Multiplex 24 výrazně vylepšil pokrytí Ústeckého kraje

▲ Obr č. 1 - Mapa pokrytí multiplexu 24 z vysílače Ústí nad Labem, Kukla (foto: Digital Broadcasting)



Zahájení šíření z lokality Ústí nad Labem Kukla na 21. kanálu má pro robustnost pokrytí Multiplexu 24 velký význam a může zlepšit příjem televizního signálu až 1 milionu diváků v dané oblasti. Modely pokrytí samotného vysílače Kukla indikují 1.023.135 obyvatel, kteří mohou přijímat Multiplex 24 z této lokality

Celoplošný DVB-T2 multiplex 24 , operátora Digital Broadcasting , výrazně zkvalitnil své pokrytí Ústeckého kraje po uvedení nového vysílače do komerčního provozu.Společnost Digital Broadcasting dnes spustila provoz multiplexu 24 z nové vysílací lokality a to. Vysílač pracuje na K21 (474 MHz) z nadmořské výšky 667 metrů. Výkon vysílače je 10 kW ERP a pracuje v rámci SFN sítě s dalšími vysílači v Ústeckém kraji - Děčín (Chlum), Děčín (Sokolí Vrch), Litoměřice (Michalovice), Šluknov (Malý Šenov), Teplice (vodárna) a Ústí nad Labem (Krušnohorská).Podle mapky pokrytí signál z nové lokality se dostává až k hranicím měst Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Praha, Kladno, Žatec či Chomutov. V kombinaci s dalšími vysílači v SFN síti se může signál dostat i do větších vzdáleností.Vysílač Kukla je v pořadí 87. vysílačem multiplexu 24, který zároveň navýšil pokrytí na 97,6 procent obyvatel republiky a programy si tak nyní může naladit více než 10 milionů televizních diváků v České republice.,“ řekl Ing. et Bc. Jakub Juhas, MBA výkonný ředitel Digital Broadcasting s.r.o.Multiplex 24 šíří celoplošné televizní programy skupiny Nova (TV Nova, Nova Action Nova Lady ), JOJ Family, Paramount Network, CS Mystery, RELAX, REBEL, ABC TV, Šláger Originál, Šláger Muziky a propagační kanál Televize přes anténu. V Ústeckém kraji mohou navíc přijímat i regionální televizi Ústecká TV. Vedle televizních programů obsahuje celoplošná distribuce i rozhlasové programy Radio Čas a Radio Čas Rock.redakce