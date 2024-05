Šláger Premium naladí diváci i na pozemní anténu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Šláger Premium - záběr z vysílání stanice v multiplexu 24



Programová nabídka multiplexu 24

Na klasickou pozemní anténu je možné od května přijímat další televizní program. Česko-slovenská hudební televize Šláger Premium (Šlágr Premium) rozšířila nabídku celoplošného DVB-T2 multiplexu 24 společnosti Digital Broadcasting Šláger Premium byl do Vysílací sítě 24 zařazen dnes, 1.5.2024 přesně v 1:42 hodin. Vysílání je šířeno v HEVC (H.265) v rozlišení 960x544p se zvukem ve formátu HE-AAC.Staniceje hudební televize pro celou rodinu. Přináší melodické písničky a dobrou náladu. Stanice přináší klipy česko-slovenské pop music a také i zahraniční hity. Program byl doposud poskytován divákům jen v rámci placených televizních platforem. Od května je stanice dostupná zdarma v rámci DVB-T2.DVB-T2 multiplex 24 vedle rozšíření o Šláger Premium chystá ještě další dvě televizní stanice do celoplošné distribuce. V multiplexu se objevily dvě další programové pozice s názvy "DB Test 1" a "DB Test 2". Na nich není černá obrazovka, ale statický obraz s informací o plánovaném spuštění dalšího programu pro televizní diváky. Sloty slouží také pro proladění na televizních přijímačích a set top boxech ještě před zahájením pravidelného vysílání.V současné době multiplex 24 pokrývá 97,7 procent obyvatel republiky. Vysílání si nyní může naladit více než 10 milionů televizních diváků v České republice.Celoplošná nabídka DVB-T2 multiplexu obsahuje stanice TV Nova, Nova Action Nova Lady , JOJ Family, Paramount Network, CS Mystery, TV RELAX, REBEL, ABC, Šláger Originál, Šláger Muzika, Šláger Premium a Televize přes anténu. Celoplošně vysílají i rozhlasové stanice Rádio Čas a Radio Čas Rock.V jednotlivých regionech jsou šířeny i regionální televizní stanice JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS, TVS, PRAHA TV, TV BRNO 1, i-Vysočina.cz a Ústecká TV.redakce