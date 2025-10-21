Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 21. října 2025, svátek má Brigita

CANAL+ Action v listopadu: Seriály Ochránci, Ústav a Spící hrozba

DNES! | Tisk | komentáře

Televizní stanice CANAL+ Action v listopadu pokračuje s premiérovými díly seriálu vlastní tvorby Ochránci a seriály Ústav a Spící hrozba a uvede americké drama Guy Ritchie: Pouto. Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na CANAL+ www.canalplus.cz.

Premiérové díly seriálu

Ochránci (Les Sentinelles, The Sentinels, 2024)
Retrofuturistické sci-fi natočené podle komiksu Xaviera Dorisona a Enriqua Breccia přináší originální pohled na první světovou válku, kde se střetávají technologie, nadpřirozené superschopnosti a lidská morálka. Voják Gabriel Ferraud projde po těžkém zranění tajným experimentem a získá nadlidské schopnosti. Jako člen elitní jednotky Ochránci se stává zbraní v nelítostném válečném boji. Seriál z produkce Studiacanal režírovaný Thierrym Poiraudem a Eduardem Salierem kombinuje válečné drama, špionážní thriller i temné sci-fi. Vyniká vizuální estetikou, futuristickými kostýmy a atmosférou prostředí zákopů a laboratoří. Autor Guillaume Lemans propojuje akci s morálními dilematy a klade zásadní otázku: Jak daleko je lidstvo ochotno zajít, aby vyhrálo válku?


obrázek

▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto

Premiéry seriálů

7. listopadu
Ústav (The Institute, 2024)
Psychologický thriller podle románu Stephena Kinga sleduje osud geniálního chlapce Luka Ellise, jehož rodiče jsou zavražděni a on se probouzí v záhadném ústavu. V pokoji bez oken, obklopen dalšími dětmi s nadpřirozenými schopnostmi, zjišťuje, že všichni byli uneseni stejně jako on. Ústav pod vedením chladné Ms. Sigsby skrývá děsivé tajemství - děti jsou zde využívány k experimentům, které přesahují hranice lidskosti. Paralelně příběh sleduje bývalého policistu Tima Jamiesona (Ben Barnes), jehož cesta se nečekaně propojí s Lukovým bojem o svobodu. V napínavém příběhu, kde moc a věda dokážou být stejně nebezpečné jako zlo samo, podávají skvělé herecké výkony Joe Freeman v hlavní roli a Mary-Louise Parkerjako ředitelka ústavu.

9. listopadu


Spící hrozba (Sleeping Dogs, 2024)
Americký thriller sleduje Roye Freemana (Russell Crowe), bývalého detektiva sužovaného ztrátou paměti. Když se mu začnou vracet útržky z dávného případu vraždy univerzitního profesora, znovu otevírá vyšetřování - tentokrát s vědomím, že na smrt čeká možná nevinný muž. Jak Freeman skládá střípky své minulosti, odhaluje síť lží, zrady a tajemství, která se až děsivě prolínají s jeho vlastním životem. Film je adaptací bestselleru Kniha zrcadel E. O. Chiroviciho. Kritika vyzdvihuje skvělý herecký výkon Russella Crowea. Režijní debut Adama Coopera se natáčel převážně v Austrálii a byl velmi kladně přijat publikem.

30. listopadu
Guy Ritchie: Pouto (Guy Ritchie’s The Covenant, 2023)
Válečný akční thriller od Guye Ritchieho sleduje příběh seržanta Johna Kinleyho (Jake Gyllenhaal) během jeho poslední mise v Afghánistánu. Společně s místním tlumočníkem Ahmedem (Dar Salim) čelí nebezpečnému terénu a život ohrožujícím situacím, přičemž Ahmed neváhá riskovat vlastní život, aby Johna přes jeho zranění a vzdálenost dovedl do bezpečí. Film kombinuje napětí, akci a lidský příběh o odvaze a obětavosti a nabízí především silné herecké výkony, zejména Jakea Gyllenhaala a Dara Salima, kteří sehráli přesvědčivý a emotivní vztah mezi americkým vojákem a afghánským tlumočníkem. Režisér Guy Ritchie se po tragické nehodě při natáčení filmu Rust, během kterého herec Alec Baldwin omylem zastřelil kameramanku, rozhodl, že ve svém projektu nepoužije žádné reálné zbraně, a tak byly nahrazeny zbraněmi airsoftovými.

(CANAL+)

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Třetí fáze testů 5G vysílání
Třetí fáze testů 5G vysílání
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová II
21:00 Inspektorka Candice Renoirová II
21:55 Pět mrtvých psů (1/3)
kanál CT2 20:25 Starověké velmoci
21:20 Ve službě horám
22:15 Zprávy v českém znakovém jazyce
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (16)
21:40 Odznak Vysočina II (2)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (17)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (5)
21:25 Labyrint (6)
22:40 Profesionálové 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův poloostrov (18, 19)
22:30 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Gerri (4/4)
22:20 OKTOPUS (5/13)
23:27 Srdečne vás vítame
kanál DVOJKA 20:10 Mesto špiónov - Viedeň počas Studenej vojny
21:00 Teória o Kim Kardashian
21:55 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (1)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dlouhá míle (4)
21:55 30 případů majora Zemana (21)
23:45 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook