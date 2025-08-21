Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz

Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.czDNES! | Tisk | komentáře
Portál Parabola.cz slaví významné výročí. Dnes je to přesně 25 let od vzniku projektu webu parabola.cz. Stránek, které se věnují problematice televizního a rozhlasového vysílání.
Dne 21.8.2000 byla zaregistrována doména parabola.cz. Obsah na ni se objevil po zhruba pěti dnech. Zpočátku web obsahoval statické stránky s praktickými informacemi (zejména) o satelitním vysílání. Co se tehdy před čtvrtstoletím na webu řešilo? Spuštění první satelitní placené digitální televize na území České republiky a Slovenska - UPC Direct na straně jedné a přesun tehdejší DTH a DTC platformy Czech Link na jiný vysílací transpondér a satelit.
V další fázi rozvoje webu parabola.cz se postupně objevily interaktivní aplikace jako je diskusní fórum, ve kterém mohou čtenáři řešit technické problémy s příjmem televizních a rozhlasových programů či programovou nabídku poskytovatelů na trhu, a také prodat nepotřebné přijímací zařízení v rubrice Bazar.
Některé rubriky na webu parabola.cz časem zanikly, aby poskytly prostor jiným, po kterých byla (a je) větší poptávka.
Po 25letech se mnohé změnilo - diváci již nepřijímají analogové televizní programy a nejsou odkázáni jen na nabídku kabelové televize. Mají větší výběr a to jak z klasických televizních platforem, tak i poskytovaných video služeb. Naopak se nezměnilo hledání toho top operátora, který poskytuje všechny žádané programy a služby. Představa o ideálním operátorovi se u každého čtenáře liší v závislosti na požadavcích konkrétního diváka. Ne každý divák hledá kompletní nabídku sportovního obsahu, jiní zase upřednostňují širší nabídku českých (na Slovensku) či slovenských stanic (v Česku), eventuálně bohatou videotéku seriálů a filmů. Jiní skupina diváků například upřednostňuje nízkou cenu nad kvantitou.
Web parabola.cz svým čtenářům již čtvrtstoletí přináší dobré a špatné zprávy, které se týkají televizního a rozhlasového vysílání. Vždy se Vám snaží být web nablízku. Snaží se naslouchat Vašim přáním a připomínkám. Všem čtenářům webu parabola.cz děkujeme za všechny podněty a nápady, které posouvají web dál. Přejeme Vám, slovy klasika "ostrý obraz a dobrý zvuk".
Martin Vyleťal
