Český rozhlas na konci roku vypne AM vysílače

(kHz) Program Vysílač Stanoviště Výkon 270 ČRo Radiožurnál Uherské Hradiště Topolná 759 kW 639 ČRo Dvojka Ostrava Svinov 30 kW 639 ČRo Dvojka Praha Liblice 1,5 MW 954 ČRo Dvojka Brno Dobrochov 200 kW 954 ČRo Dvojka České Budějovice - 30 kW 954 ČRo Dvojka Karlovy Vary Počerny 20 kW 1071 ČRo Plus České Budějovice - 5 kW 1071 ČRo Plus Ostrava Svinov 5 kW 1332 ČRo Dvojka Moravské Budějovice Domamil 50 kW

▲ Tabulka č. 1 - Vysílače Českého rozhlasu v pásmech DV a SV (AM), které jsou v provozu do 31.12.2021



Důvody vypínání AM vysílačů

Náhrada za vypínané AM vysílače ČRo

▲ Obr č. 1 - Pokrytí DAB+ sítí ČRo (foto: ČRo)



a) digitální rozhlasové terestrické vysílání: DAB+

▲ Obr č. 2 - Přijímače pro DAB+



b) analogové rozhlasové terestrické vysílání: FM

c) digitální satelitní vysílání: DVB-S2

d) příjem prostřednictvím internetu, aplikací

S koncem roku 2021 dojde k významné změně v distribuci programů Českého rozhlasu (ČRo). Veřejnoprávní vysílatel ukončí šíření svých programů prostřednictvím AM vysílačů - tedy na střední a dlouhé vlně.Změny se týkají distribuce programových služeb, které od Nového roku nebudou šířeny přes střední a dlouhé vlny na níže uvedených vysílačích.ČRo prostřednictvím cíleného odpojovaného vysílání své posluchače informuje, že tato distribuce skončí a nabízí jim alternativní příjem těchto a dalších programů Českého rozhlasu. Vypnutí uvedených AM vysílačů je definitivní a nebude se odkládat. Serveru parabola.cz to potvrdil ČRo.K vypnutí AM vysílačů je důvodů celá řada. Provoz AM vysílačů je velmi finančně nákladný, na druhou stranu zvuk v těchto pásmech nedosahuje dostatečné kvality. Vysílateli ani neumožňuje poskytovat dodatečné multimediální služby jako je informace o vysílaném pořadu, program na další dny, obrázky a další.AM má i pro některé posluchače i výhody. Především je to široká podpora příjmu AM vysílání rozhlasovými přijímači a také i značně větší dosah až několik stovek kilometrů od vysílače.Posluchači mají několik možností, jak si naladit trojici rozhlasových stanic po vypnutí AM vysílačů.Pokud se posluchače vypnutí AM vysílačů týká, doporučuje rozhlas přejít rovnou na příjem digitálního rozhlasu v systému DAB+. To ale nejspíš bude vyžadovat pořízení novějšího rozhlasového přijímače, který DAB/DAB+ podporuje. Výhodou je kvalitnější zvuk oproti AM, širší nabídka programů, informace o pořadu, multimediální data a jiné.ČRo aktuálně pokrývá 95 procent populace České republiky DAB+ a je proto velmi pravděpodobné, že i ve Vaší lokalitě naladíte DAB+ multiplex ČRo - v Čechách se vysílá na bloku 12C a na Moravě 12D. Nevýhodou této distribuce je omezené na pokrytí České republiky. V zahraničí programy ČRo v DAB+ pravděpodobně naladíte, eventuálně jen blízkosti českých hranic. Pokrytí nemusí být dostatečné ještě ani v samotném Česku. Zejména ve městech a tunelech. Po vypnutí AM vysílačů budou investice směřovat právě do rozšíření a zlepšení pokrytí DAB+ sítě vysílačů a to by zároveň mělo umožnit zvýšit kapacitu multiplexu pro užitečná data, naopak by se snížila kapacita pro opravná data.K programům ČRo se mohou posluchači dostat také prostřednictvím FM vysílačů s pokrytím většiny populace Česka. Kmitočty pro programy Dvojka a Plus se v minulosti našly optimalizací celoplošných sítí Českého rozhlasu a spuštěním pokrývačů menšího výkonu.FM pásmo má většina rozhlasových přijímačů a proto přechod z AM na analogové FM může být pro koncesionáře nejjednodušší. I v tomto případě platí pokrytí omezené na území České republiky, směrem od českých hranic signál postupně klesá. Daleko od českých hranic příjem programů ČRo touto cestou není možný.Většina programů ČRo - krom nových digitálních stanic ČRo Radiožurnál Sport a ČRo Pohoda - jsou dostupné zcela zdarma a bez jakékoliv přístupové karty ze satelitu Astra 3B (23,5°E), který využívá i česko-slovenská platforma Skylink . Příjem touto cestou je možný nejenom na celém území České republiky ale na většině území Evropy v rámci pokrytí širokého svazku zmíněné družice. Nutný je DVB-S2 přijímač s podporou audio kodeku AAC.Nevýhodou satelitního signálu je jeho omezený mobilní příjem na lokalitu, kde bude satelitní parabola nasměrována na příslušnou družici. Mezi výhody naopak patří to, že není nutné internetové připojení.Všechny programy Českého rozhlasu může posluchač "naladit" také na internetu a to buď přímo prostřednictvím webové aplikace, linků se streamy stanic nebo skrze programové aplikace (MůjRozhlas). V těchto případech koncesionář potřebuje internetové připojení, což může být v zahraničí hlavní překážkou v příjmu vysílání.redakce