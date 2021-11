Slovenská TV8 HD se přesune na kapacitu Skylinku

DNES!



▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní nabídky platformy Skylink (foto: M7 Group)

Velmi nás těší, že si nás TV8 (TV OSEM) vybrala pro další satelitní distribuci TV OSEM prostřednictvím Astra na pozici 23,5° východně, a těšíme se na plodnou spolupráci. Navíc jsme velmi rádi, že můžeme našim předplatitelům Skylinku na Slovensku a v České republice nabídnout možnost nadále sledovat TV OSEM ve vynikající HD kvalitě obrazu prostřednictvím vyhrazené EPG pozice

Klíčovým důvodem pro uzavření partnerství s M7 Group je, že nám zajišťuje kvalitní satelitní distribuci TV OSEM pro co nejširší publikum na Slovensku a v České republice. Nejen do satelitních domácností Skylink TV, ale i k operátorům třetích stran v regionu. Pro tento účel je M7 Group velmi zkušeným a důvěryhodným partnerem a my se těšíme na dlouhodobou spolupráci

Slovenský lifestylový kanál TV8 (TV OSEM) bude měnit vysílací parametry na satelitu Astra 3B . Lucemburská mediální skupina M7 Group , vlastník CANAL+ a jeden z předních operátorů pay-tv , uzavřel mnohaletý kontrakt s provozovatelem TV8 ohledně HD distribuce na satelitu Astra na pozici 23,5°E. Aktuálně TV8 HD (TV OSEM HD) vysílá FTA z kapacity společnosti Towercom TV8 od roku 2010 přináší divákům na Slovensku a v České republice pořady týkající se zdraví, životního stylu, hudby, folklóru a esoteriky. Většina vysílacího času je interaktivní - diváci se mohou podílet na aktuálním vysíláním a to zavoláním do televizního studia.Stanicebude z kapacity společnosti M7 Group vysílat od 1.12.2021. S ohledem na skutečnost, že tento program se již vysílá z multiplexu jiného operátora, bude pro diváky tato změna znamenat jen přeladění programu na nové parametry.Součástí dohody s M7 Group je zařazení stanice TV8 do elektronického programového průvodce (EPG) platformy Skylink, přední televizní služby na Slovensku a v České republice, kterou využívá více než 1,5 milionu televizních domácností.Společnost M7 Platform Servisem bude poskytovat koncové distribuční řešení, které umožní šířit program i prostřednictvím dalších operátorů na Slovensku i v České republice.," říká Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group.Peter Borovička, generální ředitel TV OSEM, komentuje: "."plánované technické parametry - TV8 HD (TV OSEM HD) od 1.12.2021:satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,109 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce