ARD a ZDF ukončí DVB-T2 z Löbau a dalších tří vysílačů

Kdy k vypnutí DVB-T2 dojde?

Jaké programy v DVB-T2 skončí?

Alternativní příjem německých programů

Televizní programy na klasickou pozemní anténu nebude možné naladit v okolí čtyř německých vysílačů. Konec DVB-T2 se dotkne i diváků u nás v příhraničních oblastech, kteří přijímají signály ze saského vysílače Löbau.Německá veřejnoprávní televize ZDF se spolu s ARD a se zemskou televizí MDR rozhodla ukončit digitální terestrické vysílání ze čtyř významných lokalit na území Německa. Konkrétně se jedná o vysílače Brocken, Inselsberg, Löbau a Wittenberg. Pro diváky na Liberecku se vypnutí DVB-T2 v Německu týká vysílače Löbau, který svým signálem pokrývá i část Libereckého kraje.Konec DVB-T2 z uvedených 4 vysílačů je naplánován již na 14.1.2025.Za necelý týden zmizí německým a některým českým domácnostem následující programy z pozemního vysílání: Das Erste HD, MDR SACHSEN HD, MDR SACHSEN-ANHALT HD, MDR THÜRINGEN HD, tagesschau24 HD, rbb Brandenburg HD, NDR FS NDS HD, SWR BW HD, ONE HD, ARTE HD, phoenix HD, BR Fernsehen Nord HD, hr-fernsehen HD, WDR HD Köln, ARD-alpha HD (Internet), SWR BW HD (Internet), ZDF HD, 3sat HD, KiKA HD, ZDFneo HD a ZDFinfo HD.Distribuce programů ARD a ZDF a soukromých stanic v rámci služby freenet TV bude na zbývajících 10 DVB-T2 vysílačů v metropolitních oblastech pokračovat beze změny.Důvodem ukončení provozu DVB-T2 z uvedených vysílačů je nízká sledovanost pozemního vysílání ve středním Německu, kde jej sleduje jen tři procenta televizních domácností. Vyplývá to z průzkumu Video Trends 2023 - Chartreport. A to bylo hlavním impulsem k rozhodnutí vypnout uvedené vysílače. Navíc v situaci, kdy veřejnoprávní média hledají další prostředky pro svoji činnost.Programy z uvedených vysílačů bylo nákladné a na druhou stranu málo využívané.ARD a ZDF doporučují svým divákům, kteří jsou v okolí některého z vypínaných vysílačů přejít na satelitní či kabelovou televizi. V prvním případě se jedná o jednorázovou investici - stanice veřejnoprávních vysílatelů jsou totiž na satelitu Astra šířeny volně ( FTA ). Dále mají domácnosti možnost využít nabídku OTT, IPTV či streamovacích platforem od různých poskytovatelů. Za tyto služby musí divák platit poplatky.Pořady ARD a ZDF jsou také v Německu dostupné ve videotékách ARD a ZDF (Mediathek). Využívat je lze na chytrých televizorech (smart tv) s připojením k internetu, streamovacích boxech či sticku ale i přes PC, notebook, tablet či chytrý telefon (smartphone).Připomeňme, že v tomto týdnu ARD ukončila své SD vysílání na satelitu Astra. Rovněž i všechny zemské (regionální) televize ARD. Programy jsou nyní domácnostem dostupné přes satelit Astra v HD. Nutný je modernější přijímač s podporou DVB-S2 a HD.