Hit TV startuje celoplošně v multiplexu 23

Programová nabídka na klasickou pozemní anténu se rozšiřuje o další program. Společnost Czech Digital Group, vlastněná Českými Radiokomunikacemi, zařazuje do multiplexu 23 nový lineární kanálStanice Hit TV začíná vysílat v multiplexu 23 dnes 12.12.2023 v 10.00 hodin na programové pozici "Test-5", která byla spuštěna v minulých týdnech. Divákům proto stačí najít tuto novou pozici, eventuálně provést nové naskenování celoplošné DVB-T2 sítě 23.Projekt Hit TV souští společnost #THETOPMERCH s.r.o. Podle licenčních podmínek půjde o teleshoppingovou a reklamní televizi, která bude vysílat 16 až 24 hodin programu denně.Vedle Hit TV se chystají do multiplexu 23 ještě další stanice. V lednu 2024 by měla odstartovat nová sportovní stanice(dříve známá jako A11 Sport), která obsadí pozici "Test-1". Stanice bude vysílat v klasickém SD rozlišení.DVB-T2 multiplex 23 má ještě jeden připravený programový slot - "Test-4". Ten by měl být obsazen v březnu příštího roku. Zatím není jasné o jaký program půjde. Provozovatel multiplexu nechce program konkretizovat. Pravděpodobně se bude jednat o chystanou televizi, která hodlá vysílat přes satelit, DVB-T2 a internet.Vedle těchto programů a slotů má multiplex 23 kapacitu ještě pro dalších 5 stanic. Probíhají jednání s dalšími zákazníky.