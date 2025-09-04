Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 4. září 2025, svátek má Jindřiška

Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV

DNES! | Tisk | komentáře

Ženský tenis míří do dalších domácností. Společnost T-Mobile, Slovak Telekom a DIGI Slovakia oznamují pokračování spolupráce s CANAL+ ohledně poskytování stanic s Premier League a její rozšíření o tenisové turnaje WTA (Women's Tennis Association).

Nejvyšší anglická fotbalová soutěž Premier League bude i nadále k dispozici zákazníkům Magenta TV operátora T-Mobile a také v platformě Magio TV provozovatele Slovak Telekom a v sítích DIGI Slovakia a to ve třech sezónách.


obrázek

▲ Obr č. 1 - CANAL+ na Magenta TV s WTA (foto: T-Mobile)
Součástí dohody je také rozšíření spolupráce ohledně poskytování programů s přímými přenosy ze všech turnajů ženského tenisu WTA, ale také s exkluzivními rozhovory, informacemi ze zákulisí a zajímavými analýzami expertů.

Všichni tři operátoři budou od 5. září 2025 poskytovat všechny sportovní stanice CANAL+ Sport (tedy včetně CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3, které doposud nešíří) a také oblíbenou filmovou stanici CANAL+ Action s širokou nabídkou akčních filmů a seriálů i s českým dabingem.

Prvotřídní sportovní obsah je nedílnou součástí naší nabídky a samotná Premier League má na MAGENTA TV tradici již od roku 2019. Jsme rádi, že i nadále můžeme našim zákazníkům nabízet nejen nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž, ale nově i populární ženský tenis WTA,“ dodává Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile Czech Republic.

Prodloužení a rozšíření spolupráce s T-Mobile Czech Republic a.s. nás nesmírně těší. Přenosy z podniků WTA doplněné studiovým vysíláním přímo z turnajů jsou divácky atraktivní a díky našemu partnerství teď osloví ještě širší publikum. Co se týče Premier League, věříme, že diváci ocení další vylepšení, která v průběhu nové sezóny představíme," říká Ladislav Řeháček, VP CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko.



Veškerý obsah CANAL+ bude dostupný u T-Mobile v Česku v tarifech MAGENTA TV M Plus a vyšších a přinese přenosy v HD kvalitě, včetně lokalizovaného komentáře a konferenčních studií a možnost zhlédnutí až sedm dní zpětně, popř. nahrání na až třicet dní.

Premier League bude pro zákazníky Slovak Telekomu dostupný v tarifech Magio TV L a XL. V případě DIGI Slovakia jej najdou v satelitní službě v rámci balíčku Premium a také i v internetové televizi v rozšířeném balíčku Premium Šport a v aplikaci DigiGO.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:06 Dodejme si energii 2 (26/36)
20:10 Komisařka Florence VII (2/4)
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (1/9)
22:00 Štěstí a dobro všem
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (4)
21:45 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (4)
21:35 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Obecná škola
22:15 Smrt si vybírá
00:10 JAG 2 (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Andalúzii
22:05 Sestrička Lea
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:40 Vzostup Berlusconiho
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (2)
21:55 Farma XVII.
23:05 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (7)
21:50 30 případů majora Zemana (8)
23:00 Rodinné záležitosti

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook