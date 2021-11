Vysílač Cukrák funguje již 60 let

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní a rozhlasový vysílač Cukrák (foto: ČRa)



▲ Obr č. 2 - Televizní a rozhlasový vysílač Cukrák, odbavení signálu dříve (foto: ČRa)



Před 60 lety, 26. listopadu roku 1961, bylo zahájeno televizní vysílání z vysílače Cukrák. Ten vysílal na 1. kanále a jeho hlavním cílem bylo zkvalitnit televizní signál ve středních Čechách.Vysílač Cukrák je vysoký 193,5 metru a dodnes slouží svému účelu - České Radiokomunikace (ČRa) z něj šíří digitální pozemní televizní vysílání DVB-T2, a to jak programy České televize ( multiplex 21 ), tak i komerčních televizních stanic ( multiplex 22 multiplex 23 ). Vysílá zde i Český rozhlas Region v pásmu VKV/FM.Před tím, než byl uveden do provozu Cukrák, pokrýval Prahu a střední Čechy televizní signál pouze z vysílače Petřín. To bylo nedostatečné a bylo nutné pokrytí výrazně posílit. Stavba vysílače na Cukráku začala v roce 1959 a vysílání bylo zahájeno 26. listopadu 1961 na 1. kanále. Vysílač typu TV 30/10, který dodala Tesla Hloubětín, šířil televizní vlny výkonem 30 kW na území o rozloze 12 000 km2. Pokrývalo nejen Středočeský kraj, ale i část Českobudějovicka, Plzeňska, Ústecka, Liberecka, Hradecka a Jihlavska.V roce 1974 došlo k přestavbě tehdy 189,7 m vysoké ocelové věže. Za plného provozu byl na věž za pomocí vrtulníku nasazen nový laminátový nástavec, zpevněný výztuhami. Nová výška vysílače tak přesáhla 193 m. U základu má stavba průměr 16 m a v nejvyšší části pod laminátovým nástavcem s anténami 1,22 m. Konstrukce má v sobě umístěnou vyvažovací mechaniku, závaží, které zajišťuje stabilitu při velkém větru a dokáže vyvážit až metrové výkyvy věže. Speciální prstenec ve výšce 38 metrů zachycuje námrazu, které se v zimě tvoří na anténách.Dnes je Cukrák významným telekomunikačním objektem a vysílačem s vysokým pokrytím ze kterého vysílají televizní DVB-T2 multiplexy a také FM rozhlas.redakce