Po roce 2030 může pozemní TV přijít o kmitočty

Je potřeba se obecně zamyslet nad budoucností terestriky. Jsme v rámci Evropy naprosto ojedinělí. Sousedé na Slovensku mají zhruba 3 procenta populace pokryto terestrickým vysíláním, Rakušané kolem pěti procent, stejně i Němci. Poláci, jak se domnívali, že jsou na tom strašně špatně, protože mají kolem 30 procent. U nás je to 65 procent a já si myslím, že by to mělo otevřít diskusi, kam to půjde dál a myslím, že to krásně pojmenoval ředitel ČT, že dneska už je terestrika velice drahé řešení a měl by se najít způsob na to zkoordinovat síly na internet a televizi zároveň. Nemá smysl podporovat obojí dvojí. To je neekonomické

Jak se bude vyvíjet terestrika?

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky (foto: SES)



Ta úvaha je trošku mylná z hlediska bezplatného příjmu, protože jste slyšeli generálního ředitele České televize že to (vysílání) není zadarmo. Stát to pořád něco stojí a to, že to neplatí koncový divák přímo neznamená, že je to zadarmo

Další celoplošné televizní vysílací sítě

Licence pro terestriku do roku 2030 a co potom?

Já plně respektuji názor paní předsedkyně a to její směřování úřadu. Nicméně ještě doufáme, že dojde k diskusi, protože si opravdu nemyslíme, že pozemní platforma televizního vysílání by měla po roce 2030 umřít a myslím, že bude hrát důležitou roli a bude to o následné diskusi. My to nevnímáme jako umíráček a budeme se snažit najít nějaké řešení

Společnost Digital Broadcasting bude také bojovat o to, aby terestrická platforma pokračovala a bude podporovat českého diváka, aby měl i nadále terestrickou platformu. Vidíme tu i možnost diskuse najít i shodné technické řešení, které by to umožňovalo

Pozemnímu televiznímu vysílání hrozí, že po roce 2030 přijde o některé využívané kmitočty. Pásmo 600 MHz by se mělo vyčlenit pro rozvoj mobilních sítí další generace. Zda k tomu dojde bude jasné v roce 2023, kdy se bude konat Světová radiokomunikační konference.," uvedla během konference Digimedia 2021 předsedkyně ČTÚ Hana Továrková."Předpoklad toho, kam se bude vyvíjet terestrika se dá odhadovat z průběhu mezinárodní konference v roce 2019 a je zcela jednoznačné, že otázka, kam půjdou frekvence (pásma) 600 MHz bude vznesena zcela relevantně na konferenci v roce 2023, na kterou se musíme připravit a její stanovisko Evropy by mělo být známo příští rok v létě," uvedla Hana Továrková.Generální ředitel společnosti České Radiokomunikace, jeden z hlavních poskytovatelů televizního signálu na klasickou pozemní anténu poznamenal, že případným koncem pozemního vysílání by diváci přišli o bezplatný příjem programů a byli by odkázáni na placené služby.," zdůraznila Hana Továrková z ČTÚ.Podle vládní strategie měly vzniknout další celoplošné vysílací sítě - multiplex 25 a multiplex 26. Jeden měl sloužit pro regionální vysílání České televize a další zájemce. ČT regionální vysílání vyřešila celoplošnou distribucí vysílání zpravodajství TS Brno a TS Ostrava. Vysílání z brněnského a ostravského studia tak mohou sledovat diváci po celé České republice.Vysílací kmitočty pro pozemní televizní vysílání jsou garantované do roku 2030. Do té doby by se nemělo nic měnit. A co bude po tomto roce zatím není známo."Licencím, které končí v roce 2030, není u nich absolutně žádná jistota, že budou úřadem prodlouženy. Takže v tomto směru chápu (provozovatele), že se jim to z podnikatelského hlediska líbit nemusí ale situace se vyvine podle vládní strategie, podle evropské strategie," popsala Hana Továrková z Českého telekomunikačního úřadu.O zachování DVB-T2 do budoucna hodlají bojovat stávající provozovatelé celoplošných multiplexů, společnosti České Radiokomunikace a Digital Broadcasting ," řekl Vít Vážan, šéf společnosti České Radiokomunikace (ČRa).," Jakub Juhas za společnost Digital Broadcasting.Podle materiálů společnosti ČRa sleduje pozemní televizní vysílání v EU 250 milionů domácností s průměrnou penetrací 42%. Euro divák věnuje sledování televizního vysílání v průměru 3 hodiny a 35 minut (v Česku 3 hodiny a 20 minut). Lineární televizi využívá 91% procent času (v Česku 90%).redakce