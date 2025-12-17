Quantcast
Středa, 17. prosince 2025, svátek má Daniel

Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje

Hledáte dárek pro své nejbližší na poslední chvíli? Stále máte možnost pořídit předplatné multikanálové nabídky internetové televizní platformy (OTT) Sweet.tv za bezkonkurenční cenu. V nabídce jsou HD ale i 4K programy.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Provozovatel Sweet.tv se rozhodl prodloužit cenově zvýhodněné předplatné pro balíčky M a L pro zájemce z České republiky a ze Slovenska. Stačí si vybrat délku předplatného a balíček na stránkách sweet.tv a zadat příslušný sledový kupon (slevový kód).

Zvýhodněné ceny předplatného platí do 25.12.2025 včetně.

Jak získat předplatné sweet.tv za zvýhodněnou cenu

Cesta k levnějšímu je jednoduchá. Zaregistrujte se na stránkách www.sweet.tv (pokud již nejste zde zaregistrován) a to buď klasicky (e-mail a heslo) nebo prostřednictvím svého účtu na sociální síti a vyberte si balíček služeb s délkou předplatného, který vyhovuje vašim potřebám. Při objednávce použijte příslušný slevový kupon (slevový kód / promo kód).

Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZL12L12 měsíců3588,-1794,-
PARABOLACZL6L6 měsíců1794,-897,-
PARABOLACZL3L3 měsíce897,-449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZM12M12 měsíců2868,-1434,-
PARABOLACZM6M6 měsíců1434,-717,-
PARABOLACZM3M3 měsíce717,-359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKL12L12 měsíců155,-77,-
PARABOLASKL6L6 měsíců77,-38,-
PARABOLASKL3L3 měsíce38,-19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKM12M12 měsíců118,-59,-
PARABOLASKM6M6 měsíců59,-29,-
PARABOLASKM3M3 měsíce29,-14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko

Do kdy akční ceny platí?

Cenově zvýhodněné předplatné sweet.tv může zákazník v České republice a na Slovensku pořídit do 25.12.2025. Akce platí pro stávající a nové zákazníky. Podmínkou je vybrat si do uvedeného data některý z balíčků operátora, použít kupon a uhradit příslušnou částku za zvolený balíček.

Do konce slevové akce tak může divák ušetřit 50 procent ze standardní ceny předplatného sweet.tv. V Česku si například místo balíčku L na šest měsíců za standardní cenu může pořídit stejný balíček na celý rok. Stejně tak i na Slovensku. Podobně to platí v případě objednání stejného balíčku za standardní cenu na 3 měsíce. Nyní jej může mít na 6 měsíců.



Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako předvánoční či vánoční dárek (služba musí být objednaná, zaplacená a zaktivovovaná do 25.12.2025).

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





