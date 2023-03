Televize A 11 od poloviny dubna v pozemním vysílání

DNES!

V pozemním multiplexu se objeví další televizní stanice. V polovině dubna bude do celoplošného multiplexu 23 zařazena nová televizní stanice A 11.České Radiokomunikace a mediální skupina A 11 uzavřely smlouvu o zahájení vysílání televizního programu, který bude zařazený do DVB-T2 multiplexu 23. Televizní kanál A 11 tak bude už 28. televizním programem v celoplošných DVB-T2 sítích, které provozují České Radiokomunikace.Programová skladba televize A11 bude představena 5. dubna 2023.Mediální skupina A 11 utvrzuje vstupem do pozemního vysílání svou pozici jednoho z nejvýznamnějších mediálních domů v České republice, který za poslední tři roky prošel významným rozvojem a kromě nové televize vydává desítky mutací bezplatných lokálních novin Náš REGION, lifestylové časopisy Mladý svět, Špuntíci, Sorry, Kutilství, Matka a dítě nebo odborné a prémiové tituly CEO, Estate& Business, Lawyers& Business, Profi Medicína, Profi HR nebo Premium Guide.Celoplošný DVB-T2 multiplex 23 aktuálně šíří programy TV Nova, Nova Cinema , TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Krimi, Televizi Seznam, TV Noe, nedávno spuštěný program Spektrum Home a dále rozhlasové stanice Rádio Dechovka, Českým Impuls, Rádio Impuls a Ukrajinske Radio.V multiplexu jsou ještě tři testovací programové pozice s názvy "Test-1", "Test-2" a "Test-4". Pozici "Test-3" nedávno obsadila stanice Spektrum Home společnosti AMC Networks International, čímž se společnost s placenými programy stala i poskytovatelem bezplatného vysílání (free tv).redakce