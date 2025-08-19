CANAL+ v září: Případ Prostý či Lesní vrah

CANAL+ v září: Případ Prostý či Lesní vrahDNES! | Tisk | komentáře
Zářijové programové tipy streamovací platformy CANAL+ a lineární stanice CANAL+ Action jsou tady.
CANAL+ uvede 3. září premiéru polského seriálu z vlastní tvorby společnosti CANAL+ Případ Prostý a 4. září druhou řadu amerického seriálu Bosch: Odkaz. CANAL+ Action pokračuje s formátem České úterky se známými tituly jako Gangster Ka, Gangster Ka: Afričan, Lesní vrah, Zatmění a Fentasy. Nedělní večery budou v září věnovány klasické kolekci Rocky I-IV.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
▲ Obr č. 1 - CANAL+ uvede polský seriál Případ Prostý (foto: CANAL+)
Případ Prostý (Prosta sprawa, Cyprian T. Olencki, 2024, CANAL+ Original Polsko)
Tajemný cizinec beze jména (Mateusz Damięcki) přijíždí do města Jelenia Góra, aby splatil dluh svého přítele jménem Prostý. Prostý zmizel beze stopy - a kromě cizince ho hledá i nebezpečný místní mafián. Hrdina se tak neplánovaně zaplétá do sítě násilí, korupce a zločinu, v níž nikdo není tím, kým se zdá.
V hlavních rolích se kromě Mateusze Damięckého objevují také známý herec Piotr Adamczyk (For All Mankind, Hawkeye) a mladá herečka Magdalena Wieczorek. Jejich postavy tvoří klíčový trojúhelník příběhu plného střetů a tajemství. Seriál vychází z románu Prosta sprawa od Wojciecha Chmielarze, jednoho z nejvýznamnějších současných polských autorů detektivního žánru. Styl vyprávění kombinuje noirovou estetiku, nekompromisní násilí a napětí. Výraznou roli hraje i prostředí česko-polského pohraničí Krkonoš a Jizerských hor, kde má spravedlnost často vlastní pravidla. Případ Prosty potvrzuje vzestup kvalitní polské televizní tvorby a zároveň rozšiřuje katalog silných originálních titulů z produkce společnosti CANAL+ ve střední Evropě.
4. září
Bosch: Odkaz - 2. řada (Bosch: Legacy, 2023)
Druhá řada amerického seriálu Bosch: Odkaz navazuje na události z první série a příběh bývalého losangeleského detektiva Harryho Bosche dál rozvíjí. Ten po odchodu od policie pokračuje ve své neúnavné snaze dobrat se spravedlnosti - tentokrát jako soukromý vyšetřovatel. Desetidílný americký krimi seriál natočený podle románů Michaela Connelyho měl premiéru v roce 2023. Děj se soustředí nejen na Bosche, ale výrazněji se rozvíjí i postava jeho dcery Maddie (Madison Lintz), která se v mezičase stala policistkou. Když Maddie beze stopy zmizí, rozjíždí se napínavé pátrání, které tvoří hlavní osu celé série. Do popředí se dostávají i právní kauzy Honey Chandlerové (Mimi Rogers), která s Boschem často spolupracuje a zároveň s ním udržuje složitý vztah na hraně morálky a zákona. Série kombinuje detektivní žánr s dramatem a nabízí pohled na fungování amerického právního i policejního systému z různých úhlů. Tvůrci Michael Connelly, Tom Bernardo a Eric Ellis Overmyer zachovávají realismus a důraz na charakterovou hloubku postav a dokazují, že Harry Bosch je jednou z nejvýraznějších postav moderní televizní krimi tvorby.
Gangster Ka (2015)
Kriminální thriller režiséra Jana Pachla byl natočen podle námětu investigativního novináře Jaroslava Kmenty, autora knihy Padrino Krejčíř. Hynek Čermák ztvárňuje nebezpečného mafiána Radima Kraviece, jehož dravý vzestup v českém podsvětí se inspiruje skutečnou postavou podnikatele Radovana Krejčíře. První díl kriminálního diptychu pojednává o propojení zločinu a politiky v Česku.
9. září 22.05
Gangster Ka: Afričan (2015)
Druhý díl kriminálního filmu režiséra Jana Pachla, opět podle předlohy Jaroslava Kmenty, líčí osudy největšího českého mafiána a zločince po jeho útěku z České republiky. Hynek Čermák se znovu představuje jako Kraviec, který přes Seychely prchá do Jihoafrické republiky, kde stále praktikuje své mafiánské návyky. Minulost i touha po moci krále podsvětí ho nakonec doženou i v zahraničí.
16. září 20.05
Lesní vrah (2024)
Mrazivé drama režiséra Radima Špačka na motivy skutečných událostí sleduje poslední rok života jednoho z nejznámějších českých sériových vrahů. Ten v roce 2025 zavraždil v lese tři náhodné kolemjdoucí. Lesní vrah, jak se mu přezdívá, pracoval jako policista, vyhrál soutěž Chcete být milionářem? a přes své nadprůměrně vysoké IQ vraždil dál, aniž by kdy prozradil svůj motiv.
23. září 20.05
Zatmění (2023)
Režisér Petr Kubík v Zatmění nabízí netradiční spojení thrilleru a komedie s cynickým nádechem. V hlavních rolích se představí Jakub Štáfek, Jan Zadražil, Ján Jackuliak nebo Tereza Švejdová. Příběh o eskalaci banální dopravní nehody kdesi na okraji satelitního městečka se odehrává během zatmění Slunce, kdy začnou pod tíhou okolností i dávných tajemství a bez účasti policie osudy tří protagonistů dramaticky gradovat.
30. září 20.05
Fentasy (2024)
Česko-slovenský kriminální thriller je inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály před více než 10 lety na Slovensku. Zabývá se problematikou výroby a distribuce extrémně silné drogy - fentanylu -, která zaplavila nejen blízké okolí hlavních protagonistů. Ve filmu Samuela Vičana exceluje David Švehlík v roli kriminalisty, která je inspirovaná skutečným bývalým detektivem Michalem Čiernym, jenž o svých zkušenostech z protidrogového oddělení píše úspěšné knihy a byl odborným poradcem projektu.
Válečný velitel.
Čtyři havajská království rozdělila válka. Zuřivý bojovník Kaʻiana (Jason Momoa) si na svá bedra vezme obrovský úkol a snaží se svůj lid sjednotit. Ke břehům se mezitím blíží existenční hrozba. Seriál je založen na skutečných událostech.
17. září
The Morning Show S4.
Nahlédněte v nekompromisně upřímné dramatu nominovaném na tři Zlaté glóby do moderního pracovního prostředí pohledem lidí, se kterými vstává celá Amerika.
(CANAL+)
redakce
redakce