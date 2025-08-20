Letní maraton koncertů na 3sat

Letní maraton koncertů na 3satDNES! | Tisk | komentáře
Kulturní kanál 3sat přichystal divákům speciální letní vydání maratonu koncertů a hudebních dokumentů v rámci tématického dne Pop Around the Clock. Na jaké koncerty se mohou diváci těšit?
Tematický den Pop Around the Clock proběhne již tuto sobotu 23.8.2025. Divákům zpočátku nabídne atraktivní hudební dokumenty o metalu, boybandech či zpěvačce Madonně.
Pop Around the Clock začne již v 5:40 hodin zmíněným dokumentem o metalové hudbě a to ve třech dílech za sebou. Samotné pásmo koncertů startuje v 11:35 hodin a skončí koncertem skupiny Queen s Adamem Lambertem. Fanoušci populární hudby se mohou těšit na koncerty například Blur, Madonny, Liama Gallaghera či Jamiroquaie.
3sat vysílá volně v HD i SD rozlišení přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Příjem stanice je ve střední Evropě bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
3sat HD.
service ID: 11150
video PID: 6510 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)
CA systém: žádný ( FTA)
05:40 The Story of Hair Metal
Der Sunset Strip
(premiéra)
06:25 The Story of Hair Metal (2/3)
Die zweite Welle
(premiéra)
07:10 The Story of Hair Metal (3/3)
Das finale Kapitel
(premiéra)
07:55 Larger Than Life - The Story of Boybands
(premiéra)
09:25 The True Story of P!NK
Film von Bärbel Merseburger-Sill
10:10 Becoming Madonna
(premiéra)
11:35 Madonna: Rebel Heart Tour
Allphones Arena, Sydney, Austrálie 2016
13:35 P!NK: Funhouse
Sydney Entertainment Centre, Austrálie 2009
14:50 Billie Eilish: Happier Than Ever - Live at the O2
O2 Arena, Londýn, 2022
16:25 Harry Styles: Live in Manchester
BBC Studios, Manchester, Velká Británie, 2017
17:10 Louis Tomlinson: For Every Question Why - Live
Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexiko, 2024
(premiéra)
17:55 Blur: Live at Wembley Stadium
Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie, 2023
(premiéra)
19:15 Isle of Wight Festival 2025
Seaclose Park, Newport, Velká Británie, 2025
(premiéra)
20:15 Deichkind - Könnt ihr nochmal?
Wuhlheide, Berlin, Německo 2025
(premiéra)
22:00 Electric Callboy: Tekkno Tour '23 - Live in Europe
Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Lipsko, Vídeň, Zürich, Hamburk,
Varšava, Oberhausen, Německo, 2023
(premiéra)
23:15 Liam Gallagher: Live at Knebworth 2022
Knebworth House, Hertfordshire, Velká Británie, 2022
00:15 Katy Perry, J-Hope, G-Dragon, Rosé, John Legend,
Lang Lang & Friends: Le Gala des Pieces Jaunes 2025
La Défense Arena, Paříž, Francie, 2025
(premiéra)
01:30 Jamiroquai: Live in Verona
Arena di Verona, Verona, Itálie, 2002
02:30 Purple Disco Machine
Freilichtbühne Junge Garde, Drážďany, Německo, 2023
04:05 DJ Bobo: EVOLUT30N - Live in Berlin
Mercedes-Benz-Arena, Berlín, Německo, 2023
05:45 Queen & Adam Lambert: Summer Sonic - Live in Tokyo
Summer Sonic Festival, Chiba, Marine Stadium, Japonsko, 2014
