Úterý, 9. září 2025, svátek má Daniela

ČTÚ: Rozvojová kritéria pro celoplošné sítě DAB+ splněna

Rozvoj digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) probíhá na území České republiky v souladu s podmínkami akce na kmitočtové příděly. Konstatoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

"Český telekomunikační úřad zkontroloval plnění rozvojových kritérií pro celoplošné sítě DAB+, tak, jak ukládaly podmínky aukce. Držitelé přídělů pro celoplošnou síť museli ve lhůtě do 18 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu zajistit pokrytí alespoň pro 50 % obyvatel České republiky, a současně zajistit pokrytí alespoň 50 % délky dálnic," uvedl ČTÚ.


▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
"Oba operátoři celoplošných sítí, Czech Digital Group, a.s. a RTI cz s.r.o., splnili nejen toto první rozvojové kritérium, ale mají již splněno s více jak ročním předstihem i druhé rozvojové kritérium, tedy zajištění pokrytí alespoň pro 80 % obyvatel České republiky a alespoň 80 % délky dálnic," konstatoval ČTÚ.

Aukce kmitočtů DAB+ proběhla na přelomu let 2023 a 2024 s úspěšným zakončením. Byly vydraženy všechny příděly a během ledna a února roku 2024 byla vydána rozhodnutí o udělení přídělů. Celková cena za všechny aukční bloky byla 79 325 000 Kč.



Na území České republiky jsou v provozu celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programy privátních vysílatelů, operátora Czech Digital Group) a multiplex C (programy privátních a veřejnoprávních vysílatelů, operátora RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 regionálních a multiregionálních sítí.

Největší poptávka ze strany provozovatelů je o celoplošné pokrytí. Tomu odpovídá i vyprodanost vysílací kapacity. Další programy se mohou objevit v regionálních sítích, které mají dostatek prostoru pro zařazení rozhlasových stanic.

