Pozemní vysílání se rozšíří o další stanice

Budou se opět měnit televizory či set top boxy?

Na klasickou pozemní anténu budou dostupné další televizní stanice. Diváci se dočkají dalších tématických programů a pravděpodobně se bude nabídka dále rozšiřovat.Společnost České Radiokomunikace (ČRa), jeden z provozovatelů celoplošných DVB-T2 multiplexů v České republice, provozuje tři celoplošné vysílací sítě. Multiplex 21 obsahuje programy České televize a Českého rozhlasu, multiplex 22 šíří především programy televize Prima. Oba tyto multiplexy již nemají volnou kapacitu. Další programy se proto mohou objevit jen v multiplexu 23, který má aktuálně 32 procent volného kapacity.Informoval o tom dnes na konferenci Innovation Day 2023 šéf společnosti České Radiokomunikace Miloš Mastník. V multiplexu 23 se objeví chystaná nová sportovní stanice A11 Sport společnosti Perinvest. Program by měl odstartovat během podzimu letošního roku.Další novinkou bude teleshoppingový kanál, který se objeví na pozici Test-4. Smlouva na distribuciprogramu podepsala společnost ČRa v minulých dnech.Pravděpodobně nepůjde o poslední programové novinky v pozemním vysílání. Podle generálního ředitele ČRa mají o terestrické šíření zájem další společnosti.I v pozemním vysílání se očekávají další inovace, které souvisí se zavedením nových standardů a kodeků. Jedním z nich je vysílání prostřednictvím sítí páté generace (5G Broadcast), která se aktuálně opět testuje na území hlavního města z vysílačů Žižkov (32 kW ERP) a Strahov (2 kW ERP). Testovány jsou různé parametry sítě v kombinaci s vysílači v SFN a při vypínání některého z těchto vysílačů. 5G Broadcast používá pro testy volný 55. kanál (K55) v pásmu 700 MHz a pro distribuci testovaný obsah složený z programů ČT Sport, ČT 24, CNN Prima NEWS a Český rozhlas Radiožurnál.Dalšími inovacemi jsou standardy DVB-I a DVB-TA. První z nich umožní kombinovat lineární vysílání s obsahem na vyžádání (z internetu). DVB-TA přinese možnost vysílatelům vedle tradiční lineární reklamy dopravovat na přijímací zařízení adresnou reklamu podle preferencí diváka.Nové možnosti nabídne nový kodek H.266 (VCC), který bude o cca 50% úspornější, než stávající kodek HEVC (H.265), používaný u televizního vysílání v pozemních multiplexech. Postačí tak méně rychlé internetové připojení. Nový kodek VCC by v případě nasazení do vysílaných multiplexů znamenal obměnu přijímačů na straně diváků (televizory i set top boxy). Provozovatel vysílacích sítí, společnost ČRa počítá s novým kodekem do obsahu na vyžádání a archívů (catch-up).redakce