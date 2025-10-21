CANAL+ Action v listopadu: Seriály Ochránci, Ústav a Spící hrozba

CANAL+ Action v listopadu: Seriály Ochránci, Ústav a Spící hrozbaDNES! | Tisk | komentáře
Televizní stanice CANAL+ Action v listopadu pokračuje s premiérovými díly seriálu vlastní tvorby Ochránci a seriály Ústav a Spící hrozba a uvede americké drama Guy Ritchie: Pouto. Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na CANAL+ www.canalplus.cz.
Retrofuturistické sci-fi natočené podle komiksu Xaviera Dorisona a Enriqua Breccia přináší originální pohled na první světovou válku, kde se střetávají technologie, nadpřirozené superschopnosti a lidská morálka. Voják Gabriel Ferraud projde po těžkém zranění tajným experimentem a získá nadlidské schopnosti. Jako člen elitní jednotky Ochránci se stává zbraní v nelítostném válečném boji. Seriál z produkce Studiacanal režírovaný Thierrym Poiraudem a Eduardem Salierem kombinuje válečné drama, špionážní thriller i temné sci-fi. Vyniká vizuální estetikou, futuristickými kostýmy a atmosférou prostředí zákopů a laboratoří. Autor Guillaume Lemans propojuje akci s morálními dilematy a klade zásadní otázku: Jak daleko je lidstvo ochotno zajít, aby vyhrálo válku?
▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto
Ústav (The Institute, 2024)
Psychologický thriller podle románu Stephena Kinga sleduje osud geniálního chlapce Luka Ellise, jehož rodiče jsou zavražděni a on se probouzí v záhadném ústavu. V pokoji bez oken, obklopen dalšími dětmi s nadpřirozenými schopnostmi, zjišťuje, že všichni byli uneseni stejně jako on. Ústav pod vedením chladné Ms. Sigsby skrývá děsivé tajemství - děti jsou zde využívány k experimentům, které přesahují hranice lidskosti. Paralelně příběh sleduje bývalého policistu Tima Jamiesona (Ben Barnes), jehož cesta se nečekaně propojí s Lukovým bojem o svobodu. V napínavém příběhu, kde moc a věda dokážou být stejně nebezpečné jako zlo samo, podávají skvělé herecké výkony Joe Freeman v hlavní roli a Mary-Louise Parkerjako ředitelka ústavu.
9. listopadu
Spící hrozba (Sleeping Dogs, 2024)
Americký thriller sleduje Roye Freemana (Russell Crowe), bývalého detektiva sužovaného ztrátou paměti. Když se mu začnou vracet útržky z dávného případu vraždy univerzitního profesora, znovu otevírá vyšetřování - tentokrát s vědomím, že na smrt čeká možná nevinný muž. Jak Freeman skládá střípky své minulosti, odhaluje síť lží, zrady a tajemství, která se až děsivě prolínají s jeho vlastním životem. Film je adaptací bestselleru Kniha zrcadel E. O. Chiroviciho. Kritika vyzdvihuje skvělý herecký výkon Russella Crowea. Režijní debut Adama Coopera se natáčel převážně v Austrálii a byl velmi kladně přijat publikem.
30. listopadu
Guy Ritchie: Pouto (Guy Ritchie’s The Covenant, 2023)
Válečný akční thriller od Guye Ritchieho sleduje příběh seržanta Johna Kinleyho (Jake Gyllenhaal) během jeho poslední mise v Afghánistánu. Společně s místním tlumočníkem Ahmedem (Dar Salim) čelí nebezpečnému terénu a život ohrožujícím situacím, přičemž Ahmed neváhá riskovat vlastní život, aby Johna přes jeho zranění a vzdálenost dovedl do bezpečí. Film kombinuje napětí, akci a lidský příběh o odvaze a obětavosti a nabízí především silné herecké výkony, zejména Jakea Gyllenhaala a Dara Salima, kteří sehráli přesvědčivý a emotivní vztah mezi americkým vojákem a afghánským tlumočníkem. Režisér Guy Ritchie se po tragické nehodě při natáčení filmu Rust, během kterého herec Alec Baldwin omylem zastřelil kameramanku, rozhodl, že ve svém projektu nepoužije žádné reálné zbraně, a tak byly nahrazeny zbraněmi airsoftovými.
