RTVS spustí sportovní kanál 20.12.2021

Ja ako veľký športový fanúšik sa teším, že už počas prvého roku existencie novej športovej televízie prinesieme najvýznamnejšie športové podujatia. Zároveň kľúčovým odkazom, ktorý chce RTVS cez športový okruh tlmočiť širokej verejnosti je, že pohyb a aktívny životný štýl sú základom všetkého. Zmyslom nového športového televízneho okruhu nie je len prinášať kvalitne remeselne spracované prenosy zo športových podujatí, ale najmä podnietiť všetky vekové a sociálne vrstvy a štruktúry obyvateľstva k pohybu, pretože čím viac sa človek každý deň hýbe, tým väčší predpoklad je, že bude silnejšia aj jeho imunita a zdravie. Zároveň bude mať z nového okruhu osoh aj kompletná komunita divákov RTVS, pretože bude mať každá jedna programová služba ďaleko pevnejšiu a stabilnejšiu programovú štruktúru

V pořadí čtvrtý televizní programový okruh slovenského veřejnoprávního vysílatele RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) zahájí vysílání 20. prosince 2021. Čtvrtý televizní kanál s názvem Šport se zaměří na sport a životní styl.Kanáldivákům přinese množství pořadů, atraktivních přímých přenosů, sportovní zpravodajství, různé archívní materiály, magazíny o zdravém životním stylu či dokumenty o slovenských sportovních velikánech.Vysílání sportovního kanálu bude spuštěno 20.12.2021 v 17:00 hodin. Prvním pořadem bude beseda, po které o půl hodiny později bude následovat dokument z příprav sportovní stanice pod názvem "Ako se stavia sen" (Jak se staví sen). Dvacetišesti minutový pořad přinese divákům exkluzivní pohled do zákulisí čtvrtého televizního vysílacího okruhu RTVS a to jak vzniká a také se podívá do historie sportovního vysílání v televizi a stejně tak divákům přinese i informace o tom, co mohou diváci ve vysílání nové moderní sportovní televize vidět. V 18 hodin začne hokejové studio, které otevře vybraný zápas 27. kola hokejové Tipos Extraligy.,“ uvedl generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník.Ve vysílání stávajících kanálů RTVS se o 100% rozšíří vysílání premiérových pořadů národnostního a regionálního vysílání, které tím dostane pevný časový prostor. Bude se stabilizovat a rozšiřovat dětské vysílání, Večerníček a bude vytvořený čtvrtý dětský blok. Vytvoří se také pravidelný prostor pro umělecké a hudební pořady a reprízy původních pořadů.Sportovní kanál RTVS může divákům v roce 2022 nabídnout všechny významné sportovní eventy a více než 3600 hodin přímých přenosů. Půjde o ZOH v Pekingu, MS v hokeji ve Finsku či MS ve fotbale v Kataru.Sportovní fanoušky jistě potěší i další významné sportovní události, jako např. Světový pohár v lyžování s Petrou Vlhovou, několik cyklistických závodů s Petrem Saganem, Světový pohár v biatlonu se sestrami Fialkovými, tenisová WTA Tour, fotbalová Evropská a Evropská konferenční liga, Liga národů a hokejová Tipos extraliga, mistrovství světa hráčů do 20 let, cyklistická Tour de France, ale i sporty jako futsal, házená, volejbal, basketbal, plavání, gymnastika, krasobruslení, vodní pólo a mnoho dalších.Kanál RTVS Šport bude vysílat 24 hodiny denně a jeho pevnou součástí bude i stále dynamické sportovní zpravodajství. A to i v podobě krátkých pětiminutových zpravodajských bloků, aby diváci měli aktuální přehled o dění ve sportu doma i ve světě.Stanice chce oživit i sportovní dokumentární tvorbu a výrazně posílit sportovní publicistiku.redakce