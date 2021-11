České licence pro nové stanice, včetně ZUN a Nickelodeon Polska

DNES!

Některé televizní stanice v zahraniční budou moci vysílat své programy s českou licencí. Zároveň mohou na českém trhu působit nové české televizní a rozhlasové stanice, včetně programu ZUN. Rozhodla o tom RRTV.Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním 19. zasedání konaném 9. listopadu 2021 rozhodla o udělení několika vysílacích licencí televizním a rozhlasovým stanicím šířeným prostřednictvím pozemního vysílání (DAB+, DVB-T2) a satelitu.Na českém trhu může zahájit vyslání nová rozhlasová stanice Zoner Underground Network (ZUN). Licenci pro digitální pozemní rozhlasové vysílání pro tento program získala pražská společnost Underground Media Management s.r.o. Licence platí 8 let od právní moci rozhodnutí.V pozemním vysílání (DVB-T2) se může také objevit nový program s názvem "Připrav se na budoucnost s programem DofE" společnosti společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. Podle licenčních podmínek se bude jednat o informační program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Stanice bude vysílat 17 hodin programu denně v českém jazyce. Vysílání bude poskytováno na území České republiky. Licence platí 12 let.Český regulátor médií RRTV udělil také satelitní licence české společnosti ViacomCBS Networks International Czech pro vysílání programů v zahraničí - konkrétně dětských kanálů Nickelodeon Polska a Nickelodeon Austria pro polský, respektive rakouský trh.Podle licenčních podmínek bude Nickelodeon Polska a Nickelodeon Austria programem zaměřený na americké animované a hrané seriály. Stanice bude šířena na území Polska, respektive Rakouska a vysílat v polštině, respektive v němčině. Zatímco polská verze bude vysílat 24 hodiny denně, rakouská 19 až 24 hodiny denně.RRTV zároveň informoval své protějšky v Polsku a Rakousku, že na jejich území se mohou vysílat lokální verze dětské stanice Nickelodeon s českou satelitní vysílací licencí. Licence platí 12 let.ViacomCBS vysílá již řadu lokálních, regionálních a globálních verzí programů s českou licencí. Patří mezi ně například Nicelodeon Global, NickToons, Nick Music, Nick Jr., TeenNick, Comedy Central, Paramount Channel, Paramount Network, verze kanálů MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits či club MTV.redakce