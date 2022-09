Třetí nový pražský vysílač multiplexu 24 v provozu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Mapa pokrytí DVB-T2 multiplexu vysílači v Praze (foto: Digital Broadcasting)



Dnes ráno 26.9.2022 byl uveden do provozu nový vysílač na území hlavního města, který má za úkol zlepšit pokrytí území signálem celoplošného DVB-T2 multiplexu 24.Společnost Digital Broadcasting začala dnes 26.9.2022 ve dvě hodiny ráno vysílat v pořadí již ze šestého vysílače v Praze - ze stanoviště. Vysílač pracuje v jednofrekvenční síti (SFN) spolu s dalšími pěti vysílači v Praze na(642 MHz).Začátkem září letošního roku došlo k výraznému posílení pokrytí Prahy a nejbližšího okolí vysílací sítí 24 a to spuštěním vysílačů Praha - Zličín a Praha - City Power (Pankrác) na K42. Aktuálně na 42. kanálu v Praze funguje šest vysílačů. To se ale opět brzy změní.Provozovatel této sítě postupně snižuje vysílací výkon vysílačea v pátek 30.9.2022 dojde k úplnému vypnutí tohoto vysílače. Digital Broadcasting bude od října vysílat v Praze z pěti vysílačů:* Praha - Ládví (20 kW, pol. H)* Praha - Novodvorská (10 kW, pol. H)* Praha - Zličín (10 kW, pol. H)* Praha - City Power (10 kW, pol. V)* Praha - Malešická (490 W, pol. H)Nejvýkonnějším vysílačem DVB-T2 multiplexu 24 na území Prahy zůstává stanoviště z Ládví, kde výkon dosahuje 20 kW ERP, naopak nejnižší výkon má nově spuštěná lokalita Malešická (490 W). Ostatní vysílače mají výkon 10 kW ERP.Všechny pražské vysílače této sítě používají horizontální polarizaci, s výjimkou vysílače City Power, kde je zvolena vertikální polarizace, stejně jako na vypínaném vysílači Praha - ÚTB.DVB-T2 multiplex 24 šíří programy TV Nova, Nova Fun, Nova Action Nova Gold , Nova Lady, Relax, Rebel, JOJ Family, CS Mystery, Paramount Network, Sport 5, ABC TV, Šláger Originál, Nickelodeon Ukraine Pluto TV, TV pře anténu, v tomto regionu navíc i Praha TV. Dále síť obsahuje i tři rozhlasové služby Rádio Čas, Rádio Čas Rock a Rádio Dálnice.redakce