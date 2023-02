Spektrum Home od března v DVB-T2 multiplexu 23

DNES!

Český trh je pro nás v regionu CNE klíčový, proto je strategickým krokem zajistit naší stanici širší distribuci do stále většího počtu domácností. V této naší snaze je CRA skvělým partnerem, který nám umožní udělat další krok a otevřít nové okno v oblasti lifestylové zábavní televize

Jsme potěšeni, že se pozemní digitální televizní vysílání rozšiřuje o další stanici, a to právě Spektrum Home, která byla dosud k dispozici pouze v placené distribuci. Je to dokladem síly a kvality pozemní digitální TV platformy, která je v Česku dostupná největšímu počtu domácností, a přitom všechny stanice nabízí divákům bezplatně

Programová nabídka na klasickou pozemní anténu se rozšíří o další tématickou stanici - Spektrum Home. Společnost AMC Networks International (AMCNI) a České Radiokomunikace (CRA) podepsaly dlouhodobou dohodu o pozemní distribuci stanice Spektrum Home.Stanice Spektrum Home obsadí jeden z volných slotů, který nabízí DVB-T2 multiplex 23 s pokrytím 99 procent domácností v České republice. Zahájení distribuce Spektrum Home v terestrickém multiplexu je naplánováno na 1. březen 2023.Kanál Spektrum Home znají diváci placených televizních balíčků v satelitní, kabelové a internetové distribuci. Nyní bude program dostupný pro všechny bez ohledu na to, zda jsou zákazníky pay-tv Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nedávno udělila společnosti AMC Networks Central Europe licenci k vysílání televizní stanice Spektrum Home prostřednictvím pozemního digitálního televizního vysílání v plném rozsahu na 12 let s účinností od 1. února.AMC Networks International Central & Northern Europe (AMC) je poskytovatelem televizních stanic AMC, Film+, CBS Reality, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Sport1, Sport2, Minimax a JimJam v České republice.," řekl Levente Málnay B., výkonný viceprezident/ředitel společnosti AMCNI.,“ říká Miloš Mastník, generální ředitel CRA.Spektrum Home je lifestylová a zábavní stanice, která se soustředí na poskytování velkého výběru filmů, seriálů, inspirativních a relaxačních faktografických pořadů, jako jsou domácí kutilové, interiérový design, architektura, nemovitosti, cestování a zahradničení. Doplňuje tak řadu dalších oblíbených pořadů na toto téma, pocházejících z dílen největších distributorů jako jsou BBC, Fremantle nebo All3Media. Plánuje se postupné rozšiřování programové skladby, která bude pestřejší, a průběžně se budou přidávat nové žánry, včetně zábavného obsahu pro ženy a také oblíbených pořadů, jako jsou například Dům snů a Monty Don.Kromě domácností, kde je již stanice dostupná, se Spektrum Home dostane do všech českých domácností, které přijímají televizní vysílání prostřednictvím pozemních DVB-T2 sítí, čímž se Spektrum Home zařadí mezi nejdostupnější a nejrozšířenější televizní stanice v České republice.V nabídce stanic AMCNI CNE se sportovní fanoušci mohou těšit na živé a exkluzivní přenosy závodů Formule 1 a balíček kvalifikací na ME UEFA s exkluzivními zápasy slovenské reprezentace. Na Sport1 se vysílají také zápasy hokejové Ligy mistrů, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy, španělského poháru Copa del Rey se dvěma semifinálovými zápasy El Clásicós (Real Madrid-Barcelona) a házenkářské Ligy mistrů EHF. Kromě sportu mají diváky bavit i původní tituly AMC, jako je Fear the Walking Dead, a populární filmy na Film+. V dětském portfoliu se na stanicích Minimax a JimJam vysílají populární seriály jako Mimi šéf, My Little Pony a Máša a medvěd.redakce