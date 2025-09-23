CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky

CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série RockyDNES! | Tisk | komentáře
CANAL+ uvede premiéru seriálu z vlastní produkce OCHRÁNCI. Seriál bude mít světovou premiéru na prestižním festivalu v La Rochelle a dále celosvětově vstoupí na streamovací platformy v pondělí 29. září 2025. CANAL+ Action v rámci programu České úterky představí temné drama Hrana zlomu. Nedělní říjnové večery budou patřit doplnění kolekce posledními díly Rocky V a Rocky Balboa a klasice Creed a Creed II.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto
Ochránci (Les Sentinelles, The Sentinels, 2024)
Retrofuturistické sci-fi Ochránci je adaptací úspěšného komiksu Xaviera Dorisona a Enriqua Breccii a nabízí originální zpracování první světové války z pohledu technologie a nadpřirozena. Seriál na pomezí válečného příběhu, špionážního thrilleru a sci-fi sleduje Gabriela Ferrauda, vojáka těžce zraněného na frontě, který je rekrutován do tajného vojenského programu, kde pomocí séra neznámého původu získá nadpřirozené fyzické schopnosti. Gabriel, silnější, rychlejší a odolnější, vstupuje do elitní jednotky supervojáků, tzv. ochránců - sentinels. Seriál z produkce StudiaCanal, který upoutá pozornost svou vysokou produkční hodnotou, speciálními efekty a futuristickými kostýmy, se vyznačuje jedinečnou estetikou a nabízí zcela strhující a alternativní pohled na spektakulární a temnou historii. Ambiciózní projekt v režii Thierryho Poirauda a Édouarda Saliera se odehrává mezi blátivými zákopy, tajnými laboratořemi i hrdiny v bojovém brnění. Autor projektu Gauillaume Lemans se kromě mimořádných akčních scén zabývá také technologickými excesy, morálními dilematy i vedlejšími účinky dehumanizovaného pokroku a vymyká se z čistě vojenského rámce. Seriál je zajímavou sondou do intimní i politické dimenze, kterou podtrhuje špionážní zápletka i silný milostný příběh. Originální dílo si klade otázku: Jak daleko je lidstvo ochotno zajít, aby vyhrálo válku?
Hrana zlomu (r. Emil Křižka, 2021)
Temné drama Emila Křižky v hlavní roli s maniakální postavou Štěpána Kozuba a labilní hrdinkou v podání Pavly Gajdošíkové. Kateřina a Robert vychovávají malou dcerku v luxusní vile, ovšem jejich domácnost není až tak harmonická. Dospělý Viktor naproti tomu žije s matkou v polorozpadlém domě na samotě, ale ani tady není soužití idylické. Osudy dvou dysfunkčních rodin se protnou v temném příběhu, který si pohrává s divákovou zvědavostí, kdo je oběť a kdo pachatel. V hlavní roli tohoto celovečerního mysteriózního thrilleru exceluje Štěpán Kozub.
redakce
PREMIÉRA SERIÁLU Z PRODUKCE CANAL+ Original15. října 22:05
ČESKÉ ÚTERKY14. října 20.05
