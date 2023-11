Polský multiplex 3 přejde do DVB-T2/HEVC

DNES!

Polská veřejnoprávní televize TVP (Telewizja Polska) chystá překlopení svého terestrického multiplexu v DVB-T/MPEG-4 do DVB-T2/HEVC. Změna vysílacího standardu a video kodeku proběhne ještě letos - krátce před vánočními svátky.Po překlopení polského multiplexu 3 (MUX 3) do DVB-T2/HEVC (H.265) dojde zároveň k přechodu stanic TVP Historia a TVP3 na HD rozlišení. Jde o poslední dva programy v tomto multiplexu, které nebyly šířeny ve vysokém rozlišení.Přechod na DVB-T2/HEVC bude probíhat ve dvou etapách, kterým bude předcházet celostátní informační kampaň, jež odstartuje na konci tohoto měsíce.První etapa přechodu MUXu 3 na nový standard DVB-T2/HEVC proběhne v noci ze 14. na 15.12.2023 a bude se týkat západní části Polska, tj. regionů Západopomořské vojvodství, Pomořské vojvodství, Lubušské vojvodství, Velkopolské vojvodství, Kujavsko-pomořské vojvodství, Lodžské vojvodství, Dolnoslezské vojvodství, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství.Ve východní části Polska, tedy ve Varmijsko-mazurském, Podlaském, Mazovském, Lublinském, Svatokřížském, Malopolském a Podkarpatském vojvodství, dojde k přechodu o několik dní později - v noci z 18. na 19. prosince.Diváci, kteří doposud používají starší přijímací zařízení, které podporuje jen DVB-T/MPEG-4, nebudou moci po změně na vysílací straně přijímat programy TVP. Divákům pozemního vysílání se proto doporučuje pořídit si novější set top box či televizor s podporou standardu DVB-T2 a kodeku HEVC. Získají tím přístup nejen k programům TVP ale i k programové nabídce komerčních vysílatelů (celkem téměř 40 programů). Podle odhadů TVP používá ještě starší zařízení 200 tisíc domácností.Pro zjednodušení přechodu na DVB-T2/HEVC bude TVP vysílat vybrané programy současně na třetím (MUX 3) a šestém multiplexu (MUX 6). Půjde o programy:* TVP1, TVP2, TVP Info - souběžná distribuce od 15.12.2023 do 12.1.2024* TVP ABC a TVP Kultura - souběžná distribuce od 19.12.2023 do 12.1.2024Přechod TVP na DVB-T2/HEVC ovlivní příjem nejenom polským domácnostem, ale rovněž i domácnostem v Česku a na Slovensku, které jsou v dosahu polských terestrických multiplexů.V prosinci 2023 a v lednu 2024 nastanou změny v obsahu polských celoplošných sítí MUX3 a MUX6. Již od 19.12.2023 bude překlopený MUX3 šířit programovou nabídku v konečném stavu. Během prvního měsíce roku 2024 proběhnou změny v DVB-T2/HEVC síti TVP - v MUXu 6.* TVP1* TVP2* TVP3* TVP Info* TVP Sport* TVP Historia* TVP ABC* TVP Kultura* TVP1* TVP2* TVP Info* TVP ABC* TVP Dokument* TVP Kobieta* TVP Kultura* TVP Nauka* TVP Rozrywka* Alfa TVP* Biełsat TV* TVP Dokument* TVP Kobieta* TVP Nauka* TVP Polonia* TVP Rozrywka* ?* ?zdroj: satkurier.pl redakce