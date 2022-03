Polsko přechází na DVB-T2/HEVC

DNES!

1. ETAPA

Název multiplexu Název vysílače / stanoviště Kanál Datum spuštění MUX-3 Dobiegniew 32 28. 3. 2022 MUX-3 Drołtowice 25 28. 3. 2022 MUX-3 Głogów / Jakubów 24 28. 3. 2022 MUX-3 Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21 32 28. 3. 2022 MUX-3 Gubin 32 28. 3. 2022 MUX-1 Jelenia Góra / Śnieżne Kotły 30 28. 3. 2022 MUX-2 Jelenia Góra / Śnieżne Kotły 47 28. 3. 2022 MUX-3 Jelenia Góra / Śnieżne Kotły 24 28. 3. 2022 MUX-4 Jelenia Góra / Śnieżne Kotły 22 28. 3. 2022 MUX-1 Kłodzko / Czarna Góra 33 28. 3. 2022 MUX-2 Kłodzko / Czarna Góra 47 28. 3. 2022 MUX-3 Kłodzko / Czarna Góra 25 28. 3. 2022 MUX-4 Kłodzko / Czarna Góra 22 28. 3. 2022 MUX-3 Kudowa / Góra Parkowa 25 28. 3. 2022 MUX-3 Legnica / ul. Piastowska 24 28. 3. 2022 MUX-3 Lubań / Nowa Karczma 24 28. 3. 2022 MUX-1 Wałbrzych / Chełmiec 33 28. 3. 2022 MUX-2 Wałbrzych / Chełmiec 47 28. 3. 2022 MUX-3 Wałbrzych / Chełmiec 25 28. 3. 2022 MUX-1 Wrocław / Ślęża 33 28. 3. 2022 MUX-2 Wrocław / Ślęża 47 28. 3. 2022 MUX-3 Wrocław / Ślęża 25 28. 3. 2022 MUX-4 Wrocław / Ślęża 22 28. 3. 2022 MUX-3 Wrocław / Żórawina 25 28. 3. 2022 MUX-1 Żagań / Wichów 30 28. 3. 2022 MUX-2 Żagań / Wichów 45 28. 3. 2022 MUX-3 Żagań / Wichów 32 28. 3. 2022 MUX-4 Żagań / Wichów 22 28. 3. 2022 MUX-1 Zielona Góra / Jemiołów 38 28. 3. 2022 MUX-2 Zielona Góra / Jemiołów 45 28. 3. 2022 MUX-3 Zielona Góra / Jemiołów 32 28. 3. 2022 MUX-4 Zielona Góra / Jemiołów 26 28. 3. 2022 MUX-3 Zielona Góra / ul. Ptasia 32 28. 3. 2022

2. ETAPA

Název multiplexu Název vysílače / stanoviště Kanál Datum spuštění Pozn. MUX-1 Białogard / Sławoborze 37 25. 4. 2022 MUX-2 Białogard / Sławoborze 47 25. 4. 2022 MUX-3 Białogard / Sławoborze 38 25. 4. 2022 MUX-4 Białogard / Sławoborze 28 25. 4. 2022 MUX-4 Białystok / Krynice 32 25. 4. 2022 MUX-3 Bolewice 31 25. 4. 2022 MUX-3 Bydgoszcz 36 25. 4. 2022 MUX-1 Bydgoszcz / Trzeciewiec 30 25. 4. 2022 MUX-2 Bydgoszcz / Trzeciewiec 32 25. 4. 2022 MUX-3 Bydgoszcz / Trzeciewiec 36 25. 4. 2022 MUX-4 Bydgoszcz / Trzeciewiec 34 25. 4. 2022 MUX-1 Ciechanów / ul. Monte Cassino 30 25. 4. 2022 MUX-2 Ciechanów / ul. Monte Cassino 44 25. 4. 2022 MUX-3 Człuchów / ul. Szkolna 22 25. 4. 2022 MUX-1 Gdańsk / Chwaszczyno 37 25. 4. 2022 MUX-2 Gdańsk / Chwaszczyno 44 25. 4. 2022 MUX-3 Gdańsk / Chwaszczyno 22 25. 4. 2022 MUX-4 Gdańsk / Chwaszczyno 25 25. 4. 2022 MUX-3 Gdańsk / Jaśkowa Kopa 22 25. 4. 2022 MUX-3 Gdynia / Oksywie 22 25. 4. 2022 MUX-1 Gniezno / Chojna 43 25. 4. 2022 MUX-2 Gniezno / Chojna 44 25. 4. 2022 MUX-3 Gniezno / Chojna 31 25. 4. 2022 MUX-4 Gniezno / Chojna 42 25. 4. 2022 MUX-1 Gniezno / Dębowiec 30 25. 4. 2022 MUX-2 Gniezno / Dębowiec 45 25. 4. 2022 MUX-3 Gniezno / Dębowiec 27 25. 4. 2022 MUX-1 Grzywacz 37 25. 4. 2022 MUX-2 Grzywacz 34 25. 4. 2022 MUX-3 Grzywacz 48 25. 4. 2022 MUX-1 Iława / Kisielice 43 25. 4. 2022 MUX-2 Iława / Kisielice 38 25. 4. 2022 MUX-3 Iława / Kisielice 36 25. 4. 2022 MUX-3 Iława / Kisielice 29 25. 4. 2022 MUX-4 Iława / Kisielice 46 25. 4. 2022 MUX-1 Konin / Żółwieniec 30 25. 4. 2022 MUX-2 Konin / Żółwieniec 45 25. 4. 2022 MUX-3 Konin / Żółwieniec 36 25. 4. 2022 MUX-3 Konin / Żółwieniec 35 25. 4. 2022 1) MUX-4 Konin / Żółwieniec 47 25. 4. 2022 MUX-1 Koszalin / Gołogóra 37 25. 4. 2022 MUX-2 Koszalin / Gołogóra 47 25. 4. 2022 MUX-3 Koszalin / Gołogóra 38 25. 4. 2022 MUX-3 Koszalin / Gołogóra 48 25. 4. 2022 MUX-4 Koszalin / Gołogóra 28 25. 4. 2022 MUX-3 Koszalin / Góra Chełmska 38 25. 4. 2022 MUX-1 Lębork / Skórowo Nowe 37 25. 4. 2022 MUX-2 Lębork / Skórowo Nowe 44 25. 4. 2022 MUX-3 Lębork / Skórowo Nowe 48 25. 4. 2022 MUX-4 Łódź / EC 21 25. 4. 2022 MUX-4 Łódź / Zygry 21 25. 4. 2022 MUX-1 Piła / Rusinowo 43 25. 4. 2022 MUX-2 Piła / Rusinowo 44 25. 4. 2022 MUX-3 Piła / Rusinowo 33 25. 4. 2022 MUX-3 Piła / Rusinowo 31 25. 4. 2022 MUX-4 Piła / Rusinowo 42 25. 4. 2022 MUX-1 Płock / Rachocin 30 25. 4. 2022 MUX-2 Płock / Rachocin 44 25. 4. 2022 MUX-3 Płock / Rachocin 36 25. 4. 2022 MUX-4 Płock / Rachocin 47 25. 4. 2022 MUX-4 Płock / Radziwie 47 25. 4. 2022 MUX-3 Poznań / Piątkowo 27 25. 4. 2022 MUX-1 Poznań / Śrem 29 25. 4. 2022 MUX-2 Poznań / Śrem 23 25. 4. 2022 MUX-3 Poznań / Śrem 27 25. 4. 2022 MUX-4 Poznań / Śrem 42 25. 4. 2022 MUX-3 Słupsk / Bierkowo 48 25. 4. 2022 MUX-1 Szczecin / Kołowo 37 25. 4. 2022 MUX-2 Szczecin / Kołowo 34 25. 4. 2022 MUX-3 Szczecin / Kołowo 48 25. 4. 2022 MUX-4 Szczecin / Kołowo 30 25. 4. 2022 MUX-3 Szczecin / Warszewo 48 25. 4. 2022 MUX-3 Szymbark 22 25. 4. 2022 MUX-3 Toruń / Grębocin Cergia 36 25. 4. 2022 MUX-4 Wisła / Skrzyczne 24 25. 4. 2022 2) MUX-3 Włocławek Zazamcze / ul. Szpitalna 30 36 25. 4. 2022

3. ETAPA

Název multiplexu Název vysílače / stanoviště Kanál Datum spuštění Pozn. MUX-3 Busko Zdrój 47 23. 5. 2022 MUX-3 Cieszanów 26 23. 5. 2022 MUX-3 Częstochowa / Błeszno 41 23. 5. 2022 MUX-1 Częstochowa / Wręczyca Wielka 29 23. 5. 2022 MUX-2 Częstochowa / Wręczyca Wielka 32 23. 5. 2022 MUX-3 Częstochowa / Wręczyca Wielka 41 23. 5. 2022 MUX-4 Częstochowa / Wręczyca Wielka 38 23. 5. 2022 MUX-1 Dęblin / Ryki 22 23. 5. 2022 MUX-2 Dęblin / Ryki 44 23. 5. 2022 MUX-3 Dęblin / Ryki 40 23. 5. 2022 3) MUX-4 Dęblin / Ryki 32 23. 5. 2022 MUX-1 Dobromierz 30 23. 5. 2022 MUX-2 Dobromierz 44 23. 5. 2022 MUX-3 Dobromierz 47 23. 5. 2022 MUX-1 Gorlice / Maślana Góra 43 23. 5. 2022 MUX-2 Gorlice / Maślana Góra 36 23. 5. 2022 MUX-3 Gorlice / Maślana Góra 34 23. 5. 2022 MUX-3 Jędrzejów / Skroniów 47 23. 5. 2022 MUX-3 Kalisz / Chełmce 31 23. 5. 2022 MUX-1 Kalisz / Mikstat 44 23. 5. 2022 MUX-2 Kalisz / Mikstat 32 23. 5. 2022 MUX-3 Kalisz / Mikstat 31 23. 5. 2022 MUX-4 Kalisz / Mikstat 38 23. 5. 2022 MUX-1 Kamieńsk / Zwałowisko 46 23. 5. 2022 MUX-2 Kamieńsk / Zwałowisko 45 23. 5. 2022 MUX-3 Kamieńsk / Zwałowisko 26 23. 5. 2022 MUX-3 Kamionka 26 23. 5. 2022 MUX-3 Katowice / Bytków 41 23. 5. 2022 MUX-1 Katowice / Kosztowy 43 23. 5. 2022 MUX-2 Katowice / Kosztowy 23 23. 5. 2022 MUX-3 Katowice / Kosztowy 22 23. 5. 2022 MUX-3 Katowice / Kosztowy 41 23. 5. 2022 MUX-4 Katowice / Kosztowy 21 23. 5. 2022 MUX-3 Katowice / Rybnik 41 23. 5. 2022 MUX-3 Kielce / EC 47 23. 5. 2022 MUX-1 Kielce / Święty Krzyż 30 23. 5. 2022 MUX-2 Kielce / Święty Krzyż 44 23. 5. 2022 MUX-3 Kielce / Święty Krzyż 47 23. 5. 2022 MUX-4 Kielce / Święty Krzyż 42 23. 5. 2022 MUX-3 Konin / Żółwieniec 31 23. 5. 2022 MUX-1 Kraków / Chorągwica 43 23. 5. 2022 MUX-2 Kraków / Chorągwica 23 23. 5. 2022 MUX-3 Kraków / Chorągwica 22 23. 5. 2022 MUX-4 Kraków / Chorągwica 21 23. 5. 2022 MUX-3 Kraków / Krzemionki 22 23. 5. 2022 MUX-3 Krynica / g. Jaworzyna 34 23. 5. 2022 MUX-1 Leżajsk / Giedlarowa 43 23. 5. 2022 MUX-2 Leżajsk / Giedlarowa 41 23. 5. 2022 MUX-3 Leżajsk / Giedlarowa 26 23. 5. 2022 MUX-4 Leżajsk / Giedlarowa 31 23. 5. 2022 MUX-1 Łódź / EC 46 23. 5. 2022 MUX-2 Łódź / EC 45 23. 5. 2022 MUX-3 Łódź / EC 26 23. 5. 2022 MUX-1 Łódź / Zygry 46 23. 5. 2022 MUX-2 Łódź / Zygry 45 23. 5. 2022 MUX-3 Łódź / Zygry 26 23. 5. 2022 MUX-3 Międzybrodzie / g. Żar 22 23. 5. 2022 MUX-3 Ogrodzieniec 41 23. 5. 2022 MUX-3 Olesno / ul. Leśna 34 23. 5. 2022 MUX-1 Opole / Chrzelice 29 23. 5. 2022 MUX-2 Opole / Chrzelice 23 23. 5. 2022 MUX-3 Opole / Chrzelice 34 23. 5. 2022 MUX-4 Opole / Chrzelice 21 23. 5. 2022 MUX-3 Opole / Korfantego 34 23. 5. 2022 MUX-3 Plechów 47 23. 5. 2022 MUX-1 Przemyśl / Tatarska Góra 43 23. 5. 2022 MUX-2 Przemyśl / Tatarska Góra 41 23. 5. 2022 MUX-3 Przemyśl / Tatarska Góra 26 23. 5. 2022 MUX-1 Przysucha / Kozłowiec 30 23. 5. 2022 MUX-2 Przysucha / Kozłowiec 44 23. 5. 2022 MUX-3 Przysucha / Kozłowiec 26 23. 5. 2022 MUX-4 Przysucha / Kozłowiec 42 23. 5. 2022 MUX-1 Rabka / Luboń Wielki 43 23. 5. 2022 MUX-2 Rabka / Luboń Wielki 36 23. 5. 2022 MUX-3 Rabka / Luboń Wielki 22 23. 5. 2022 MUX-3 Radom / ul. Przytycka 40 23. 5. 2022 4) MUX-3 Rzeszów / Baranówka 29 23. 5. 2022 MUX-1 Rzeszów / Sucha Góra 43 23. 5. 2022 MUX-2 Rzeszów / Sucha Góra 32 23. 5. 2022 MUX-3 Rzeszów / Sucha Góra 29 23. 5. 2022 MUX-4 Rzeszów / Sucha Góra 31 23. 5. 2022 MUX-3 Sandomierz / ul. Mokoszyńska 47 23. 5. 2022 MUX-1 Sieciechów 46 23. 5. 2022 MUX-2 Sieciechów 45 23. 5. 2022 MUX-3 Sieciechów 33 23. 5. 2022 MUX-2 Skierniewice / Bartniki 29 23. 5. 2022 MUX-3 Skierniewice / Bartniki 33 23. 5. 2022 MUX-1 Solina / g. Jawor 43 23. 5. 2022 MUX-2 Solina / g. Jawor 32 23. 5. 2022 MUX-3 Solina / g. Jawor 29 23. 5. 2022 MUX-4 Solina / g. Jawor 31 23. 5. 2022 MUX-1 Świerczów 29 23. 5. 2022 MUX-2 Świerczów 23 23. 5. 2022 MUX-3 Świerczów 34 23. 5. 2022 MUX-3 Szczawnica / g. Jarmuta 34 23. 5. 2022 MUX-1 Szczawnica / g. Przehyba 43 23. 5. 2022 MUX-2 Szczawnica / g. Przehyba 36 23. 5. 2022 MUX-3 Szczawnica / g. Przehyba 34 23. 5. 2022 MUX-3 Szyndzielnia 41 23. 5. 2022 MUX-1 Tarnobrzeg / Machów 30 23. 5. 2022 MUX-2 Tarnobrzeg / Machów 41 23. 5. 2022 MUX-3 Tarnobrzeg / Machów 26 23. 5. 2022 MUX-1 Tarnów / g. Św. Marcina 43 23. 5. 2022 MUX-2 Tarnów / g. Św. Marcina 23 23. 5. 2022 MUX-2 Tarnów / g. Św. Marcina 36 23. 5. 2022 MUX-3 Tarnów / g. Św. Marcina 22 23. 5. 2022 MUX-3 Tarnów / g. Św. Marcina 29 23. 5. 2022 MUX-4 Tarnów / g. Św. Marcina 21 23. 5. 2022 MUX-3 Tomaszów Mazowiecki / ul. Mościckiego 26 23. 5. 2022 MUX-3 Tyble 26 23. 5. 2022 MUX-1 Wisła / Skrzyczne 43 23. 5. 2022 MUX-2 Wisła / Skrzyczne 23 23. 5. 2022 MUX-3 Wisła / Skrzyczne 41 23. 5. 2022 MUX-4 Wisła / Skrzyczne 21 23. 5. 2022 MUX-3 Wysoka / g. Św. Anny 34 23. 5. 2022 MUX-3 Zabrze 41 23. 5. 2022 MUX-1 Zakopane / Gubałówka 43 23. 5. 2022 MUX-2 Zakopane / Gubałówka 36 23. 5. 2022 MUX-3 Zakopane / Gubałówka 34 23. 5. 2022

4. ETAPA

Název multiplexu Název vysílače / stanoviště Kanál Datum spuštění MUX-1 Białystok / Krynice 43 27. 6. 2022 MUX-2 Białystok / Krynice 22 27. 6. 2022 MUX-3 Białystok / Krynice 35 27. 6. 2022 MUX-3 Cegielnia Markowicze 36 27. 6. 2022 MUX-3 Celiny Szlacheckie 33 27. 6. 2022 MUX-1 Chruszczewka 43 27. 6. 2022 MUX-2 Chruszczewka 39 27. 6. 2022 MUX-3 Chruszczewka 31 27. 6. 2022 MUX-3 Ciechanów / ul. Monte Cassino 42 27. 6. 2022 MUX-3 Czeremcha-Wieś 35 27. 6. 2022 MUX-3 Czyże 35 27. 6. 2022 MUX-3 Dęblin / Ryki 27 27. 6. 2022 MUX-3 Dęblin / Ryki 33 27. 6. 2022 MUX-3 Dobryń Duży 33 27. 6. 2022 MUX-3 Dubica Dolna 33 27. 6. 2022 MUX-1 Elbląg / Jagodnik 26 27. 6. 2022 MUX-2 Elbląg / Jagodnik 44 27. 6. 2022 MUX-3 Elbląg / Jagodnik 23 27. 6. 2022 MUX-4 Elbląg / Jagodnik 21 27. 6. 2022 MUX-3 Frombork / Biedkowo 23 27. 6. 2022 MUX-1 Giżycko / Miłki 26 27. 6. 2022 MUX-2 Giżycko / Miłki 22 27. 6. 2022 MUX-3 Giżycko / Miłki 48 27. 6. 2022 MUX-4 Giżycko / Miłki 24 27. 6. 2022 MUX-3 Hrubieszów 36 27. 6. 2022 MUX-3 Iława / Kisielice 23 27. 6. 2022 MUX-3 Jastrzębiec 42 27. 6. 2022 MUX-3 Kazimierz Dolny / Góry I 23 27. 6. 2022 MUX-3 Lipsk / ul. Jermakowicza 29 27. 6. 2022 MUX-3 Lipsko / ul. Spacerowa 27 27. 6. 2022 MUX-1 Łomża / Szosa Zambrowska 43 27. 6. 2022 MUX-2 Łomża / Szosa Zambrowska 22 27. 6. 2022 MUX-3 Łomża / Szosa Zambrowska 35 27. 6. 2022 MUX-3 Lublin / Boży Dar 23 27. 6. 2022 MUX-1 Lublin / Piaski 25 27. 6. 2022 MUX-2 Lublin / Piaski 39 27. 6. 2022 MUX-3 Lublin / Piaski 23 27. 6. 2022 MUX-4 Lublin / Piaski 21 27. 6. 2022 MUX-3 Lublin / ul. Raabego 23 27. 6. 2022 MUX-3 Makarki 35 27. 6. 2022 MUX-1 Olsztyn / Pieczewo 26 27. 6. 2022 MUX-2 Olsztyn / Pieczewo 28 27. 6. 2022 MUX-3 Olsztyn / Pieczewo 23 27. 6. 2022 MUX-4 Olsztyn / Pieczewo 21 27. 6. 2022 MUX-1 Ostrołęka / Ławy 26 27. 6. 2022 MUX-2 Ostrołęka / Ławy 28 27. 6. 2022 MUX-3 Ostrołęka / Ławy 42 27. 6. 2022 MUX-3 Płock / Rachocin 39 27. 6. 2022 MUX-3 Płock / Radziwie 39 27. 6. 2022 MUX-3 Radom / ul. Przytycka 27 27. 6. 2022 MUX-1 Różan 26 27. 6. 2022 MUX-2 Różan 28 27. 6. 2022 MUX-3 Różan 42 27. 6. 2022 MUX-4 Różan 21 27. 6. 2022 MUX-1 Siedlce / Łosice 43 27. 6. 2022 MUX-2 Siedlce / Łosice 39 27. 6. 2022 MUX-3 Siedlce / Łosice 31 27. 6. 2022 MUX-3 Siedlce / Łosice 33 27. 6. 2022 MUX-4 Siedlce / Łosice 32 27. 6. 2022 MUX-1 Skierniewice / Bartniki 43 27. 6. 2022 MUX-1 Suwałki / Krzemianucha 43 27. 6. 2022 MUX-2 Suwałki / Krzemianucha 22 27. 6. 2022 MUX-3 Suwałki / Krzemianucha 29 27. 6. 2022 MUX-4 Suwałki / Krzemianucha 24 27. 6. 2022 MUX-3 Szczuczyn 35 27. 6. 2022 MUX-1 Warszawa / PKiN 43 27. 6. 2022 MUX-2 Warszawa / PKiN 29 27. 6. 2022 MUX-3 Warszawa / PKiN 27 27. 6. 2022 MUX-4 Warszawa / PKiN 34 27. 6. 2022 MUX-1 Warszawa / Raszyn 43 27. 6. 2022 MUX-2 Warszawa / Raszyn 29 27. 6. 2022 MUX-3 Warszawa / Raszyn 27 27. 6. 2022 MUX-4 Warszawa / Raszyn 34 27. 6. 2022 MUX-1 Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a 25 27. 6. 2022 MUX-2 Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a 39 27. 6. 2022 MUX-3 Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a 23 27. 6. 2022 MUX-3 Wysoka Wieś / Dylewska Góra 23 27. 6. 2022 MUX-1 Zamość / Tarnawatka 34 27. 6. 2022 MUX-2 Zamość / Tarnawatka 39 27. 6. 2022 MUX-3 Zamość / Tarnawatka 36 27. 6. 2022 MUX-4 Zamość / Tarnawatka 32 27. 6. 2022 MUX-3 Zaskrodzie 35 27. 6. 2022

U našich severních sousedů se chystají významné změny v distribuci programů prostřednictvím pozemních vysílačů. Multiplexy budou překlopeny do DVB-T2 a programy do kodeku HEVC (H.265). Změna se dotkne i našich diváků v příhraničních oblastech, kteří toto vysílání přijímají.Hlavní celoplošné polské multiplexy aktuálně pracují va programy jsou šířeny v MPEG-4/H.264. To se ale v nadcházejících měsících změní. Hotovo bude na konci první poloviny letošního roku.Přechod z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC je naplánován na celkem 4 etapy. Ty budou stejné pro multiplexy 1, 2, 3 a 4. Rozdílný bude trochu multiplex 3, kde jsou některé oblasti součástí jiných etap přechodu na druhou generaci digitálního pozemního vysílání.Pro diváky v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji bude důležitá hned první etapa přechodu, která proběhne 28. března 2022, diváků Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Slovenska se bude týkat třetí etapa, která je naplánována na 23. května 2022.* 1. etapa ... 28.3.2022* 2. etapa ... 25.4.2022* 3. etapa ... 23.5.2022* 4. etapa ... 27.6.2022(1) V období od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Konin / Zółołoc vedeno ve standarduna kanálu 35.(2) V období od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Wisła / Skrzyczne vedeno ve standarduna kanálu 24.(3) V období od 23. 5. 2022 do 26. 6. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RTCN Dęblin / Ryki vedeno ve standarduna kanálu 40.(4) V období od 23. 5. 2022 do 26. 6. 2022 bude vysílání MUX-3 z vysílače RON Radom / Przytycká ulice realizováno ve standarduna kanálu 40.V České republice byl přechod na DVB-T2 dokončen na podzim 2020. Diváci mají k dispozici čtyři celoplošné DVB-T2 vysílací sítě pojmenované multiplex 21 multiplex 24 . Vysílací síť 21 slouží pro programy České televize a Českého rozhlasu, ostatní pro komerční stanice.zdroj: satkurier.pl redakce