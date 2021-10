Prima Show startuje. Jak ji naladit?

DNES!

Jak naladit Prima Show?

Televizní skupina Prima spouští na českém trhu v pořadí desátý lineární kanál, který zaplní mezeru v nabídce žánrů. Stanice se bude zcela věnovat žánru reality show a to jak domácí, tak i zahraniční produkce. Program startuje v pondělí 25.10.2021.Společnosti FTV Prima se podařilo přijít na trh s obsahem, na který není zcela zaměřená žádná volně vysílaná stanice či placený program - reality show. Hlavními hrdiny nové stanice s názvem Prima Show jsou lidé, kteří se účastní různých soutěží tohoto typu.Divákům máco nabídnout. Z domácí produkce půjde o druhou řadu úspěšné reality show Like House, televizní seznamky Farmář hledá ženu a První večeře, módní show Královny butiků, cestu za změnou životního stylu Tlouštíci.Ze zahraničních formátů se na Prima Show objeví britská reality show za změnou vizáže O 100% hezčí a Mistři šokujících proměn, americkou verzi Výměny manželek, britskou show s odbornicemi na čistotu Máte doma uklizeno? či australská reality show Krásky a šprti, kde deset krásek a šprtů se pokusí vytvořit zamilované páry a řada dalších pořadů.Stanice je od svého spuštění dostupná divákům na klasickou pozemní anténu v rámci celoplošné DVB-T2 sítě společnosti České Radiokomunikace ( multiplex 22 ). Stanici se již v minulých dnech objevila automaticky na pozici "Test 2", pokud se tak nestalo, stačí provést ruční či automatické vyhledávání. V zásadě platí, že kdo může na pozemní anténu přijímat hlavní kanál TV Prima a další její tématické stanice, naladí i nový program, neboť vysílá ve stejném multiplexu a tedy má stejnou dostupnost.Jiná situace je u provozovatelů placených televizních platforem, kde se program nemusí objevit automaticky v den startu spuštění stanice ale klidně i s několikadenním zpožděním. Výjimečně i po několika měsících. Vše totiž záleží na dohodě provozovatele stanice s televizním operátorem. Zařazení programu do nabídky pay-tv operátorů tedy není automatické.Nový kanál Prima Show zatím není zařazen do nabídky žádné satelitní platformy.FTV Prima v Česku aktuálně provozuje 9 lineárních kanálů - hlavní stanici TV Prima, tentýž program s časovým posunem Prima +1 a tématické programy - mužský Prima COOL , ženský Prima LOVE , dokumentární Prima ZOOM , filmový kanál Prima MAX , krimi stanici Prima KRIMI , zpravodajský kanál CNN Prima NEWS, hvězdný kanál Prima STAR a také mezinárodní kanál Prima PLUS, který se vysílá na Slovensku.redakce