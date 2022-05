Nickelodeon Ukraine Pluto TV volně dostupný v DVB-T2

DNES!

▲ Obr č. 1 - Nickeldeon Ukraine Pluto TV (foto: Paramount)



YouTube

Streaming

Kanál Nickelodeon Pluto TV, který vysílá dětský obsah v ukrajinském jazyce, je od 5. května volně dostupný v zemském televizním vysílání DVB-T2 v Multiplexu 24 díky spolupráci společnosti Paramount s Digital Broadcasting Dosud byl dostupný pouze na satelitu a v nabídkách vybraných IPTV operátorů. Jeho vysílání, které běží bez reklam 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, si tak nyní může naladit téměř 98 % populace České republiky.Pop-up kanálnabízí obsah pro děti všech věkových kategorií v ukrajinštině, je zcela zdarma, bez reklam a vysílá nepřetržitě. Od 5. května je kanál v České republice dostupný v zemském televizním vysílání v DVB-T2 ( multiplex 24 ), a to díky spolupráci společnosti Paramount (pod kterou spadají značky Nickelodeon a Pluto TV) a společnosti Digital Broadcasting. Jeho dostupnost v lineárním vysílání je prozatím plánována na tři měsíce.Dosud mohli vysílání kanálu sledovat pouze zákazníci vybraných IPTV operátorů jako Vodafone Czech Republic (na pozici 135), O2 Czech Republic (na pozici 105), T-Mobile Czech Republic (na pozici 143) a sledovanitv.cz. Nickelodeon Ukraine Pluto TV lze dále naladit prostřednictvím volného satelitního příjmu. Zařazení kanálu do zemského televizního vysílání výrazně zvýšilo jeho dostupnost - oblíbené pořady jako SpongeBob v kalhotách nebo Tlapková patrola na kanálu nově naladí téměř 98 % populace České republiky.Paramount zároveň nabízí další možnost sledování obsahu v ukrajinštině:Nickelodeon od tohoto týdne nabízí obsah v ukrajinštině na vybraných kanálech Nickelodeon a Nick Jr. napříč Evropou. Mezi dostupnými pořady jsou například SpongeBob v kalhotách, Plamínek a čtyřkoláci nebo Tlapková patrola.Ve Spojených státech i mezinárodně Pluto TV zároveň bezplatně poskytne reklamní prostor v hodnotě 2,5 milionu dolarů humanitárním organizacím. V Evropě je navíc v rámci Pluto TV v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku, ve Francii, ve Španělsku a v Itálii živě kanál Pluto TV Nick Ukraine. Ten nabízí dětem epizody z pořadů Nickelodeonu, jako jsou SpongeBob v kalhotách, Podvodníčci, Želvy Ninja, a to v ukrajinštině a zcela zdarma, bez nutnosti jakékoli registrace.redakce