovstvíSheffield / Velká Británie
14/01/2618/01/26BIATLONSérie Klasik a MonumentůRuhpolding / Německo
23/01/2625/01/26ALPSKÉ LYŽOVÁNÍSvětový pohár ve sjezduKitzbühel / Rakousko
30/01/2601/02/26ALPSKÉ LYŽOVÁNÍMistrovství světa – příprava na 2027Crans Montana / Švýcarsko
06/02/2622/06/26ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MILÁNĚ A CORTINĚ 2026
21/03/2625/03/26ALPSKÉ LYŽOVÁNÍSvětový pohár – fináleLillehammer / Norsko
25/03/2629/03/26KRASOBRUSLENÍMistrovství světaPraha / Česko
26/03/2629/03/26SKOKY NA LYŽÍCHSvětový pohár – finálePlanica / Slovinsko

▲ Tabulka č. 1 - Zimní sporty na kanálech Eurosport a platformě HBO Max
(WBD)

redakce

komentáře čtenářů




