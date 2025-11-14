CANAL+ Action v prosinci: Seriály Zlato a Čistá hra

CANAL+ Action v prosinci: Seriály Zlato a Čistá hraDNES! | Tisk | komentáře
Televizní stanice CANAL+ Action v prosinci nabídne premiéry seriálu Zlato, který byl letos s úspěchem uveden na festivalu Serial Killer, a dalšího britského seriálu Čistá hra a Liam Neeson se představí v akčním krimi thrilleru Země vlků.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto
Zlato (The Gold, 2024)
Britský seriál Zlato (nominace na cenu BAFTA) v exkluzivním uvedení popisuje nechvalně proslulou loupež Brink’s-Mat z roku 1983, při níž bylo z londýnského letiště Heathrow odcizeno téměř 6 800 zlatých cihel v hodnotě přes 26 milionů liber. Tvůrce Neil Forsyth (Guilt) vykreslil mnohovrstevnatý portrét systému, v němž se zločin nezastaví u jednotlivců, ale stává se součástí širší sítě politických, ekonomických a sociálních vazeb Velké Británie. V hlavních rolích excelují Hugh Bonneville (Panství Downton, Paddington) jako vyšetřovatel policejního oddělení a Jack Lowden (Slow Horses) jako charismatický, ale morálně pochybný podnikatel.
10. prosince 20:05
Čistá hra (Playing Nice, 2025)
Čtyřdílný britský psychologický thriller sleduje příběh dvou párů, které po letech zjistí, že jejich synové byli po narození v porodnici omylem zaměněni. Šokující odhalení otřese životy obou rodin, které se snaží najít způsob, jak zůstat v kontaktu se svými biologickými i nebiologickými dětmi. Zatímco jeden pár se pokouší o spravedlivé a citlivé řešení, druhý začne manipulovat a rozehrává nebezpečnou hru plnou lží, tajemství a zrady. Čistá hra zkoumá hranice rodičovské lásky, morálky a pravdy v situaci, kdy neexistuje jedno správné řešení. Seriál je natočený podle stejnojmenného románu spisovatele J. P. Delaneyho.
13. prosince 22:00
Země vlků (In the Land of Saints and Sinners, 2023)
Akční krimi thriller z roku 2023 v režii Roberta Lorenze se odehrává v odlehlém irském městečku, kde se bývalý nájemný zabiják snaží po letech násilí najít klid a nový začátek. Poklidný život však netrvá dlouho - minulost ho brzy dožene, když se stane terčem trojice pomstychtivých nepřátel. Začíná smrtící hra, v níž musí znovu čelit svým dávným hříchům, které nelze zapomenout ani pohřbít. Film nabízí kombinaci napětí, akce a drsné irské atmosféry s vynikajícím výkonem charismatického Liama Neesona.
(CANAL+)
redakce
