CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství

CANAL+ a jeho dlouholetý partner Warner Bros. Discovery s potěšením oznamují podpis nové víceleté a multiteritoriální dohody, která představuje významný milník v rozvoji mezinárodní spolupráce.

Tato rozšířená dohoda zahrnuje jak distribuci HBO Max, tak i obnovení několika tematických stanic Warner Bros. Discovery v mnoha regionech Afriky a Evropy.

Navazuje na přelomové dohody uzavřené ve Francii v roce 2024 - včetně obnovení výhradního okna na filmy Warner Bros. Pictures pouhých šest měsíců po jejich uvedení do francouzských kin pro placené televize a integrace HBO Max do vybraných nabídek skupiny CANAL+ - a také v Polsku v roce 2025 s obnovením distribuční dohody pro 22 tematických stanic (včetně TVN 24 a Eurosportu) a 4 volně vysílané stanice (včetně TVN).


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

Posílené partnerství napříč teritorii skupiny MultiChoice

Dohoda zahrnuje obnovení distribuce 12 tematických stanic Warner Bros. Discovery napříč teritorii skupiny MultiChoice*, přičemž některé z nich budou nabízeny exkluzivně. Jedná se o následující stanice:

CNN International a Cartoon Network - exkluzivně v Jižní Africe a neexkluzivně v dalších teritoriích,
Cartoon Network Porto - exkluzivně v Angole a Mosambiku a neexkluzivně v dalších teritoriích,
Cartoonito, Cartoonito Porto, Discovery Channel, Discovery Family, Real Time, ID, TLC, HGTV, Travel, TNT Africa a Food Network - neexkluzivně.

Tato dohoda umožňuje skupině CANAL+ posílit nabídku zábavních, dětských, zpravodajských a dokumentárních stanic na afrických trzích.

Konsolidované a rozšířené partnerství v Evropě

Partnerství mezi společnostmi CANAL+ a Warner Bros. Discovery se prostřednictvím několika strategických rozhodnutí a expanzí rozšiřuje a posiluje také v Evropě:

• pokračování stanic Cartoon Network, Cartoonito a CNN International v Rumunsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku,
• pokračování služby HBO Max a stanic HBO a Cinemax v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku,


• rozšíření distribuce služby HBO Max prostřednictvím CANAL+ do dvou nových klíčových oblastí - Belgie a Rakouska.

Tato dohoda rozšiřuje přístup předplatitelů skupiny CANAL+ k ikonickému obsahu Warner Bros. Discovery, včetně prémiových seriálů a filmů, které přispívají k mezinárodnímu dosahu studia, prostřednictvím služby HBO Max a vybraných stanic.

* Území skupiny MultiChoice, na která se smlouva s WBD vztahuje:
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Kongo, Komory, Pobřeží slonoviny, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Jižní Afrika, Jižní Súdán, Réunion, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Svatá Helena, Somálsko, Eswatini (dříve Svazijsko), Súdán, Tanzanie, Gambie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe.

(CANAL+)

redakce

