Prima Show začne vysílat s reality show Výměna manželek USA

Pondělí, 25.10.2021

Úterý, 26.10.2021

Středa, 27.10.2021

Čtvrtek, 28.10.2021

Pátek, 29.10.2021

Sobota, 30.10.2021

Neděle, 31.10.2021

Pondělí, 01.11.2021

V pondělí 25. října 2021 v 17:20 hodin zahájí vysílání Prima Show, v pořadí již jedenáctý kanál skupiny FTV Prima a celkově desátý na českém televizním trhu. Nový kanál cílí na příznivce reality show a především na ženské publikum.Nový lineární kanálbude od svého spuštění dostupný divákům na klasickou pozemní anténu v rámci celoplošné DVB-T2 sítě ( multiplex 22 ), který šíří všechny ostatní kanály Primy, včetně relativně nedávno spuštěného hvězdného kanálu Prima Star. Nová stanice Prima Show již vysílá svoji programovou smyčku. Vysílání je šířeno v HEVC v SD kvalitě.Prima Show bude vysílat české a americké verze reality show. Diváci se mohou těšit na druhou řadu Like house, Královny butiků. Ze zahraničních pak na zmíněnou Výměnu manželek USA, Ostrov pokušení, Slunce, sex a rodiče v patách a řadu dalších.17.20 Výměna manželek USA XIII (1)(Wife Swap USA) Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra19.05 Farmář hledá ženuV první epizodě mezinárodně úspěšné reality show se představí deset svobodných farmářů různého věku z celé republiky, kteří hledají ženy k vážnému seznámení. Z medailonů se dozvíte to podstatné o jejich hospodářství, lásce k přírodě, a především o tom, jakou ženu chtějí poznat20.10 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den21.10 O 100 % hezčí I (1)(100% Hotter) Jade a Maisie Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)22.20 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra22.45 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den23.45 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra00.40 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra01.00 Farmář hledá ženuV první epizodě mezinárodně úspěšné reality show se představí deset svobodných farmářů různého věku z celé republiky, kteří hledají ženy k vážnému seznámení. Z medailonů se dozvíte to podstatné o jejich hospodářství, lásce k přírodě, a především o tom, jakou ženu chtějí poznat02.10 Výměna manželek USA XIII (1)(Wife Swap USA) Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)03.05 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.00 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.20 Závěr vysílání11.05 O 100 % hezčí I (1)(100% Hotter) Jade a Maisie Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)12.05 Výměna manželek USA XIII (1)(Wife Swap USA) Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)13.00 TlouštíciRizikovým těhotenstvím se prý doslova projedla. Věřila, že po porodu všechno zhubne! Jenže náročnou péči o dvojčátka kompenzovala jídlem a zkratkovité pokusy rázně zhubnout skončily jojo efektem. Kvůli své obezitě se Markéta nakonec přestala mít ráda a jako „tlouštík“ nechtěla ani před oltář. Podaří se mladé mamince zhubnout natolik, aby z ní byla nejen hezká nevěsta, ale i maminka plná energie?14.05 TlouštíciJídlo bylo pro Otu drogou! Vypil až osm litrů sladkých nápojů denně, k tomu spořádal obrovské porce jídla. „Trpím žravostí!“ tvrdil. Přestal se hýbat a myslel jen na to, co by snědl. Co s tělem udělá závislost na jídle a cukru? Podaří se Otovi zhubnout, a doslova si tak zachránit život?15.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra16.05 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra - a láska může začít17.20 Výměna manželek USA XIII (2)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra19.05 Farmář hledá ženuLaďka Něrgešová pomáhá několika osamělým farmářům najít ženy, které se nakonec mohou stát i jejich manželkami. Show nabízí jedinečnou šanci sledovat navazování partnerských vztahů v reálných kulisách života na farmě, uprostřed čisté přírody a při tvrdé práci20.10 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den21.10 O 100 % hezčí I (2)Phoebe a Daisy Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)22.20 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra22.45 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den23.45 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra00.40 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra01.00 Farmář hledá ženuLaďka Něrgešová pomáhá několika osamělým farmářům najít ženy, které se nakonec mohou stát i jejich manželkami. Show nabízí jedinečnou šanci sledovat navazování partnerských vztahů v reálných kulisách života na farmě, uprostřed čisté přírody a při tvrdé práci02.05 Výměna manželek USA XIII (2)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)03.05 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.00 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.20 Závěr vysílání11.10 O 100 % hezčí I (2)Phoebe a Daisy Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)12.10 Výměna manželek USA XIII (2)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)13.05 Farmář hledá ženuV první epizodě mezinárodně úspěšné reality show se představí deset svobodných farmářů různého věku z celé republiky, kteří hledají ženy k vážnému seznámení. Z medailonů se dozvíte to podstatné o jejich hospodářství, lásce k přírodě, a především o tom, jakou ženu chtějí poznat14.10 O 100 % hezčí I (1)(100% Hotter) Jade a Maisie Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)15.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra16.05 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra a láska může začít17.20 Výměna manželek USA XIII (3)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra19.05 Farmář hledá ženuA je to tady! Nejpřitažlivější farmáři, kterým napsalo nejvíce žen, se s nimi poprvé setkávají osobně. S vybranými pak stráví celý den, na jehož konci si definitivně zvolí ženy, které s nimi prožijí týden na farmě. Moderuje Laďka Něrgešová20.10 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den21.10 O 100 % hezčí I (3)Ismini a Jordan Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)22.20 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra22.45 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den23.45 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra00.40 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra01.00 Farmář hledá ženuA je to tady! Nejpřitažlivější farmáři, kterým napsalo nejvíce žen, se s nimi poprvé setkávají osobně. S vybranými pak stráví celý den, na jehož konci si definitivně zvolí ženy, které s nimi prožijí týden na farmě. Moderuje Laďka Něrgešová02.10 Výměna manželek USA XIII (3)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)03.05 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.10 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.30 Závěr vysílání11.10 O 100 % hezčí I (3)Ismini a Jordan Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)12.10 Výměna manželek USA XIII (3)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)13.05 Farmář hledá ženuLaďka Něrgešová pomáhá několika osamělým farmářům najít ženy, které se nakonec mohou stát i jejich manželkami. Show nabízí jedinečnou šanci sledovat navazování partnerských vztahů v reálných kulisách života na farmě, uprostřed čisté přírody a při tvrdé práci14.10 O 100 % hezčí I (2)Phoebe a Daisy Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)15.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra16.05 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra a láska může začít17.20 Výměna manželek USA XIII (4)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra19.05 Farmář hledá ženuFarmáři přivítají své vyvolené ženy u sebe na farmách. Ačkoli někde počínající vzájemné sympatie utlumí šok z neznámého prostředí, všude je hlad po opravdové lásce. Moderuje Laďka Něrgešová20.10 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den21.10 O 100 % hezčí I (4)Aggy a Jodie Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)22.20 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra22.45 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den23.45 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra00.40 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra01.00 Farmář hledá ženuFarmáři přivítají své vyvolené ženy u sebe na farmách. Ačkoli někde počínající vzájemné sympatie utlumí šok z neznámého prostředí, všude je hlad po opravdové lásce. Moderuje Laďka Něrgešová02.05 Výměna manželek USA XIII (4)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)03.05 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.00 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.20 Závěr vysílání11.05 O 100 % hezčí I (4)Aggy a Jodie Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)12.05 Výměna manželek USA XIII (4)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)13.00 Farmář hledá ženuA je to tady! Nejpřitažlivější farmáři, kterým napsalo nejvíce žen, se s nimi poprvé setkávají osobně. S vybranými pak stráví celý den, na jehož konci si definitivně zvolí ženy, které s nimi prožijí týden na farmě. Moderuje Laďka Něrgešová14.10 O 100 % hezčí I (3)Ismini a Jordan Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)15.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra16.05 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo nezadaným mužům a ženám všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra - a láska může začít17.20 Výměna manželek USA XIII (5)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.10 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra19.05 Farmář hledá ženuPo noci strávené na farmách se desítka vyvolených žen probouzí poprvé v rolích hospodářek v naprosto neznámém prostředí. Ale ani jejich farmářům se v nejdivočejších snech nezdálo o tom, co je na cestě za láskou čeká... Moderuje Laďka Něrgešová20.10 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den21.10 O 100 % hezčí I (5)Sophie a Thomas Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)22.20 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra22.45 Královny butikůČtyři soutěžící, stylista Filip Vaněk, móda, elegance, styl, trendy a inspirace. Která z vás se stane Královnou butiků ve velkém pátečním finále? Novou módní reality show vysíláme každý všední den23.45 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra00.40 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra01.00 Farmář hledá ženuPo noci strávené na farmách se desítka vyvolených žen probouzí poprvé v rolích hospodářek v naprosto neznámém prostředí. Ale ani jejich farmářům se v nejdivočejších snech nezdálo o tom, co je na cestě za láskou čeká... Moderuje Laďka Něrgešová02.10 Výměna manželek USA XIII (5)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)03.05 Like house 2Vítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.00 Like house 2 night showVítejte v LIKE HOUSE 2! Nové soutěže, nové vztahy a jedna výhra04.20 Závěr vysílání10.55 O 100 % hezčí I (5)Sophie a Thomas Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)11.55 Výměna manželek USA XIII (5)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)12.50 Farmář hledá ženuFarmáři přivítají své vyvolené ženy u sebe na farmách. Ačkoli někde počínající vzájemné sympatie utlumí šok z neznámého prostředí, všude je hlad po opravdové lásce. Moderuje Laďka Něrgešová13.55 O 100 % hezčí I (4)Aggy a Jodie Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)14.55 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra a láska může začít16.00 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra a láska může začít17.05 Výměna manželek USA XIII (6)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.00 Mistři šokujících proměn II (1)(Body Fixers) Mistři šokujících proměn vyřeší každý problém. Zjizvenou pokožku, velký nos, nevzhledné vlasy či okousané nehty... Britská reality show (2016)19.10 Máte doma uklizeno? I (1)(How Clean is Your House?) Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech. Chcete vidět ty nejneuklizenější domovy, jaké si jen dovedete představit? A podaří se je s pomocí těchto dvou dam uklidit? Britská reality show (2003)19.45 Máte doma uklizeno? I (2)Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech. Chcete vidět ty nejneuklizenější domovy, jaké si jen dovedete představit? A podaří se je s pomocí těchto dvou dam uklidit? Britská reality show (2003)20.10 Krásky a šprti VII (1)(Beauty and the Geek) Deset krásek a šprtů, kteří se k sobě na první pohled nehodí, se pokusí vytvořit zamilované páry. V cestě za vítězstvím je čeká řada výzev... Australská reality show (2021)21.05 Krásky a šprti VII (2)Deset krásek a šprtů, kteří se k sobě na první pohled nehodí, se pokusí vytvořit zamilované páry. V cestě za vítězstvím je čeká řada výzev... Australská reality show (2021)22.00 Slunce, sex a rodiče v patách III (1)(Sun, Sex and Suspicious Parents) Teenageři se vydávají na svoje první prázdniny v zahraničí. Těší se na alkohol, nevázaný sex, večírky s přáteli, a především svobodu. Nevědí však, že je jejich rodiče skrytě pozorují... Britská reality show (2012)23.20 Mistři šokujících proměn II (1)(Body Fixers) Mistři šokujících proměn vyřeší každý problém. Zjizvenou pokožku, velký nos, nevzhledné vlasy či okousané nehty... Britská reality show (2016)00.25 Krásky a šprti VII (1)(Beauty and the Geek) Deset krásek a šprtů, kteří se k sobě na první pohled nehodí, se pokusí vytvořit zamilované páry. V cestě za vítězstvím je čeká řada výzev... Australská reality show (2021)01.20 Krásky a šprti VII (2)Deset krásek a šprtů, kteří se k sobě na první pohled nehodí, se pokusí vytvořit zamilované páry. V cestě za vítězstvím je čeká řada výzev... Australská reality show (2021)02.15 Slunce, sex a rodiče v patách III (1)(Sun, Sex and Suspicious Parents) Teenageři se vydávají na svoje první prázdniny v zahraničí. Těší se na alkohol, nevázaný sex, večírky s přáteli, a především svobodu. Nevědí však, že je jejich rodiče skrytě pozorují... Britská reality show (2012)03.20 Výměna manželek USA XIII (6)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)04.10 Slunce, sex a rodiče v patách III (1)(Sun, Sex and Suspicious Parents) Teenageři se vydávají na svoje první prázdniny v zahraničí. Těší se na alkohol, nevázaný sex, večírky s přáteli, a především svobodu. Nevědí však, že je jejich rodiče skrytě pozorují... Britská reality show (2012)05.10 Závěr vysílání10.50 Máte doma uklizeno? I (1)(How Clean is Your House?) Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech. Chcete vidět ty nejneuklizenější domovy, jaké si jen dovedete představit? A podaří se je s pomocí těchto dvou dam uklidit? Britská reality show (2003)11.20 Máte doma uklizeno? I (2)Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech. Chcete vidět ty nejneuklizenější domovy, jaké si jen dovedete představit? A podaří se je s pomocí těchto dvou dam uklidit? Britská reality show (2003)11.55 Výměna manželek USA XIII (6)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)12.50 Farmář hledá ženuPo noci strávené na farmách se desítka vyvolených žen probouzí poprvé v rolích hospodářek v naprosto neznámém prostředí. Ale ani jejich farmářům se v nejdivočejších snech nezdálo o tom, co je na cestě za láskou čeká... Moderuje Laďka Něrgešová13.55 O 100 % hezčí I (5)Sophie a Thomas Stylistka, kadeřník a masérka mají nelehký úkol. Vypořádat se s největšími módními pohromami Británie... Britská reality show (2016)14.55 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra a láska může začít16.00 První večeřePrvní večeře! Nová seznamovací show, která dává možnost rande naslepo pro nezadané muže a ženy všech věkových kategorií v příjemné restauraci. Dobré jídlo připravené pod taktovkou Zdeňka Pohlreicha, intimní atmosféra a láska může začít17.05 Výměna manželek USA XIII (7)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)18.00 Mistři šokujících proměn II (2)Mistři šokujících proměn vyřeší každý problém. Zjizvenou pokožku, velký nos, nevzhledné vlasy či okousané nehty... Britská reality show (2016)19.10 Máte doma uklizeno? I (3)Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech. Chcete vidět ty nejneuklizenější domovy, jaké si jen dovedete představit? A podaří se je s pomocí těchto dvou dam uklidit? Britská reality show (2003)19.45 Máte doma uklizeno? I (4)Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech. Chcete vidět ty nejneuklizenější domovy, jaké si jen dovedete představit? A podaří se je s pomocí těchto dvou dam uklidit? Britská reality show (2003)20.10 Ostrov pokušení III (1)(Temptation Island) Hra začíná Čtyři páry, které se ve svém vztahu ocitly na křižovatce a neví, jak se posunout dál, se vypraví na Ostrov pokušení, aby zjistily, zda k sobě skutečně patří. V rozhodování jim má pomoci dvanáct svobodných mužů a dvanáct svobodných žen, kteří přišli na ostrov hledat lásku... Americká reality show (2021)21.05 Ostrov pokušení III (2)Mizera Čtyři páry, které se ve svém vztahu ocitly na křižovatce a neví, jak se posunout dál, se vypraví na Ostrov pokušení, aby zjistily, zda k sobě skutečně patří. V rozhodování jim má pomoci dvanáct svobodných mužů a dvanáct svobodných žen, kteří přišli na ostrov hledat lásku... Americká reality show (2021)22.00 Slunce, sex a rodiče v patách III (2)Teenageři se vydávají na svoje první prázdniny v zahraničí. Těší se na alkohol, nevázaný sex, večírky s přáteli, a především svobodu. Nevědí však, že je jejich rodiče skrytě pozorují... Britská reality show (2012)23.20 Mistři šokujících proměn II (2)Mistři šokujících proměn vyřeší každý problém. Zjizvenou pokožku, velký nos, nevzhledné vlasy či okousané nehty... Britská reality show (2016)00.25 Ostrov pokušení III (1)(Temptation Island) Hra začíná Čtyři páry, které se ve svém vztahu ocitly na křižovatce a neví, jak se posunout dál, se vypraví na Ostrov pokušení, aby zjistily, zda k sobě skutečně patří. V rozhodování jim má pomoci dvanáct svobodných mužů a dvanáct svobodných žen, kteří přišli na ostrov hledat lásku... Americká reality show (2021)01.20 Ostrov pokušení III (2)Mizera Čtyři páry, které se ve svém vztahu ocitly na křižovatce a neví, jak se posunout dál, se vypraví na Ostrov pokušení, aby zjistily, zda k sobě skutečně patří. V rozhodování jim má pomoci dvanáct svobodných mužů a dvanáct svobodných žen, kteří přišli na ostrov hledat lásku... Americká reality show (2021)02.15 Slunce, sex a rodiče v patách III (2)Teenageři se vydávají na svoje první prázdniny v zahraničí. Těší se na alkohol, nevázaný sex, večírky s přáteli, a především svobodu. Nevědí však, že je jejich rodiče skrytě pozorují... Britská reality show (2012)03.30 Výměna manželek USA XIII (7)Jak to dopadne, když se ve dvou rodinách na deset dní vymění manželky? Americká reality show (2020)04.25 Slunce, sex a rodiče v patách III (2)Teenageři se vydávají na svoje první prázdniny v zahraničí. Těší se na alkohol, nevázaný sex, večírky s přáteli, a především svobodu. Nevědí však, že je jejich rodiče skrytě pozorují... Britská reality show (2012)05.25 Závěr vysílání