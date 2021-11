RTVS skončí v DVB-T s distribucí v MPEG-2

DNES!

Programové okruhy Jednotka, Dvojka a Trojka slovenského veřejnoprávního telerozhlasu RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) skončí v pozemní platformě MPEG-2 v SD rozlišení 13.12.2021. Po tomto datu budou stanice dostupné jen v MPEG-4 v HD.RTVS oznámil důležitou změnu v distribuci svých programů, které se dotkne divákům, kteří přijímají programy na klasickou pozemní anténu. Dne 13. prosince 2021 ukončí vdistribuci stanic Jednotka SD, Dvojka SD a Trojka SD. Diváci o uvedené programy nepřijdou - budou je moci nadále přijímat v technicky lepší kvalitě - v HD rozlišení v kodeku MPEG-4/H.264.S ohledem na chystané vypnutí MPEG-2/SD distribuce programů RTVS upozorňuje diváky pozemního vysílání, aby si do uvedeného termínu ověřili, zda jejich set top box, eventuálně televizor je schopen přijímat programy ve video kodeku MPEG-4. Přijímače starší šest až sedm let a více nebudou tyto požadavky splňovat. V takovém případě si musí divák do uvedeného data pořídit nový set top box, eventuálně televizor, který minimální technické požadavky splňuje.," uvedl Roman Skřivánek, ředitel sekce techniky RTVS.RTVS definitivně přechází na kompresní systém MPEG-4 po deseti letech terestrické distribuce. Vypnutí MPEG-2/SD vysílání je nevyhnutelné pro efektivnější využití kapacity veřejnoprávního multiplexu a RTVS to zejména umožní spustit vnový sportovní kanál RTVS Šport, který začne vysílat týden po vypnutí MPEG-2 modulace - tedy 20. prosince 2021.redakce