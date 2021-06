Multiplex 24 mění lokalitu vysílače v Děčíně

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pokrytí vysílače Děčín - Sokolí vrch, multiplex 24 (mapa: Digital Broadcasting)



▲ Obr č. 2 - Pokrytí celé České republiky, multiplex 24 (mapa: Digital Broadcasting)



Televizní programy, které jsou aktuálně šířeny v Multiplexu 24:

Společnost Digital Broadcasting pokračuje v trvalém zlepšování pokrytí svého DVB-T2 multiplexu 24. Dnes ráno uvedla do provozu nový vysílač Děčín - Sokolí vrch, který nahradí dosavadní Děčín - Chlum.Souběžný provoz nového a starého vysílače bude probíhat 3 měsíce. Během této doby by si měli domácnosti přesměrovat přijímací anténu na novou vysílací kótu. DVB-T2 multiplex 24 vysílá z nového vysílače na stejné vysílací frekvenci - tj. 474 GHz (K21).Nový vysílačpracuje na K21 s horizontální polarizací z nadmořské výšky 499 metrů. Výkon vysílače je 3981 Wattů ERP.Oproti původní lokalitě půjde o zlepšení v obou směrech - vysílač Děčín - Chlum byl jen v nadmořské výšce 439 metrů. Výkon vysílače je nižší 2511 Wattů ERP.Spuštěním vysílače Děčín - Sokolí vrch po vypnutí vysílače Děčín - Chlum bude z 79 vysílačů pokrývat 93,3 procent území a 97,6 procent populace, tj. 10.196.558 obyvatel České republiky.Nova, Nova Action Nova Gold , Paramount Network, JOJ Family, RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV, SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.redakce