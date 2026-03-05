Quantcast
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci

Do digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) může vstoupit nový hráč. Pražská společnost Česká Muzika totiž získala licenci pro program s názvem Šlágr Rádio.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním třetím zasedání konaného 3. března 2026 rozhodl o udělení licence společnosti Česká Muzika k provozování digitálního pozemního rozhlasového vysílání programu Šlágr Rádio.


▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Licence platí pro šíření prostřednictvím vysílačů "s územním rozsahem vysílání celého území České republiky". Tedy stanice může vysílat celoplošně prostřednictvím některé ze stávajících celoplošných DAB sítí pro komerční rozhlasové stanice, eventuálně může své pokrytí vybudovat skrze regionální sítě.

Licence pro Šlágr rádio platí 8 let od právní moci rozhodnutí RRTV.

Za projektem Šlágr rádio stojí Karel Peterka, který již provozuje tři hudebně-teleshoppingové stanice Šláger Originál, Šláger Muzika a Šláger Premium (zkráceně Premium). Tyto televizní programy vysílají u vybraných televizních operátorů. První dvě stanice jsou šířeny i v celoplošném pozemním vysílání (DVB-T2 multiplex 24).



Vznik stanice Šlágr rádio umožnil rozvoj pozemního rozhlasového vysílání v souvislosti se spuštěním privátních DAB sítí s celoplošným, regionálním a lokálním pokrytím. DAB nabízí kapacitu pro rozšíření pokrytí stávajícím lokálním a regionálním rádiím z původního analogového vysílání v pásmu VKV/FM a zároveň nabízí dostatek prostoru pro spuštění nových stanic od stávajících hráčů na trhu, tak i od zcela nových subjektů.

DAB nabízí v Česku tři celoplošné sítě (jednu využívá veřejnoprávní Český rozhlas) a celkem 27 regionálních a lokálních sítí.

