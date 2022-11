Multiplex 24 rozšířil pokrytí o nový vysílač Velemín - Milešovka

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pokrytí území DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Milešovka (foto: Digital Broacasting)



Parametry vysílače Milešovka

▲ Obr č. 2 - Pokrytí území DVB-T2 multiplexu 24 z vysílače Milešovka (foto: Digital Broacasting)



Programy v multiplexu 24

Televizní a rozhlasové programy celoplošného DVB-T2 multiplexu 24 jsou dostupné pro další domácnosti. Společnost Digital Broadcasting , která tuto vysílací síť provozuje, uvedla do provozu nový vysílač Velemín - Milešovka.Dnes 10. listopadu 2022 společnost Digital Broadcasting uvedla do provozu nový vysílač Velemín - Milešovka. Jde již v pořadí o 84. vysílač, který využívá DVB-T2 multiplex 24 Vysílač Velemín - Milešovka svým signálem pokryje především severozápadní část středních Čech a část Ústeckého kraje. V těchto oblastech by se tak mělo zlepšit a rozšířit pokrytí terestrickým signálem. Pro některé domácnosti se zlepší signál, pro jiné bude příležitost naladit si programy, které v dané lokalitě nebylo možné doposud přijímat.Nový vysílač Milešovka pracuje na K44 s horizontální polarizací a výkonem 8 kW ERP v rámci jednofrekvenční (SFN) sítě spolu s vysílači Benešov - Kozmice, Buchov, Kutná Hora a Rakovník - Louštín.S novým vysílačem je celoplošný multiplex 24 dostupný pro 10.195.911 obyvatel (97,6%) na 93,5 procentech území.Nová vysílací lokalita byla uvedena do provozu ještě před zahájením fotbalového šampionátu MS ve fotbale 2022 v Kataru. Společnost Nova drží sublicenci na polovinu fotbalových přenosů, které divákům přinese na programech TV Nova a Nova Action . Ostatní zápasy budou k dispozici na programu ČT Sport veřejnoprávní České televize.DVB-T2 multiplex 24 svým signálem je dostupný pro 97,6 procent populace České republiky a šíří programy skupiny Nova (TV Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold , Nova Lady), TV Relax, TV Rebel, JOJ Family, CS Mystery, Paramount Network, Sport 5, ABC, Šláger Originál a nejnověji Šláger Muzika, Nickelodeon Ukraine Pluto TV, TV přes anténu a jedna programová pozice v regionech je využívána pro regionální kanál. Dále jsou v multiplexu také tři rozhlasové programy - Rádio Čas, Rádio Čas Rock a Rádio Dálnice.redakce