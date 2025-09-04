Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV

Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TVDNES! | Tisk | komentáře
Ženský tenis míří do dalších domácností. Společnost T-Mobile, Slovak Telekom a DIGI Slovakia oznamují pokračování spolupráce s CANAL+ ohledně poskytování stanic s Premier League a její rozšíření o tenisové turnaje WTA (Women's Tennis Association).
Nejvyšší anglická fotbalová soutěž Premier League bude i nadále k dispozici zákazníkům Magenta TV operátora T-Mobile a také v platformě Magio TV provozovatele Slovak Telekom a v sítích DIGI Slovakia a to ve třech sezónách.
▲ Obr č. 1 - CANAL+ na Magenta TV s WTA (foto: T-Mobile)
Součástí dohody je také rozšíření spolupráce ohledně poskytování programů s přímými přenosy ze všech turnajů ženského tenisu WTA, ale také s exkluzivními rozhovory, informacemi ze zákulisí a zajímavými analýzami expertů.
Všichni tři operátoři budou od 5. září 2025 poskytovat všechny sportovní stanice CANAL+ Sport (tedy včetně CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3, které doposud nešíří) a také oblíbenou filmovou stanici CANAL+ Action s širokou nabídkou akčních filmů a seriálů i s českým dabingem.
Veškerý obsah CANAL+ bude dostupný u T-Mobile v Česku v tarifech MAGENTA TV M Plus a vyšších a přinese přenosy v HD kvalitě, včetně lokalizovaného komentáře a konferenčních studií a možnost zhlédnutí až sedm dní zpětně, popř. nahrání na až třicet dní.
Premier League bude pro zákazníky Slovak Telekomu dostupný v tarifech Magio TV L a XL. V případě DIGI Slovakia jej najdou v satelitní službě v rámci balíčku Premium a také i v internetové televizi v rozšířeném balíčku Premium Šport a v aplikaci DigiGO.
Prvotřídní sportovní obsah je nedílnou součástí naší nabídky a samotná Premier League má na MAGENTA TV tradici již od roku 2019. Jsme rádi, že i nadále můžeme našim zákazníkům nabízet nejen nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž, ale nově i populární ženský tenis WTA,“ dodává Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile Czech Republic.
Prodloužení a rozšíření spolupráce s T-Mobile Czech Republic a.s. nás nesmírně těší. Přenosy z podniků WTA doplněné studiovým vysíláním přímo z turnajů jsou divácky atraktivní a díky našemu partnerství teď osloví ještě širší publikum. Co se týče Premier League, věříme, že diváci ocení další vylepšení, která v průběhu nové sezóny představíme," říká Ladislav Řeháček, VP CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko.
