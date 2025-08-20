Quantcast
Letní maraton koncertů na 3sat

Kulturní kanál 3sat přichystal divákům speciální letní vydání maratonu koncertů a hudebních dokumentů v rámci tématického dne Pop Around the Clock. Na jaké koncerty se mohou diváci těšit?

Tematický den Pop Around the Clock proběhne již tuto sobotu 23.8.2025. Divákům zpočátku nabídne atraktivní hudební dokumenty o metalu, boybandech či zpěvačce Madonně.

Pop Around the Clock začne již v 5:40 hodin zmíněným dokumentem o metalové hudbě a to ve třech dílech za sebou. Samotné pásmo koncertů startuje v 11:35 hodin a skončí koncertem skupiny Queen s Adamem Lambertem. Fanoušci populární hudby se mohou těšit na koncerty například Blur, Madonny, Liama Gallaghera či Jamiroquaie.

3sat vysílá volně v HD i SD rozlišení přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Příjem stanice je ve střední Evropě bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).

technické parametry:

satelit: Astra 1P (19,2°E)
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

3sat HD.
service ID: 11150
video PID: 6510 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)
CA systém: žádný ( FTA)

Program Pop Around the Clock - sobota 23.8.2025, 3sat:


05:40 The Story of Hair Metal
Der Sunset Strip
(premiéra)

06:25 The Story of Hair Metal (2/3)
Die zweite Welle
(premiéra)

07:10 The Story of Hair Metal (3/3)
Das finale Kapitel
(premiéra)

07:55 Larger Than Life - The Story of Boybands
(premiéra)

09:25 The True Story of P!NK
Film von Bärbel Merseburger-Sill

10:10 Becoming Madonna
(premiéra)

11:35 Madonna: Rebel Heart Tour
Allphones Arena, Sydney, Austrálie 2016

13:35 P!NK: Funhouse
Sydney Entertainment Centre, Austrálie 2009

14:50 Billie Eilish: Happier Than Ever - Live at the O2
O2 Arena, Londýn, 2022

16:25 Harry Styles: Live in Manchester
BBC Studios, Manchester, Velká Británie, 2017

17:10 Louis Tomlinson: For Every Question Why - Live
Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexiko, 2024
(premiéra)

17:55 Blur: Live at Wembley Stadium
Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie, 2023
(premiéra)

19:15 Isle of Wight Festival 2025
Seaclose Park, Newport, Velká Británie, 2025
(premiéra)

20:15 Deichkind - Könnt ihr nochmal?
Wuhlheide, Berlin, Německo 2025
(premiéra)

22:00 Electric Callboy: Tekkno Tour '23 - Live in Europe
Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Lipsko, Vídeň, Zürich, Hamburk,
Varšava, Oberhausen, Německo, 2023
(premiéra)

23:15 Liam Gallagher: Live at Knebworth 2022
Knebworth House, Hertfordshire, Velká Británie, 2022

00:15 Katy Perry, J-Hope, G-Dragon, Rosé, John Legend,
Lang Lang & Friends: Le Gala des Pieces Jaunes 2025
La Défense Arena, Paříž, Francie, 2025
(premiéra)

01:30 Jamiroquai: Live in Verona
Arena di Verona, Verona, Itálie, 2002



02:30 Purple Disco Machine
Freilichtbühne Junge Garde, Drážďany, Německo, 2023

04:05 DJ Bobo: EVOLUT30N - Live in Berlin
Mercedes-Benz-Arena, Berlín, Německo, 2023

05:45 Queen & Adam Lambert: Summer Sonic - Live in Tokyo
Summer Sonic Festival, Chiba, Marine Stadium, Japonsko, 2014

redakce

komentáře čtenářů




Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Prima KRIMI SK odstartuje doku seriálem Prvních 48 hodin
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
