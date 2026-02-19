ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky

Quantcast
Česká televize (ČT) rozšířila své služby pro televizní diváky. Zpravodajský kanál ČT24 je nově dostupný po celých 24 hodiny denně se skrytými titulky a to jak v pozemním, satelitním, tak i internetovém vysílání.

Nová služba představuje významný krok v oblasti přístupnosti televizního vysílání a posiluje informační dostupnost především pro diváky se sluchovým postižením, pro které jsou skryté titulky zásadním nástrojem plnohodnotného sledování aktuálního dění.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skryté titulky ve vysílání ČT24. Ilustrační foto (foto: Česká televize)
Nepřetržité titulkování vysílání programu ČT24 je konkrétním krokem k tomu, aby se diváci se sluchovým postižením mohli v reálném čase spolehnout na stejné informace jako ostatní. Přístupnost vysílání nevnímáme jako nadstandard, ale jako samozřejmou součást veřejné služby,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Zavedením nepřetržitého skrytého titulkování Česká televize navazuje na své dlouhodobé úsilí o zpřístupňování vysílání lidem se smyslovým postižením. Kromě skrytých titulků nabízí také pořady tlumočené do českého znakového jazyka a audiopopis - volitelnou zvukovou stopu, která pomáhá divákům se zrakovým postižením lépe porozumět obrazové složce pořadu.

Skryté titulkování ČT24 ve formátu 24/7 je výsledkem dlouhodobé spolupráce se společností SpeechTech. Využívá technologické řešení založené na nástrojích umělé inteligence, které převádějí mluvené slovo do textové podoby v reálném čase. Stejně důležité je však zachování vysoké kvality a přesnosti informací, za nimiž stojí práce redaktorů a celého týmu ČT24,“ doplňuje vedoucí služeb pro diváky se smyslovým postižením Petra Kolodějová.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Skryté titulky ve vysílání ČT24. Ilustrační foto (foto: Česká televize)
Služba byla během loňského roku testována v reálném provozu v rámci nočního kontinuálního zpravodajství na ČT24. V průběhu tohoto testování byl systém postupně zdokonalován - například v oblasti rozlišování jednotlivých mluvčích, členění textu do přehledných dvouřádkových titulků či minimalizace časového zpoždění mezi obrazem, zvukem a titulky. Výsledkem je vyšší srozumitelnost zejména u diskusních pořadů, živých vstupů i mimořádných zpravodajských situací.

Dostupnost napříč platformami

Česká televize jako jediná televizní skupina na tuzemském trhu nabízí skryté titulky také napříč svými digitálními produkty. Nepřetržité titulkování je k dispozici v živém internetovém vysílání programu ČT24, ve zpětném přehrávání i u nahrávek pořadů pořízených z lineárního vysílání. Výjimkou je v současnosti živé streamování prostřednictvím platformy HbbTV, kde dosud využívaná technologie není s tímto typem titulků plně kompatibilní.

Přístupnost jako závazek veřejné služby

Česká televize dlouhodobě nejen naplňuje, ale výrazně překračuje zákonné požadavky na zpřístupňování vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením. Ty stanovují povinnost opatřit skrytými titulky alespoň 70 % vysílaných pořadů, nejméně 2 % vysílaných pořadů tlumočit do českého znakového jazyka a minimálně 10 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením. V průměru za celý rok 2025 tvořily pořady se skrytými titulky 86,45 % vysílání České televize, pořady tlumočené do českého znakového jazyka 6,95 % a pořady s audiopopisem 20,9 %.

Česká televize se i nadále věnuje možnostem rozšíření nepřetržitého, automaticky generovaného titulkování na svých dalších programech a průběžně vyhodnocuje jeho přínosy i kvalitu.

redakce

komentáře čtenářů




