Čtvrtek, 21. srpna 2025, svátek má Johana

Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz

logo Portál Parabola.cz slaví významné výročí. Dnes je to přesně 25 let od vzniku projektu webu parabola.cz. Stránek, které se věnují problematice televizního a rozhlasového vysílání.

Dne 21.8.2000 byla zaregistrována doména parabola.cz. Obsah na ni se objevil po zhruba pěti dnech. Zpočátku web obsahoval statické stránky s praktickými informacemi (zejména) o satelitním vysílání. Co se tehdy před čtvrtstoletím na webu řešilo? Spuštění první satelitní placené digitální televize na území České republiky a Slovenska - UPC Direct na straně jedné a přesun tehdejší DTH a DTC platformy Czech Link na jiný vysílací transpondér a satelit.

V další fázi rozvoje webu parabola.cz se postupně objevily interaktivní aplikace jako je diskusní fórum, ve kterém mohou čtenáři řešit technické problémy s příjmem televizních a rozhlasových programů či programovou nabídku poskytovatelů na trhu, a také prodat nepotřebné přijímací zařízení v rubrice Bazar.

Některé rubriky na webu parabola.cz časem zanikly, aby poskytly prostor jiným, po kterých byla (a je) větší poptávka.



Po 25letech se mnohé změnilo - diváci již nepřijímají analogové televizní programy a nejsou odkázáni jen na nabídku kabelové televize. Mají větší výběr a to jak z klasických televizních platforem, tak i poskytovaných video služeb. Naopak se nezměnilo hledání toho top operátora, který poskytuje všechny žádané programy a služby. Představa o ideálním operátorovi se u každého čtenáře liší v závislosti na požadavcích konkrétního diváka. Ne každý divák hledá kompletní nabídku sportovního obsahu, jiní zase upřednostňují širší nabídku českých (na Slovensku) či slovenských stanic (v Česku), eventuálně bohatou videotéku seriálů a filmů. Jiní skupina diváků například upřednostňuje nízkou cenu nad kvantitou.

Web parabola.cz svým čtenářům již čtvrtstoletí přináší dobré a špatné zprávy, které se týkají televizního a rozhlasového vysílání. Vždy se Vám snaží být web nablízku. Snaží se naslouchat Vašim přáním a připomínkám. Všem čtenářům webu parabola.cz děkujeme za všechny podněty a nápady, které posouvají web dál. Přejeme Vám, slovy klasika "ostrý obraz a dobrý zvuk".

Martin Vyleťal

komentáře čtenářů




