Nova Lady začne vysílat 18. října. Prvním pořadem bude seriál Ulice

Pondělí, 18.10.2021

Úterý, 19.10.2021

Středa, 20.10.2021

Čtvrtek, 21.10.2021

Pátek, 22.10.2021

Sobota, 23.10.2021

Neděle, 24.10.2021

Pondělí, 25.10.2021

Od 18. října 2021 bude na českém trhu vysílat nový tématický kanál skupiny Nova s názvem Nova Lady. Jak již název stanice napovídá, vysílání bude cílit především na ženy, kterým přinese seriály, telenovely, reality show či dramata.Z pořadů vlastní produkce to bude denní seriál Ulice, populární seriál Ordinace v růžové zahradě 2 a Mise nový domov. Z akvizic se mohou diváci těšit na romantický seriál Moje sladká lež, americký Dobrý doktor, či britský Panství Downton. Z reality show je do vysílání naplánován titul Vítejde doma.Od svého spuštění bude Nova Lady dostupná divákům pozemního vysílání v rámci DVB-T2 sítě společnosti Digital Broadcasting multiplex 24 ), kde již probíhá testovací vysílání v podobě krátké propagační smyčky. Dále bude stanice dostupná u placených televizních operátorů, kteří se s provozovatelem dohodnou na komerčních podmínkách.Ukázka z TV programu Nova Lady na první vysílací týden.11.45 Ulice (3322)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák12.40 BabyPatnáctiletá Larkin žije se svými rodiči a babičkou v domě na ostrově. Jednoho dne naleznou před svým prahem košík s miminkem a dopis, který tam nechala jeho nemocná matka. Vytipovala si jejich rodinu a je přesvědčená, že se o dcerušku Sofii dobře postarají než se uzdraví... Americké drama (2000)14.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (108)Modré z nebe Vrací se Tomáš a všechny překvapí - chce tu zůstat. Lucie poznává, že jí začínají problémy. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (109)To je zase dneska den Daniela proti Daliborovi poštve jeho přítele Pavla Getze. Dalibor se mezi nimi musí rozhodnout. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.35 Moje sladká lež (1)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)17.30 Moje sladká lež (2)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)18.25 Mise nový domov (1)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Postarají se o rekonstrukci bytu a spolu se speciálními hosty dodají i nový životní elán. To vše v rodině, kde roli mámy a dětí musela převzít babička s dědou. Režie L. Matějíčka Sehnalová a D. Domanský (2017)19.35 Vítejte doma (1)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Panství Downton (1)(Downton Abbey) Píše se rok 1912. Na panství Downton dorazí zpráva, že dědic titulu hrabat Granthamu zahynul při ztroskotání Titaniku. Panství spravuje lord Robert Crawley, který vděčí za svůj majetek americké manželce Coře. Mají tři dcery, a podle svatební smlouvy, formulované Robertovým otcem, může panství a veškerý majetek připadnout pouze mužskému dědici. Nejstarší dceři Mary je proto třeba rychle najít ženicha. Nejvhodnějším se jeví vzdálený bratranec Matthew Crawley... Britský romantický seriál (2010)21.40 Dobrý doktor I (1)(The Good Doctor I) Vůně spáleného jídla Shaun Murphy, mladý chirurg s autismem se syndromem učence, se přesouvá z tichého venkova, aby se připojil k prestižní chirurgické jednotce ve velkém městě. Shaun, sám mírně ztracený ve světě normálních lidí, používá své mimořádné lékařské nadání, aby zachraňoval životy svých pacientů a zmírnil skepticismus svých kolegů... Americký seriál (2017)22.35 Dobrý doktor I (2)(The Good Doctor I) Výlet na horu Rushmore Shaun má za úkol celý den provádět podřadné lékařské úkoly, jelikož jeho nadřízený Mendelez mu chce dát jasně najevo, že ho ve svém týmu nechce. Jenže Shaun vezme svoji práci opravdu vážně a někomu, kdo má být už propuštěn objedná drahá, zbytečná vyšetření. U jedné holčičky si je ale opravdu jist, že by mohla mít závažnou diagnózu... Americký seriál (2017)23.25 Ordinace v růžové zahradě 2 (110)Jde o ženskou! Vladimír brání Elišku před novým ředitelem, ale ta si to mylně vyloží jako nový záchvat žárlivosti. Stále víc se sbližuje s bývalým manželem. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)00.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (111)01.40 Mise nový domov (1)02.40 Ulice (3322)03.25 Závěr vysílání05.20 Vítejte doma (1)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)06.00 Ulice (3322)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák06.40 Moje sladká lež (1)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)07.35 Moje sladká lež (2)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)08.30 Panství Downton (1)(Downton Abbey) Píše se rok 1912. Na panství Downton dorazí zpráva, že dědic titulu hrabat Granthamu zahynul při ztroskotání Titaniku. Panství spravuje lord Robert Crawley, který vděčí za svůj majetek americké manželce Coře. Mají tři dcery, a podle svatební smlouvy, formulované Robertovým otcem, může panství a veškerý majetek připadnout pouze mužskému dědici. Nejstarší dceři Mary je proto třeba rychle najít ženicha. Nejvhodnějším se jeví vzdálený bratranec Matthew Crawley... Britský romantický seriál (2010)09.45 Mise nový domov (1)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Postarají se o rekonstrukci bytu a spolu se speciálními hosty dodají i nový životní elán. To vše v rodině, kde roli mámy a dětí musela převzít babička s dědou. Režie L. Matějíčka Sehnalová a D. Domanský (2017)10.55 Vítejte doma (1)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)11.45 Ulice (3323)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák12.40 Hledá se Elizabeth(Elizabeth is Missing) Maud je už přes osmdesát let a paměť jí přestává sloužit. Má milující dceru, která se o ni stará, a přítelkyni Elizabeth, kterou denně navštěvuje. Elizabeth s dětmi takové štěstí nemá. Její syn Peter je na ni hrubý a dokonce v jejím domě krade. Jednoho dne Elizabeth nepřijde na domluvenou schůzku... Americké drama (2019)14.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (110)Jde o ženskou! Vladimír brání Elišku před novým ředitelem, ale ta si to mylně vyloží jako nový záchvat žárlivosti. Stále víc se sbližuje s bývalým manželem. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (111)Tohle ti neprojde Tomáš nedá Lucii pokoj a vyhrožuje Radimovi, že ho v práci zničí. Nakonec se do krve poperou. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.35 Moje sladká lež (3)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)17.30 Moje sladká lež (4)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)18.25 Mise nový domov (2)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Co ale udělat pro sice mladý a zamilovaný, ale prakticky slepý pár? Nezkomplikuje jim rekonstrukce bytu celý život? A je možné zorganizovat svatbu za jediný den? (2017)19.35 Vítejte doma (2)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Panství Downton (2)(Downton Abbey) Na Downton přijíždí potenciální nápadník lady Mary, Mathew Crawley se svou matkou. Matthew je mladý právník, kterému je zahálčivý svět aristokratů dosti vzdálen a pohlíží na něj svrchu. Jeho ovdovělá matka rovněž nehodlá jen chodit na čaj k příbuzným a iniciativně se hlásí o práci v místní nemocnici, což není po chuti Robertově matce, hraběnce Violet. Ani Robert a Mary v sobě zřejmě nenalezli sympatie... Britský romantický seriál (2010)21.25 Dobrý doktor I (3)(The Good Doctor I) Oliver Claire a Shaun musí zajistit převoz dárcovského orgánu a Claire se přitom snaží porozumět způsobu, jak se Shaunem komunikovat. Andrews má provést plastickou operaci důležitého pacienta a je nucen, aby si na pomoc vzal Melendeze... Americký seriál (2017)22.15 Dobrý doktor I (4)(The Good Doctor I) Trubky Tým má na starosti těhotnou ženu, jejíž nenarozené dítě má nádor. Operace je ale téměř nemožná, neboť pacientka trpí vysokou srážlivostí krve. Shaun a Claire dostanou na starosti mladou dívku, která má na zevních genitáliích absces... Americký seriál (2017)23.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (112)Teď ti odpovědět nemohu Vladimír se odhodlá požádat Elišku o ruku. Nevybere si zrovna vhodnou chvíli... Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)00.15 Ordinace v růžové zahradě 2 (113)01.20 Mise nový domov (1)02.25 Mise nový domov (2)03.25 Ulice (3323)04.05 Závěr vysílání04.50 Vítejte doma (1)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)05.30 Vítejte doma (2)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)06.10 Ulice (3323)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák06.55 Moje sladká lež (3)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)07.50 Moje sladká lež (4)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)08.45 Panství Downton (2)(Downton Abbey) Na Downton přijíždí potenciální nápadník lady Mary, Mathew Crawley se svou matkou. Matthew je mladý právník, kterému je zahálčivý svět aristokratů dosti vzdálen a pohlíží na něj svrchu. Jeho ovdovělá matka rovněž nehodlá jen chodit na čaj k příbuzným a iniciativně se hlásí o práci v místní nemocnici, což není po chuti Robertově matce, hraběnce Violet. Ani Robert a Mary v sobě zřejmě nenalezli sympatie... Britský romantický seriál (2010)09.40 Mise nový domov (2)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Co ale udělat pro sice mladý a zamilovaný, ale prakticky slepý pár? Nezkomplikuje jim rekonstrukce bytu celý život? A je možné zorganizovat svatbu za jediný den? (2017)10.50 Vítejte doma (2)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)11.40 Ulice (3324)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák12.35 Láska na inzerát(Must Love Dogs) Přátelé nebo snad osud tomu chtěl, aby se rozvedená Diane Lane seznámila na inzerát se stavitelem lodí Johnem Cusackem. Ten se právě také rozvedl a hledá vztah, který by mu vydržel do konce života. Když už se zdá, že k sobě oba našli cestu, objeví se okouzlující, uvolněný, prostě dokonalý Dermot Mulroney a vše pořádně zkomplikuje... Americká komedie (2005). Dále hrají E. Perkins, Ch. Plummer, S. Channing a další. Režie G. D. Goldberg14.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (112)Teď ti odpovědět nemohu Vladimír se odhodlá požádat Elišku o ruku. Nevybere si zrovna vhodnou chvíli... Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (113)Černá noc Krajem se prohnal orkán a všichni doktoři mají pohotovost. Vypadne proud, jenže zraněných stále přibývá... Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.35 Moje sladká lež (5)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)17.30 Moje sladká lež (6)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)18.25 Mise nový domov (3)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Co všechno se dá udělat pro štěstí druhých? Zrekonstruovat byt i život. Bude to ale stačit zoufalému otci 5 malých dětí? Režie D. Domanský a K. Coma (2017)19.35 Vítejte doma (3)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Panství Downton (3)(Downton Abbey) Na Downton přijíždí další potenciální nápadník pro Mary, lord Napier. Mary ale věnuje mnohem víc pozornosti jeho doprovodu, mladému tureckému velvyslanci Pamukovi. Ten se ji rozhodne svést a s přispěním sluhy Thomase v noci vnikne do její ložnice. Mary mu podlehne, ale milostné hrátky končí tragédií... Britský romantický seriál (2010)21.25 Dobrý doktor I (5)(The Good Doctor I) 0,3 % Jared má na starosti pacienta po anafylaktickém šoku s bolestmi břicha, který má komplikovaný vztah se svým synem. Shaun na pohotovosti potká chlapce, který je mimořádně podobný jeho mrtvému bratrovi. Zlomenina, se kterou přišel, je zastíněna mnohem vážnější diagnózou, u chlapce objeví rakovinu. Shaun se nechce jen tak smířit s tím, že chlapec má umřít a dělá vše proto, aby dal chlapci alespoň naději... Americký seriál (2017)22.15 Dobrý doktor I (6)(The Good Doctor I) Není falešná Všichni doktoři mají během noční směny plné ruce práce se zraněnými z havarovaného autobusu se svatebčany. Jared má na starosti těžce popálenou družičku. U ženicha, Shaunova pacienta, se rodiče a snoubenka nedokáží dohodnout, zda mu nechají amputovat nohu, nebo se má přistoupit k experimentální operaci. Claire vyráží za pacientkou do terénu a má šanci se blýsknout pohotovým zásahem... Americký seriál (2017)23.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (114)Kašlu na ženský Pavla se konečně dá dohromady s Petrem. Vynoří se však jeho bývalá manželka a vše se komplikuje. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)00.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (115)01.30 Mise nový domov (2)02.30 Mise nový domov (3)03.25 Ulice (3324)04.10 Závěr vysílání04.50 Vítejte doma (2)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)05.35 Vítejte doma (3)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)06.15 Ulice (3324)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák07.00 Moje sladká lež (5)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)07.55 Moje sladká lež (6)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)08.50 Panství Downton (3)(Downton Abbey) Na Downton přijíždí další potenciální nápadník pro Mary, lord Napier. Mary ale věnuje mnohem víc pozornosti jeho doprovodu, mladému tureckému velvyslanci Pamukovi. Ten se ji rozhodne svést a s přispěním sluhy Thomase v noci vnikne do její ložnice. Mary mu podlehne, ale milostné hrátky končí tragédií... Britský romantický seriál (2010)09.45 Mise nový domov (3)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Co všechno se dá udělat pro štěstí druhých? Zrekonstruovat byt i život. Bude to ale stačit zoufalému otci 5 malých dětí? Režie D. Domanský a K. Coma (2017)10.55 Vítejte doma (3)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)11.50 Ulice (3325)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák12.40 Dobrý doktor I (1)(The Good Doctor I) Vůně spáleného jídla Shaun Murphy, mladý chirurg s autismem se syndromem učence, se přesouvá z tichého venkova, aby se připojil k prestižní chirurgické jednotce ve velkém městě. Shaun, sám mírně ztracený ve světě normálních lidí, používá své mimořádné lékařské nadání, aby zachraňoval životy svých pacientů a zmírnil skepticismus svých kolegů... Americký seriál (2017)13.30 Dobrý doktor I (2)(The Good Doctor I) Výlet na horu Rushmore Shaun má za úkol celý den provádět podřadné lékařské úkoly, jelikož jeho nadřízený Mendelez mu chce dát jasně najevo, že ho ve svém týmu nechce. Jenže Shaun vezme svoji práci opravdu vážně a někomu, kdo má být už propuštěn objedná drahá, zbytečná vyšetření. U jedné holčičky si je ale opravdu jist, že by mohla mít závažnou diagnózu... Americký seriál (2017)14.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (114)Kašlu na ženský Pavla se konečně dá dohromady s Petrem. Vynoří se však jeho bývalá manželka a vše se komplikuje. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (115)Jako kočka s myší Tereza se dozví, že Radek stáhl žádost o rozvod. Magda má pro Čestmíra překvapivou zprávu. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.45 Moje sladká lež (7)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)17.35 Moje sladká lež (8)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)18.25 Mise nový domov (4)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Zrekonstruovat bydlení ale někdy nestačí. Co udělají pro matku s dcerou na vozíku, která se po autonehodě snaží znovu postavit na vlastní nohy? Podaří se uskutečnit malý zázrak? A jaká bude podpora zpěváka Richarda Krajča? (2017)19.35 Vítejte doma (4)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Panství Downton (4)(Downton Abbey) Lady Sybil se začíná zajímat o ženské volební právo a navíc si nechává ušít šaty, jaké od ní rodina rozhodně nečekala. Thomas se snaží obvinit Batese z krádeže tabatěrky, které spáchal on sám. Ve vsi se pořádá pouť, kam chce služebnictvo ve svém volnu jít. Na pouti zahlédnou paní Hughesovou s neznámým mužem, který jí učiní zajímavou nabídku... Britský romantický seriál (2010)21.25 Dobrý doktor I (7)(The Good Doctor I) 22 kroků Claire se snaží vyrovnat s následky opominutí, které zavinilo smrt pacientky. K tomu mají spolu se Shaunem plné ruce práce s autistickým pacientem. Jared má na starosti starého muže se selhávajícím srdcem, který před operací zmizí z pokoje... Americký seriál (2017)22.15 Dobrý doktor I (8)(The Good Doctor I) Jablko Shaun je svědkem přepadení obchodu, které skončí dvěma zraněnými. Přítel zraněné dívky dává vinu Shaunovi. Claire má problém ošetřovat pachatele a dostane se do konfliktu s dr. Limovou. Dr. Glassman má o Shauna obavy... Americký seriál (2017)23.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (116)Chci žít v iluzi O Pavlu se stále více zajímá Tomáš Hruška. Gábina se pokouší prolomit trauma, které prožila. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)00.15 Ordinace v růžové zahradě 2 (117)01.20 Mise nový domov (3)02.20 Mise nový domov (4)03.15 Ulice (3325)04.00 Závěr vysílání04.55 Vítejte doma (3)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)05.40 Vítejte doma (4)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)06.20 Ulice (3325)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Deák07.05 Moje sladká lež (7)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)07.55 Moje sladká lež (8)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)08.50 Milenky (1)Lékařka Kristína trpí ztrátou svého milovaného a v jejím životě se objevuje jeho dospělý syn, který pátrá po otcově tajemství. Právnička Zuzana je šťastně vdaná, ale začíná ji přitahovat její kolega Filip. Miša dostane šek na výplatu pojistky po manželovi, s jehož záhadným zmizením se stále nedokáže vyrovnat. Nezávislá Sandra se seznamuje s Jurajem, který má těsně před svatbou s bohatou nevěstou... Slovenský seriál (2019)09.50 Mise nový domov (4)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Zrekonstruovat bydlení ale někdy nestačí. Co udělají pro matku s dcerou na vozíku, která se po autonehodě snaží znovu postavit na vlastní nohy? Podaří se uskutečnit malý zázrak? A jaká bude podpora zpěváka Richarda Krajča? (2017)10.55 Vítejte doma (4)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)11.50 Ulice (3326)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Wehrenberg12.40 Dobrý doktor I (3)(The Good Doctor I) Oliver Claire a Shaun musí zajistit převoz dárcovského orgánu a Claire se přitom snaží porozumět způsobu, jak se Shaunem komunikovat. Andrews má provést plastickou operaci důležitého pacienta a je nucen, aby si na pomoc vzal Melendeze... Americký seriál (2017)13.30 Dobrý doktor I (4)(The Good Doctor I) Trubky Tým má na starosti těhotnou ženu, jejíž nenarozené dítě má nádor. Operace je ale téměř nemožná, neboť pacientka trpí vysokou srážlivostí krve. Shaun a Claire dostanou na starosti mladou dívku, která má na zevních genitáliích absces... Americký seriál (2017)14.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (116)Chci žít v iluzi O Pavlu se stále více zajímá Tomáš Hruška. Gábina se pokouší prolomit trauma, které prožila. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (117)Chyběl jsi mi Petr Hanák rozdává ženám okolo sebe rány. Nakonec se objeví jedna, od které to všechno začalo... Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.40 Moje sladká lež (9)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)17.35 Moje sladká lež (10)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)18.25 Mise nový domov (5)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Zrekonstruují byt a možná i život. Jak ale dopadne dojemný příběh otce s komplikovanou minulostí a jeho boj o syna? (2017)19.35 Vítejte doma (5)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Posedlost: Útěk před minulostí(Obsession: Escaping My Ex) Dívka Madison svědčila u soudu proti svému bývalému příteli Blakeovi, který nastoupil do vězení. Brzy ale zjistí, že Blake při transportu z vězení uprchl a zabil policistu. Přestože se Madison snaží být opatrná, Blakovi sei podaří ji unést a po její setře začne požadovat výkupné... Kanadský thriller (2019)22.05 Mise nový domov (6)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Zrekonstruují byt a možná i život. V případě babičky a její dospívající vnučky to bude náročný úkol. Ale pomůže každá drobnost. Třeba i Kristýna Kloubková a návštěva televizního zákulisí. Režie D. Domanský a T. Dušička23.15 Mise nový domov (7)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Změní osud Michala, který právě přišel o otce a jeho dům se zahradou jsou obrazem beznaděje? Neuvěřitelný příběh lidské sounáležitosti a sousedské pomoci (2017)00.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (118)01.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (119)02.45 Mise nový domov (4)03.45 Mise nový domov (5)04.40 Závěr vysílání04.55 Vítejte doma (4)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)05.35 Vítejte doma (5)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)06.20 Ulice (3326)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Wehrenberg07.00 Moje sladká lež (9)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)07.55 Moje sladká lež (10)(Benim Tatli Yalanim) Nežata opustila žena, a on své malé dcerce Kaiře namluvil, že je maminka pracovně v Africe. Neprozřetelně ale slíbil, že na Kaiřiny šesté narozeniny určitě přijede. Náhoda mu v nouzi nejvyšší přivede do cesty Sunu a domluví se s ní, že roli maminky na návštěvě sehraje. Jenže Kaiřinými narozeninami to neskončí... Turecká romantická komedie (2019)08.50 Milenky (2)Zuzana s Petrem se dozví od lékaře nepříznivé zprávy týkající se plodnosti jednoho z partnerů. Zuzana se svěří Sandře o svém románku s Filipem. Sandra a Juraj bojují se vzájemnou přitažlivostí. Kristýnu pronásleduje Tomáš, který se nevzdává myšlenky, že vypátrá otcovu milenku. Miša přijme pozvání na rande od osamělého tatínka Viktora. Slovenský seriál (2019)09.50 Mise nový domov (5)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Zrekonstruují byt a možná i život. Jak ale dopadne dojemný příběh otce s komplikovanou minulostí a jeho boj o syna? (2017)11.00 Vítejte doma (5)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)11.55 Ulice (3327)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Wehrenberg12.45 Dobrý doktor I (5)(The Good Doctor I) 0,3 % Jared má na starosti pacienta po anafylaktickém šoku s bolestmi břicha, který má komplikovaný vztah se svým synem. Shaun na pohotovosti potká chlapce, který je mimořádně podobný jeho mrtvému bratrovi. Zlomenina, se kterou přišel, je zastíněna mnohem vážnější diagnózou, u chlapce objeví rakovinu. Shaun se nechce jen tak smířit s tím, že chlapec má umřít a dělá vše proto, aby dal chlapci alespoň naději... Americký seriál (2017)13.35 Dobrý doktor I (6)(The Good Doctor I) Není falešná Všichni doktoři mají během noční směny plné ruce práce se zraněnými z havarovaného autobusu se svatebčany. Jared má na starosti těžce popálenou družičku. U ženicha, Shaunova pacienta, se rodiče a snoubenka nedokáží dohodnout, zda mu nechají amputovat nohu, nebo se má přistoupit k experimentální operaci. Claire vyráží za pacientkou do terénu a má šanci se blýsknout pohotovým zásahem... Americký seriál (2017)14.25 Ordinace v růžové zahradě 2 (118)Ve jménu lásky Kristýna, nová sestra na pediatrii, nepokrytě flirtuje s Eduardem. Jak na to bude reagovat on i Běla? Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (119)Hořký kamarádství Magda se na plastice nemůže snést s Tomášem. Jejich konflikt vyvrcholí natolik, že Magda potratí. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.40 Gilmorova děvčata (1)(Gilmore Girls) Lorelai Gilmore měla bouřlivé mládí a dopustila se mnoha chyb. Teď doufá, že její dcera nepůjde v jejích šlépějích. Americký seriál (2000)17.30 Gilmorova děvčata (2)(Gilmore Girls) Lorelai Gilmore měla bouřlivé mládí a dopustila se mnoha chyb. Teď doufá, že její dcera nepůjde v jejích šlépějích. Americký seriál (2000)18.25 Mise nový domov (8)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Někdy zrekonstruují byt, někdy i život. Podaří se jim překvapit i handikepovanou nezlomenou maminku a jejího syna? A jak se k celému příběhu postaví olympijský vítěz David Svoboda nebo populární zpěvák Milan Peroutka? (2017)19.35 Vítejte doma (6)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Dívka ve sklepě(Girl in the Basement) Dospívající dívka Sara se těší na své 18. narozeniny, kdy se plánuje odstěhovat z domova. Než je ale stihne oslavit, její otec začne uskutečňovat svůj zvrhlý plán a dívčiin život se rázem změní v peklo... Americký psychothriller (2021)22.05 Posedlost: Útěk před minulostí(Obsession: Escaping My Ex) Dívka Madison svědčila u soudu proti svému bývalému příteli Blakeovi, který nastoupil do vězení. Brzy ale zjistí, že Blake při transportu z vězení uprchl a zabil policistu. Přestože se Madison snaží být opatrná, Blakovi sei podaří ji unést a po její setře začne požadovat výkupné... Kanadský thriller (2019)23.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (120)00.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (121)02.00 Mise nový domov (6)03.00 Mise nový domov (7)04.05 Ulice (3327)04.45 Závěr vysílání04.55 Vítejte doma (5)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)05.35 Vítejte doma (6)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)06.20 Ulice (3327)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Wehrenberg07.00 Gilmorova děvčata (1)(Gilmore Girls) Lorelai Gilmore měla bouřlivé mládí a dopustila se mnoha chyb. Teď doufá, že její dcera nepůjde v jejích šlépějích. Americký seriál (2000)07.50 Gilmorova děvčata (2)(Gilmore Girls) Lorelai Gilmore měla bouřlivé mládí a dopustila se mnoha chyb. Teď doufá, že její dcera nepůjde v jejích šlépějích. Americký seriál (2000)08.45 Milenky (3)Peter se snaží vrátit do vztahu se Zuzanou romantiku, ale Zuzana musí řešit mnohem vážnější problém. Kristína dále odolává svým citům vůči Tomášovi a rozhodne se ho přeřadit k jinému lékaři. Sandra zažívá těžké chvíle kvůli Jurajovi, ale pomáhá Miše rozluštit její záhadu s tajemnými telefonáty. Slovenský seriál (2019)09.45 Mise nový domov (8)Tereza Pergnerová a Tomáš Mareš pomáhají rodinám v těžkých životních situacích. Někdy zrekonstruují byt, někdy i život. Podaří se jim překvapit i handikepovanou nezlomenou maminku a jejího syna? A jak se k celému příběhu postaví olympijský vítěz David Svoboda nebo populární zpěvák Milan Peroutka? (2017)11.00 Vítejte doma (6)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)11.50 Ulice (3328)Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2017). Režie J. Wehrenberg12.45 Dobrý doktor I (7)(The Good Doctor I) 22 kroků Claire se snaží vyrovnat s následky opominutí, které zavinilo smrt pacientky. K tomu mají spolu se Shaunem plné ruce práce s autistickým pacientem. Jared má na starosti starého muže se selhávajícím srdcem, který před operací zmizí z pokoje... Americký seriál (2017)13.35 Dobrý doktor I (8)(The Good Doctor I) Jablko Shaun je svědkem přepadení obchodu, které skončí dvěma zraněnými. Přítel zraněné dívky dává vinu Shaunovi. Claire má problém ošetřovat pachatele a dostane se do konfliktu s dr. Limovou. Dr. Glassman má o Shauna obavy... Americký seriál (2017)14.25 Ordinace v růžové zahradě 2 (120)Vrať čas! Pavla s Tomášem spolu tráví stále víc času. Jednou večer spolu skončí v posteli. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)15.30 Ordinace v růžové zahradě 2 (121)Dva jsou víc než jeden Eduard je ve vazbě! Kristýna Tichá jej lživě obvinila a nebude tak jednoduché Eduarda očistit. Další příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova (2009)16.40 Gilmorova děvčata (3)(Gilmore Girls) Lorelai Gilmore měla bouřlivé mládí a dopustila se mnoha chyb. Teď doufá, že její dcera nepůjde v jejích šlépějích. Americký seriál (2000)17.30 Gilmorova děvčata (4)(Gilmore Girls) Lorelai Gilmore měla bouřlivé mládí a dopustila se mnoha chyb. Teď doufá, že její dcera nepůjde v jejích šlépějích. Americký seriál (2000)18.20 Mise nový domov II (1)Šárka a její tři děti bydlí na miniaturním prostoru. Může za to táta, který bezmyšlenkovitě, tajně a na dluh skupoval vše, co uviděl. Otec je pryč, ruina zůstala a v ní čtyři lidé, co se mají rádi - ale na slušný život to zdaleka nestačí.19.35 Vítejte doma (7)(Extreme Makeover: Home Editions US I) Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2003)20.30 Princezna z New Jersey(Royally Ever After) Učitelka Sara DeMarco žije šťastný život v New Jersey, její žáci ji zbožňují, má skvělé rodiče a báječného přítele Dannyho. Ten se rozhodl, že výročí jejich vztahu oslaví piknikem - a připraví pořádné překvapení. Požádá ji o ruku a zároveň jí sdělí, že je ve skutečnosti princ Daniel z malého království St. Ives kdesi poblíž britského pobřeží. Vzhledem k tomu, že je dědicem trůnu, musí mu výběr nevěsty ale schválit rodiče. Je ale zřejmé, že těm se myšlenka, že by si jejich syn vzal neurozenou dívku, vůbec nezamlouvá... Americký romantický film (2018)22.05 Dívka ve sklepě(Girl in the Basement) Dospívající dívka Sara se těší na své 18. narozeniny, kdy se plánuje odstěhovat z domova. Než je ale stihne oslavit, její otec začne uskutečňovat svůj zvrhlý plán a dívčiin život se rázem změní v peklo... Americký psychothriller (2021)23.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (122)00.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (123)02.05 Mise nový domov (8)03.05 Mise nový domov II (1)04.05 Ulice (3328)04.50 Závěr vysíláníredakce